Damsan (ADS): Không bán nguyên liệu, quý 1 vẫn lãi gấp 8 lần cùng kỳ

CTCP Damsan (mã chứng khoán ADS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần trong quý đạt 253,7 tỷ đồng, giảm 9 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân doanh thu giảm là do hiện công ty không thực hiện kinh doanh nguyên liệu như năm 2016.

Trong quý, doanh thu tài chính tăng nhẹ, chi phí tài chính cũng tăng 2,3 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả cuối quý 1.159 tỷ đồng, tăng 150 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó khoản vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 50 tỷ đồng, đây là khoản vay để đầu tư vào Dự án Nhà máy kéo sợi Eiffel.

Nguồn: ADS

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 17 tỷ đồng. Do vậy, quý 1 Damsan đạt 14,93 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 19% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 13,66 tỷ đồng, tăng mạnh gấp 8 lần lợi nhuận đạt được quý 1 năm ngoái.

Lượng hàng tồn kho cuối năm đạt 265 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng nguyên liệu tồn kho tăng 46 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 165 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang tăng hơn 20 tỷ đồng so với đầu kỳ chủ yếu do công ty đang tập trung đầu tư vào dự án Nhà máy kéo sợi Eiffel.

Thanh Mai

Theo InfoNet/http://damsanjsc.vn/2017/04/28/tieng-viet-ngay-28042017_ads_bctc-quy-i-nam-2017-rieng-hop-nhat/