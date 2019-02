Đắng hơn ly cà phê là 9 câu nói dành cho những cuộc tình kết thúc không có hậu

Hơn cả kết quả của một phiên toà ly hôn phân chia tài sản của vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Việt Nam, là chuyện chúng ta đang chứng kiến một mối tình có diễn biến như chỉ có trong truyền thuyết... Họ cùng nhau khởi nghiệp, vượt qua bao nhiêu bể dâu, tưởng như đã đi đến bến bờ hạnh phúc với 4 người con và một cuộc sống vương giả, vậy mà lại rẽ ngang và chọn cách kết thúc chỉ toàn đắng cay.

Không chỉ là chuyện đời, chuyện của người ta, mà ai theo dõi phiên toà của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng đều rút ra cho mình được rất nhiều bài học về cuộc sống hôn nhân gia đình, về cách quản lý kinh doanh và cả những chiêu trò truyền thông.

Thế nhưng sau tất cả những sự chia ly, sẽ chỉ còn lại toàn đau lòng. Một gia đình đã tan vỡ dù gia đình đó có đầy đủ tất cả mọi thứ. Một tình yêu đã chết dù họ đã có hơn 20 năm trải qua cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Rồi "tiền nhiều để làm gì" khi những người con đang phải chứng kiến cha mẹ mình đấu đá lẫn nhau tranh giành khối tài sản khổng lồ.

Tình đắng hơn ly cà phê... Những câu nói dưới đây như thay nỗi lòng gửi đến những ai đã và đang nhìn thấy điểm kết thúc trong tình yêu và bờ vực hôn nhân của gia đình mình.

Cuộc đời là chuỗi những tháng ngày đánh đổi.

Bản chất của con người là tham lam. Chúng ta ai cũng chỉ muốn thêm, hiếm ai muốn bớt. Nhưng cuộc đời lại luôn thích làm khó con người với một chuỗi những sự lựa chọn. Bạn sẽ chẳng thể có mọi thứ, mà buộc phải học cách hài lòng với một phần.

Hãy yêu khi bạn còn trẻ và hối hận khi về già không có đồng nào trong tay. Chọn làm giàu kiếm một cuộc sống sung túc và hối hận khi ngày xưa không nếm trải cảm giác yêu đương cho tâm hồn thêm phong phú... Hoặc nếu bạn là Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo thì xin hãy nhớ câu nói viral của chính chủ đang được lan truyền suốt mấy ngày hôm nay: "Tiền để làm gì? Để hôm nay ngồi ở đây (toà án) như thế này?".

Câu nói từ bộ phim "Us and Them" (Tạm dịch: Chúng ta của sau này) không thể nào đúng hơn với hoàn cảnh của vợ chồng vua cà phê lúc này. Không chỉ ông Vũ và bà Thảo. Ngoài kia đã có rất nhiều mối tình bên nhau từ thời tay trắng và ra đi khi một trong hai, hoặc cả hai đã chiến thắng.

Tình yêu và tình nghĩa nó là một cái gì đó rất khó để kiểm soát. Số năm bên nhau, số con mình cùng nhau sinh ra và nuôi dưỡng cũng chẳng thể níu kéo khi tình nghĩa đã cạn. Khi ta không có gì, tình yêu làm nên tất cả. Khi chúng ta có tất cả thì tình yêu vốn cũng chẳng còn gì...

Tiền có thể mua được tất cả, nhưng hạnh phúc thì không. Bởi vì đơn vị đo lường của hạnh phúc đâu nằm ở giá trị tiền tệ, mà nó nằm ở trái tim. Hãy nói tiền là một công cụ đắc lực giúp chúng ta tiến gần và tiến nhanh hơn đến hạnh phúc. Nhưng nếu bạn dựa vào tiền để xây một tổ ấm thì bạn nên biết chạm tay vào két sắt nó lạnh như thế nào...

Liệu đây có phải câu trả lời cho câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?". Đây là điều mà rất nhiều các bố và các mẹ trên mạng xã hội đã thay nhau chia sẻ hạnh phúc tổ ấm của mình để giúp ông Vũ trả lời những câu hỏi.

Mà cũng đâu phải là ông Vũ không biết câu trả lời đâu. Bà Thảo cũng vậy. Cũng không riêng gì ai, quan niệm "Nhà không cần quá lớn, miễn trong đó có đủ tình yêu thương" là điều mà ai ai cũng thấy đúng. Chỉ có điều thời hiện đại người ta không muốn chấp nhận cảnh sống "một túp lều tranh hai trái tim vàng" như các cụ ngày xưa thường nói nữa. Yêu thương nhau trong một căn nhà lớn vẫn tốt hơn là ôm nhau ngắm trăng trong túp lều lụp xụp.

Ly hôn là cách giải thoát cuối cùng cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nó giống như là một liều thuốc chấm dứt mọi nỗi đau nhưng bạn biết đấy, thuốc nào cũng có tác dụng phụ. Càng có với nhau thật nhiều quá khứ, càng tiếc nuối biết bao nếu buộc phải dứt điểm. Lý trí bảo kết thúc nhưng con tim vẫn còn muốn kéo dài dù biết phải chịu thêm muôn vàn vết chích.

Đó chính là dư vị của tình yêu. Thứ tình cảm mà cả đời bạn đi tìm cũng chẳng thể nào giải đáp được hàng vạn câu hỏi. Yêu từ bao giờ? Hết yêu từ bao giờ? Vì sao người ta làm mình khổ thế nhưng mình vẫn đâm đầu vào mà yêu? Tuổi tác cách nhau cả giáp mà vẫn cảm thấy rung động là thế nào nhỉ? Hoàng tử sống trong cung điện sao lại phải lòng với cô nàng lọ lem...

Tình yêu là thế đấy. Đó là kiểu quan hệ mà một khi bạn đã thật sự đắm chìm vào trong đó thì bạn mãi mãi là một kẻ thua cuộc. Đừng nói lý trí sẽ chiến thắng được con tim. Nó thắng là bởi vì con tim còn chưa xung trận mà thôi.

Học cách chấp nhận và đương đầu, dù gì chuyện cũng đã rồi, có nuối tiếc cũng làm gì được đâu. Cuộc đời vốn luôn ẩn giấu những điều thú vị đến vậy. Thế mới biết giới hạn của con người đến đâu chứ. Vì không biết mình sắp phải đương đầu với điều gì, nên bạn cần chuẩn bị. Vì không biết kết quả sẽ ra sao, nên bạn cần phải làm tốt nhất để không phải hối tiếc. Và vì đâu ai biết rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ kết thúc như thế nào nên hãy học cách tự thân mình mạnh mẽ để sẵn sàng đón nhận bất kì sóng gió nào ập tới.

Sống là bổn phận ông trời giúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy...

Cũng giống như khuôn mặt con người, có thể tút tát sửa sang để trở nên xinh đẹp hơn nhưng chỉ một vết sẹo là thay đổi cả một đời.

Người ta nói thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả nhưng chỉ có mất trí nhớ mới làm con người ta quên sạch đi được kí ức mà thôi.

Dành cho những ai cho rằng mình có quyền làm tổn thương người khác... Hãy thử đặt mình vào vị trí người khác trước khi quyết định làm tổn thương một ai đó, đó là một sự tàn nhẫn mà không gì có thể bù đắp được đâu.

Xin mượn một câu nói trích trong bộ phim "Reply 1988" chỉ toàn tình yêu thương giúp ta trân trọng gia đình mình nhiều hơn để minh hoạ cho nỗi đau chung của người lớn.

Những gì chúng ta chứng kiến trong thời gian qua xoay quanh cuộc ly hôn phân chia tài sản đình đám khắp cả nước này vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Khi mà những người-qua-đường chỉ ngồi đọc tin tức như đọc tiểu thuyết qua màn hình máy tính thôi mà đã cảm nhận được phần nào sự đắng cay trong mối quan hệ gia đình đổ vỡ sau hơn 20 năm, thì tự hỏi những người trong cuộc họ đã thật sự phải trải qua những gì?

Cha mẹ ly hôn, con cái là người đau khổ nhất. Nhưng người lớn họ cũng biết đau mà. Dành cả một nửa đời người ở bên nhau và trải qua những khổ ải khó khăn nhất cuộc đời, nhưng sau cùng lại phải nói những lời cay đắng nhất để "đòi" lại bằng hết những gì họ cho là xứng đáng thuộc về mình. Biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào về cách họ sống, cách họ làm cha làm mẹ, làm sếp hay tất cả mọi thứ với tư cách là người trưởng thành. Ai cũng có lý do riêng nhưng không phải ai cũng biết sự thật là gì. Vậy nên khi mình không phải là họ, xin đừng vội đưa ra lời phán xét.