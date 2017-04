Đạm Cà Mau (DCM) lãi hơn 300 tỷ đồng quý 1/2017, hoàn thành 45% kế hoạch năm

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Trong 3 tháng đầu năm 2017 thời tiết thuận lợi, lượng mưa tăng, hạn hán suy giảm do đó nhu cầu về phân bón tăng cao đồng thời, giá phân bón cũng tăng theo do chịu ảnh hưởng của giá nhiên liệu, năng lượng và giá phân bón trên thế giới. Những yếu tố đó đã tác động mạnh, làm doanh thu quý 1 của công ty tăng mạnh 30% so với cùng kỳ, đạt 1.210 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn ngược chiều giảm sâu 7%, nên lợi nhuận gộp đạt 516,5 tỷ đồng, tăng đột biến 178% so với quý 1 năm ngoái. Nguyên nhân lợi nhuận gộp tăng đột biến đến từ việc tiêu thụ mặt hàng ure tăng mạnh, trong khi giá vốn mặt hàng này thấp khi công ty tạm tính giá khi năm 2017 thấp hơn giá khí tạm tính quý 1/2016.

Riêng doanh thu bán ure cả trong và ngoài nước quý 1 vừa qua đạt 1.139 tỷ đồng, chiếm 92% tổng doanh thu. Và lợi nhuận gộp của mặt hàng này đưa lại đã hơn 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, biến động tỷ giá làm phát sinh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ và số dư nợ các khoản vay giảm dẫn đến chi phí tài chính giảm và doanh thu tài chính cũng giảm theo so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu tài chính trong quý đạt 34,5 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là giảm khoản lãi chênh lệch tỷ giá được nhận. Chi phí tài chính giảm được 10 tỷ đồng, trong đó giảm lỗ chênh lệch tỷ giá gần 30 tỷ đồng so với cùng kỳ, song các chi phí khác và chi phí lãi vay đều tăng.

Doanh thu tăng, kéo theo chi phí bán hàng tăng hơn gấp đôi, chủ yếu tăng chi phí bốc xếp vận chuyển, lưu kho và chi phí quảng cáo.

Kết quả, quý 1/2017 Đạm Cà Mau báo lãi trước thuế 302 tỷ đồng, tăng trưởng 145% so với quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về 286,4 tỷ đồng, hoàn thành 45% chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó (633 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 284 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý đạt 591 tỷ đồng, tăng gần 220 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Câu chuyện về phân bón và thông tin về việc Cục Quản lý cạnh tranh đã tiếp nhận Hồ sơ của một số doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phân bón đang được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Tuy chưa có quyết định cuối cùng từ Bộ Công Thương, song nếu được thông qua việc áp thuế tự vệ với phân bón nhập khẩu sẽ mở ra cơ hội hồi phục mạnh mẽ cho ngành phân bón trong nước. Và những thông tin này đã ảnh hưởng rất mạnh đến nhóm cổ phiếu ngành phân bón thời gian qua.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ/DCM