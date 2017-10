Đạm Cà Mau (DCM): Chi đậm quảng cáo, 9 tháng lãi ròng 600 tỷ đồng tăng hơn gấp rưỡi cùng kỳ

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 với kết quả doanh thu thuần đạt hơn 1.156 tỷ đồng, tăng mạnh 35,7% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán lại tăng mạnh hơn, đến 39% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 173,5 tỷ đồng, tăng 19% so với lợi nhuận gộp đạt được quý 3 năm ngoái.

Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 đạt 4.336 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu mặt hàng ure đạt 3.772 tỷ đồng, chiếm 87% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán Amo và các loại hàng hóa khác.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 43,8 tỷ đồng, tăng hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu tài chính đạt gần 123,5 tỷ đồng, bằng một nửa 9 tháng đầu năm ngoái. Nguyên nhân do năm nay khoản lãi chênh lệch tỷ giá Đạm Cà Mau ghi nhận chỉ chưa đến 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hơn 122 tỷ đồng.

Chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay trong quý đạt 51,35 tỷ đồng, giảm 9 tỷ đồng so với cùng kỳ, nâng tổng chi phí tài chính 9 tháng lên 154,25 tỷ đồng, giảm được gần 90 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2016. Nguyên nhân chi phí tài chính giảm, cũng nhờ trong năm nay công ty chỉ chịu lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 7 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm 2016 ghi lỗ đến gần 79 tỷ đồng. Cộng thêm chi trả lãi vay cũng giảm được 15 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2017, tổng vay nợ ngắn hạn còn dư 1.120 tỷ đồng, giảm 230 tỷ đồng so với đầu năm, còn tổng vay nợ dài hạn cũng giảm được 790 tỷ đồng.

Tính trong quý 3 thì cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều không có nhiều biến động. Tuy nhiên tính chung 9 tháng đầu năm, chi phí bán hàng tăng gần 100 tỷ đồng, lên mức 291 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 100 tỷ đồng, lên gần 256 tỷ đồng. Đây chủ yếu do tăng chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, chi phí quảng cáo, tiếp thị và một số loại chi phí khác…

Những yếu tố này dẫn đến quý 3 Đạm Cà Mau lãi sau thuế hơn 38,6 tỷ đồng, vẫn tăng gần 22% so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt gần 600 tỷ đồng, tăng 57,6% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành 95% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.