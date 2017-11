Đăng ký cấp thẻ căn cước: Công dân không phải làm thủ tục, nộp lệ phí

Trong buổi giao lưu trực tuyến về giải pháp và lộ trình thay thế sổ hộ khẩu và CMND theo Nghị quyết 112/NQ-CP tại trụ sở báo Công an nhân dân chiều 13/11, thượng tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an cho biết, thông qua thủ tục đăng ký khai sinh, cơ quan tư pháp tại các xã, phường, thị trấn khi làm thủ tục đăng ký khai sinh dữ liệu sẽ truyền trực tiếp sang Bộ Công an.

Bộ Công an sẽ cấp mã số định danh cá nhân cho đơn vị tư pháp địa phương ghi và in số định danh cá nhân này trên giấy khai sinh. Đối với công dân đăng ký cấp thẻ căn cước, hệ thống sẽ tự động sinh ra số định danh cá nhân và ghi số này lên thẻ căn cước công dân. Còn trường hợp không đăng ký khai sinh và không làm thủ tục cấp căn cước công dân, sắp tới Bộ Công an tổ chức thu thập đủ 15 thông tin cơ bản và sau đó sẽ đồng loạt cấp số định danh cá nhân cho tất cả mọi người. Do vậy, công dân không phải làm thủ tục gì và không phải nộp lệ phí về việc cấp số định danh cá nhân.

Sổ hộ khẩu là kết quả của công tác đăng ký thường trú, là giấy tờ xác định nơi thường trú của một cá nhân, của hộ gia đình. Mã số định danh cá nhân là mã số để quản lý công dân, sẽ cấp cho công dân từ khi sinh ra đến khi mất đi. Mã số định danh cá nhân được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được ghi vào giấy khai sinh hoặc thẻ căn cước. “Sổ hộ khẩu và mã định danh cá nhân là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mã số định danh không thay thế sổ hộ khẩu. Khi có mã định danh cá nhân thì công dân không phải xuất trình sổ hộ khẩu khi làm các thủ tục hành chính nữa”, thượng tá Trần Hồng Phú nói.

Hạn chế tiêu cực

Cũng trong buổi giao lưu này, đại úy Nguyễn Thành Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội – Công an Hà Nội cho biết, thành phố đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý dân cư từ cuối năm 2013. Công tác này bước đầu đã mang lại hiệu quả lớn trong quản lý dân cư.

Theo đó, việc liên thông đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm thời gian từ 15 ngày xuống còn từ 2-5 ngày. Dựa trên cơ sở dữ liệu này, UBND TP Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính ở mức độ 3 và 4. Theo định hướng của Chính phủ, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành, công tác quản lý hành chính sẽ được đơn giản hóa.