Đàn ông 40 tuổi nhất định phải biết những điều này

Đàn ông 40 tuổi đừng sống độc thân

1. Đừng bao giờ hát karaoke một mình

Khi bạn còn trẻ, hát karaoke đơn ca có thể là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng đứng một mình trên sân khấu biểu diễn một bài hát trữ tình sướt mướt khi bạn đã gần 40 tuổi lại là một sai lầm. Đàn ông gần 40, nếu bạn có đi hát karaoke cùng đồng nghiệp hay bạn bè, cũng đừng bao giờ nhảy múa và lắc lư reo hò như khi còn trẻ.

2. Coi trọng giấc ngủ

Giấc ngủ đối với đàn ông trung niên là một điều đáng giá, vì thế bạn cần duy trì giấc ngủ một cách đầy đủ để đảm bảo sức khỏe.

3. Đừng tham gia các môn thể thao chuyên nghiệp

Bạn nên tập trung cho sức khỏe hay những môn thể thao quen thuộc như chạy bộ hay cờ vua, đừng cố tham gia vào các môn thể thao chuyên nghiệp và đầy thử thách. Nó không còn phù hợp dành cho đàn ông tuổi 40.

4. Vòng tròn bạn bè sẽ không tăng thêm được nữa

Việc có thêm những người bạn “ảo” trên facebook sẽ không có tác dụng gì với cuộc sống và các mối quan hệ thực sự của bạn. Bạn hãy duy trì mối quan hệ với những người bạn hiện tại và nói “không” với những người bạn facebook, điều đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn thoải mái hơn rất nhiều.

5. Đừng mặc áo phông có in khẩu hiệu

Những chiếc áo phông có in logo hay khẩu hiệu chỉ dành cho những người trẻ. Sẽ không phù hợp một chút nào nếu như bạn đã 40 tuổi và mặc một chiếc áo phông in những dòng khẩu hiệu xì tin trên ngực đại loại như “Game Over” hay “Look At Me”…

6. Đừng nói tiếng “lóng”

Bạn đừng thử hay vô tình nói bất cứ một tiếng “lóng” nào, nó sẽ khiến bạn mất đi hình ảnh của một người đàn ông trung niên chín chắn.

7. Đừng tạo kiểu tóc mới

Bạn chỉ nên ngồi trong tiệm hớt tóc tối đa 15 phút, để họ cắt mái tóc của mình một cách đơn giản nhất. Đừng bao giờ ngồi quá thời gian đó bởi rất có thể bạn sẽ được tạo những kiểu tóc mới hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của bạn.

8. Bạn không còn phù hợp để đọc tiểu thuyết

Ở độ tuổi ngoài 30, bạn đã không còn phù hợp với những cuốn tiểu thuyết ngôn tình tưởng tượng. Vì thế, đừng làm mất hình ảnh của mình với những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

9. Quan tâm đến việc ăn uống

Bạn sẽ không thể lang thang những quán ăn vỉa hè hay đắm mình trong cửa hàng McDonald’s với những món đồ ăn nhanh được nữa. Thay vào đó, hãy quan tâm đến chất lượng bữa ăn và có một chế độ ăn uống thật lành mạnh.

10. Bạn sẽ không thể học tốt một ngoại ngữ mới

Nếu có ý định học thêm một ngoại ngữ mới, bạn nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Ở tuổi ngoài 40 sẽ không còn phù hợp để bạn ngồi ôm cuốn từ điển và đứng trước gương để tập phát âm một từ tiếng Anh hay tiếng Pháp mới.

11. 98% các cô gái đẹp sẽ không thích bạn nữa đâu

Dù cho bạn có mỉm cười trò chuyện với một cô gái đẹp và cô gái cũng vui vẻ đáp lại bạn thì điều này cũng không chứng tỏ là cô ấy thích bạn đâu. Bạn nên dừng việc đó ngay lập tức.

12. Mặc áo len và chơi trò giải ô chữ

Đây là thời điểm thích hợp để bạn chơi những trò mang tính giải trí nhiều hơn, hãy thử chơi cờ caro hoặc chơi trò giải ô chữ với con gái. Bên cạnh đó, trang phục phù hợp với bạn ở độ tuổi này là những chiếc áo cardigan mà thôi.

13. Bạn chỉ còn hợp với một loại đồ lót duy nhất

Nếu bạn từng có khoảng thời gian sở hữu cả một tủ đồ lót lớn, điều đó cũng không cần thiết khi bạn bước sang tuổi 40.

14. Bạn không thể chắc chắn mọi thứ 100%

“Tất cả những thứ tôi biết đó là tôi chẳng biết gì cả”. Đây là câu ngạn ngữ mà đàn ông 40 tuổi nên học thuộc để đối phó với mọi tình huống. Bạn sẽ không thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra khi mình bước sang độ tuổi 40.

15. Mẹ không phải lúc nào cũng đúng nữa

Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, lúc nào chúng ta cũng coi lời nói của mẹ là thứ “mệnh lệnh” duy nhất. Thậm chí kể cả sau khi lấy vợ, nhiều chàng trai vẫn coi mẹ là “số một”. Nhưng khi bạn đã bước sang tuổi 40, mẹ sẽ không còn quyền lực như vậy nữa.