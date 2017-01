Đạm Phú Mỹ điều chỉnh giảm 18% kế hoạch lợi nhuận 2016 vào phút "bù giờ"

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 ngay khi năm 2016 vừa kết thúc được ít ngày.

Theo đó, Đạm Phú Mỹ quyết định điều chỉnh giảm chỉ tiêu tổng doanh thu cả năm từ 9.105 tỷ đồng xuống còn 7.890 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 13,4%. Cùng với đó, chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế cũng điều chỉnh giảm xuống còn 1.392 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm từ 1.228 tỷ đồng xuống còn 1.140 tỷ đồng, tương ứng giảm 18%.

Đối với công ty mẹ, chỉ tiêu doanh thu cũng giảm xuống 6.933 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế còn 1.080 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu khác của kế hoạch SXKD năm 2016 vẫn giữ nguyên như đã thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm 2016, Đạm Phú Mỹ đạt gần 5.500 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 960 tỷ đồng, giảm mạnh so với 1.130 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lợi nhuận riêng quý 3 chỉ 179 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với 418 tỷ đồng đạt được quý 3/2015.

Nếu so với kế hoạch ban đầu (doanh thu 9.105 tỷ đồng và LNST 1.228 tỷ đồng), thì kết thúc 3 quý đầu năm, Đạm Phú Mỹ mới hoàn thành 60,4% kế hoạch năm và 78% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó.

