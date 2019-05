Đàn ông trưởng thành không dựa vào số tuổi: 10 dấu hiệu để nhận diện một chàng trai đã "lớn" hay chưa?

Theo quy định của pháp luật thì người trên 18 tuổi là đủ tuổi trưởng thành và đủ tuổi chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi của mình. Nhưng sự thật thì độ tuổi không phải là nấc thang để đưa sự trưởng thành của đàn ông đi lên theo con số.

Đàn ông trưởng thành là người đi qua nhiều cuộc tình?

Đàn ông trưởng thành là người kiếm nhiều tiền?

Không hề, đó chỉ lời khoe khoang của một cậu nhóc thích ba hoa "chích chòe" về những chiến tích của mình và luôn thầm mong đối phương sẽ "ồ à" thốt lên ngưỡng mộ. Bạn có nhiều mối tình hay bạn kiếm được nhiều tiền cũng không thể nói lên rằng bạn là người đã trưởng thành. Một người đàn ông trưởng thành thực sự sẽ dùng hành động thay cho sức mạnh, dùng sự lặng im để chứng minh quyền lực của mình. Một người đàn ông trưởng thành không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh ta là bạn đủ biết đó có phải người mình nên tin tưởng hay không...

Giữ uy tín và lời hứa

Uy tín và lời hứa là thước đo không chỉ cho nhân cách mà còn cho mức độ sự nghiệp của một người đàn ông. Một người đàn ông trọng chữ tín sẽ luôn có những bước đi sự nghiệp vững chắc, nhận được sự yêu quý nể trọng từ mọi người. Đàn ông không dám hứa bừa, đã hứa là làm, là minh chứng xác thực cho một người đàn ông trưởng thành.Đừng vội lắng nghe những lời bay bướm ngọt dịu đầu môi của những gã đàn ông xung quanh. Chẳng có người đàn ông trưởng thành nào lại thích bốc phét cả!

Thích những gì ổn định và thực tế

Người trẻ thường cho rằng phải bay cao, bay xa mới là cuộc sống đích thực. Chẳng ai nói điều đó là sai, tuy nhiên mỗi người có một giới hạn nhất định của bản thân. Rõ ràng, đàn ông trưởng thành không thích phiêu lưu nữa. Anh ta còn gia đình, công việc, rất nhiều thứ phải lo toan. Thứ mà đàn ông chín chắn luôn mong mỏi đó là tạo ra được nền tảng vững chắc và ổn định cho bản thân.

Không chỉ nghĩ cho hiện tại

Một vài người đàn ông có thể dễ dàng tiêu hết xu cuối cùng để có một bữa tối tại một nhà hàng đắt đỏ mà không nghĩ đến hậu quả. Hoặc họ có thể trải qua một bữa tiệc vào giữa tuần và nghỉ làm những ngày sau đó. Những người đàn ông như vậy không có khả năng lập ra những kế hoạch hoặc suy nghĩ về tương lai.

Là người có sở thích và đam mê

Người đàn ông trưởng thành không phải chỉ biết làm việc như một người máy, họ hiểu được sở thích của mình sẽ giúp các dây thần kinh bớt căng thẳng; công việc và sở thích không hề làm hại nhau, mà ngược lại còn khiến cho họ cảm thấy hứng thú hơn. Chẳng thế mà các cô gái thường nói rằng: chàng trai mà có sở thích tốt thì sẽ không dễ dàng bị sa ngã.

Sống có trách nhiệm

Nếu bạn nghe thấy một người đàn ông luôn luôn phàn nàn về cuộc sống của chính họ, đổ lỗi cho người khác, không tự chủ được tình huống, thì không hẳn là do anh ta không may, mà thực ra là do anh ấy thiếu sự trưởng thành. Một người đàn ông trưởng thành đích thực không bao giờ là nạn nhân của ai, anh ấy luôn chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình. Bạn sẽ ít khi nào thấy anh ấy than vãn và tự cho mình vô can hay đổ lỗi cho kẻ khác khi chuyện không may xảy ra. Thay vào đó, anh ấy luôn có mặt để nhận trách nhiệm và cố gắng sửa chữa mọi thứ đâu vào đó.

Không đặt mình ở vị trí trung tâm

Người đàn ông trưởng thành tôn trọng chính bản thân mình, họ càng biết cách tôn trọng người khác. Họ có khả năng suy xét, thường đứng trên lập trường của người khác cân nhắc vấn đề, không ép buộc người khác phải chiều theo ý mình, có tinh thần hợp tác tốt. Họ luôn trăn trở với câu hỏi mình là người đàn ông như thế nào, để từ đó phấn đấu tốt hơn nữa, đó là tính tình điển hình của họ.

Dũng cảm thừa nhận sai lầm

Người đàn ông trưởng thành không ngoan cố, có thể tiếp nhận những ý kiến trái chiều, tiếp nhận những ý kiến tốt. Họ dũng cảm gánh chịu hậu quả, cũng không kiếm cớ để đùn đẩy trách nhiệm cho ai đó.

Không than vãn về cuộc đời

Đàn ông trưởng thành không than vãn về cuộc đời, cũng như về cuộc sống hằng ngày. Sự nếm trải và những đắng cay, đối với anh ta là lẽ tất yếu và là lí do để anh ta chiến đấu. Anh ta có thể biểu hiện quãng thời gian khó khăn của mình bằng một bộ râu lởm chởm chưa cạo, bằng đôi mắt đỏ ngầu vì làm việc quá sức, bằng những sợi tóc bạc chen chúc hay bằng bộ đồ ba ngày chưa thay. Nhưng tuyệt đối, anh ta không than thở, bi quan, đóng vai nạn nhân của bi kịch xã hội.

Không để sự sợ hãi ngăn cản thành công và hạnh phúc của mình

Sự sợ hãi thất bại, sợ bị loại bỏ hay sợ bị khinh miệt là một trong những điều khiến nhiều người đàn ông phải bỏ cuộc. Sống trong sợ hãi nghĩa là luôn khép mình và bỏ qua những cơ hội lớn trong cuộc đời, những cơ hội sẽ giúp bạn thành công trong sự nghiệp, tình yêu, các mối quan hay đơn giản chỉ là để hoàn thiện bản thân. Với những người đàn ông thực sự trưởng thành họ biết nỗi sợ hãi chính là những món quà và họ biết cách vượt qua chúng.

Có một mục tiêu cao cả

Một người đàn ông say mê công việc hay một sứ mạng ý nghĩa nào đó chính là dấu hiệu anh ấy thực sự trưởng thành hơn những anh chàng suốt ngày chỉ biết loay hoay giải quyết những vấn đề của chính mình. Nếu anh ấy thực sự cam kết với một mục tiêu cao cả không vị kỷ thì chắc chắn anh ấy sẽ làm mọi cách để đạt được nó.