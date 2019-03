"Đánh bật" Mark Zuckerberg và Bill Gates, Kylie Jenner trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 21

Theo đó, cô gái trẻ này đã "soán ngôi" của ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg - người đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất năm 23 tuổi và đồng sáng lập của Microsoft - Bill Gates, nắm giữ "ngôi vị" này khi ông 31 tuổi.



Khối tài sản của Kylie chủ yếu đến từ công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics của cô, được Forbes định giá với 900 triệu USD. Kylie Cosmetics, dự kiến sẽ thu về 1 tỷ USD doanh thu trọn đời vào năm 2022, hiện đã ký một hợp đồng phân phối độc quyền với nhà bán lẻ đình đám - Ulta, vào mùa hè năm ngoái, giúp cho doanh số bán hàng của hãng làm đẹp tăng trưởng rất mạnh. Theo Forbes, Kylie Cosmetics đã bán được tổng cộng 54,5 triệu USD giá trị các sản phẩm của mình tại Ulta trong 6 tuần đầu tiên kể từ khi ký kết bản hợp đồng. Cô gái 21 tuổi cho hay, cô dự định sẽ vận hành công ty này "mãi mãi" và sau đó sẽ giao lại cho con gái, Stormi.

Các anh chị em của Kylie cũng rất nổi tiếng và được người mẹ sắc sảo định hướng kế hoạch kiếm tiền khá sớm, từ việc phát hành trò chơi điện tử của Kim Kardashian cho tới sự nghiệp người mẫu của Kendall Jenner, nhưng Kylie lại cảm thấy khá nhạt nhoà trong một gia đình ai cũng là người nổi tiếng. Cô chia sẻ: "Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu về việc mình sẽ tự làm một điều gì đó."

Kylie và con gái 1 tuổi - Stormi.

Kylie chia sẻ về sự thành công trong kinh doanh với Forbes rằng: "Tôi không mong đợi bất kỳ điều gì. Tôi cũng không đoán trước được tương lai. Nhưng sự ghi nhận này thực sự tuyệt vời. Đó là sự khích lệ đối với tôi."

Trước đó, đã từng có nhiều ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội về việc Kylie không phải là tỷ phú tự thân bởi cô sinh ra trong một gia đình rất giàu có và nổi tiếng. Dẫu vậy, những nỗ lực của Kylie trong các hoạt động kinh doanh là cực kỳ ấn tượng. Cô gái trẻ này là thành viên giàu có nhất trong gia đình nổi tiếng Jenner-Kardashian, hiện tại giá trị tài sản ròng của chị gái Kim Kardashian West ước tính là 350 triệu USD.

Những sản phẩm của Kylie Cosmetics rất bắt mắt, khiến giới làm đẹp "đứng ngồi không yên".

Ngoài Kylie Cosmetics, bà mẹ một con còn kiếm bộn tiền từ ứng dụng mất phí "Kylie Jenner Official App" và doanh thu từ các cửa hàng quần áo, phụ kiện "The Kylie Shop", một bộ sách, chương trình truyền hình thực tế "Theo chân nhà Kardashians" (Keeping Up With the Kardashians) và "Cuộc sống của Kylie" (Life of Kylie) và là đối tác của các thương hiệu bán lẻ lớn khác như Adidas, Topshop, Quay Australia.

Hãng mỹ phẩm này ra mắt vào ngày 30/11/2015 và sản phẩm đầu tiên là "lip kit" (bộ son môi bao gồm một cây son kem và chì kẻ môi cùng màu) với giá 29 USD, tất cả "cháy hàng" chỉ trong vài phút. Chỉ trong vòng 18 tháng, công ty đã kiếm được 420 triệu USD doanh thu, còn bộ sưu tập dành riêng cho kỳ nghỉ 2016 giúp Kylie thu về gần 19 triệu USD trong 1 ngày. Các sản phẩm của Kylie Cosmetics bán chạy đến vậy một phần là do số lượng sản phẩm được giới hạn, mỗi dịp chỉ ra mắt một số lượng nhất định và thường sẽ bán "hết veo" chỉ trong thời gian ngắn.

Nữ doanh nhân 21 tuổi sinh ra trong một gia đình giàu có và nổi tiếng nhưng nhanh chóng tìm được cho mình một lối đi riêng.

Năm 2016, Kylie trả lời phỏng vấn Tạp chí Complex rằng: "Tôi muốn xây dựng một công ty lớn mạnh như những thương hiệu khác." Cô gái này có lợi thế về sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, tài khoản Instagram của Kylie có tới hơn 128 triệu lượt theo dõi và 26,7 triệu lượt trên Twitter. Kylie nói: "Đó là sức mạnh của mạng xã hội. Tôi đã có thể tiếp cận tới số lượng lớn những người theo dõi từ trước khi bắt tay vào làm bất kỳ điều gì."

Dù nổi tiếng và thành công, nhưng Kylie vẫn rất thân thiết với gia đình mình. Là CEO, giám đốc tiếp thị và giám đốc sáng tạo, Kylie sỡ hữu toàn bộ Kylie Cosmetics, còn mẹ cô - Kris Jenner là giám đốc tài chính của công ty. Khi được vinh danh là một trong những người trẻ có sức ảnh hưởng nhất năm 2016 của Tạp chí Time, cô chia sẻ mình được truyền nguồn cảm hứng rất lớn từ người chị: "Kim Kardashian West rất 'tận tâm, chị ấy rất thông minh, chị ấy là một nữ doanh nhân và luôn làm lớn, đưa ra những ý tưởng mới. Chị ấy truyền cảm hứng cho tôi để tôi có tinh thần làm việc tích cực."

Trong chương trình truyền hình thực tế của riêng mình, Kylie chia sẻ: "Tôi thực sự cảm thấy mọi người không coi tôi là một nữ doanh nhân bởi tôi còn rất trẻ và bởi tôi nổi tiếng. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đang dần ghi nhận và tôi muốn chứng minh rằng họ đã lầm."

Vào năm ngoái, trong danh sách Các nữ tỷ phú tự thân nữ giàu nhất thế giới của Forbes, cái tên của Kylie Jenner đã được đưa vào đây, với khối tài sản ước tính khoảng 900 triệu USD. Năm 2017, kiếm được 41 triệu USD, Kylie là người nổi tiếng trẻ nhất trong danh sách Forbes 100 - một danh sách gồm 100 người nổi tiếng được trả thù lao cao nhất thế giới.