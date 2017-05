Đang Livestream: Chủ tịch VNDIRECT chia sẻ bí quyết vượt qua những khó khăn và thất bại trong cuộc sống

Kính mời quý vị độc giả theo dõi buổi trò chuyện với "Đại sứ thực dưỡng" Phạm Minh Hương và gửi các câu hỏi cho nhân vật qua Fanpage CafeF tại đây.

“Những người ăn thực dưỡng ăn cái gì cũng thấy ngon. Tôi nghĩ rằng những người hướng đến lối sống thực dưỡng nhận thức được điều gì tốt cho sức khỏe, tinh thần của họ. Còn những người chỉ cố ép mình ăn theo chế độ thực dưỡng muốn khỏe hơn, có sắc đẹp hơn thì sẽ cảm thấy đây là một cách ăn uống kham khổ. Khi sự hiểu biết, phán đoán của bản thân về thực dưỡng chưa sâu sắc, họ chưa thể biết cách điều chỉnh thân và tâm để có thể đạt được sự an lạc”, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán VNDIRECT nói về ăn thực dưỡng, một trong những biện pháp giúp bà có sức khỏe tốt, chống stress.

Theo bà Phạm Minh Hương, lối ăn thực dưỡng là sự quay trở về với những gì tự nhiên, đơn thuần nhất. Đó là cách chế biến thức ăn thuận tự nhiên, đơn giản và giữ lại nguyên vẹn những giá trị dinh dưỡng tự nhiên của thức ăn.

Trên thế giới, rất nhiều người xuất chúng và thành công cũng ăn thực dưỡng như Steve Jobs, Einstein... Ở Việt Nam, nhiều người cũng đang tiếp cận và làm quen với cách ăn thực dưỡng. Họ có thể tìm thấy sự thanh nhẹ của cơ thể và cả tinh thần khi có thể ăn chậm, ăn đơn giản với chánh niệm về sự biết ơn những người đã làm ra thực phẩm, người chế biến thực phẩm, cảm ơn những thức ăn cho họ năng lượng... Đó là lối sống đưa người ta tìm về với những gì tự nhiên nhất và an lạc nhất. Khi tâm an, vạn sự cũng sẽ an.

Bà Phạm Minh Hương là một người phụ nữ nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán VNDIRECT, bà là người sáng lập, điều hành cửa hàng Homefood – chuyên cung cấp thực phẩm chay dưỡng sinh ở Hà Nội. Quyết định khởi nghiệp ở một lĩnh vực hoàn toàn khác chứng khoán và không nhằm mục tiêu lợi nhuận khi ngoài 50 tuổi, bà Hương đã dùng những trải nghiệm, “giác ngộ” của bản thân về chính mình và cuộc sống để xây dựng và phát triển cửa hàng thực phẩm chay dưỡng sinh với ước nguyện giúp mọi người biết đến, có cơ hội trải nghiệm và thực hành cách ăn dưỡng sinh, ăn đúng thực phẩm sạch.

Trong buổi Livestream với độc giả chuyên mục Sống của CafeF, “Đại sứ thực dưỡng” Phạm Minh Hương chia sẻ về hành trình truyền cảm hứng và ước nguyện lan tỏa lối sống đẹp có lợi cho sự an lạc thân tâm, đem sự yêu thương, trân quý cuộc sống lan tỏa tới nhiều người. Bên cạnh đó, vị chủ tịch chứng khoán nổi tiếng cũng sẽ tâm sự về những khó khăn, thất bại trong cuộc sống và cách đối mặt cũng như giải quyết - điều mà rất ít người thấu hiểu với người phụ nữ thường xuất hiện với vẻ ngoài thành công, viên mãn.

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ