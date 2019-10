Đánh giá Dell Optiplex 3060mt - Chuẩn PC văn phòng 4.0

Cấu hình "ngon lành cành đào"

Dell OptiPlex 3060MT được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i3-8100 3.60 GHz, bộ nhớ đêm 6MB - đây là mẫu CPU thế hệ 8 của Intel, với 6 nhân xử lý, đem lại nhiều nâng cấp về hiệu năng. Đi cùng card Intel UHD Graphics 630 giúp máy hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ, "cân" được nhiều tác vụ văn phòng thông thường lẫn các tác vụ chuyên biệt nặng. RAM 4GB DDR4 và ổ cứng 1TB là yếu tố giúp nâng cao khả năng đa nhiệm của chiếc máy bộ này, giúp máy hoạt động êm mượt, không giật lag hay hạn chế mở cùng lúc nhiều ứng dụng.

Thiết kế tối giản, dễ dàng nâng cấp

OptiPlex 3060MT có phần vỏ được thiết kế "nguyên cây đen", đơn giản và sang trọng, đem lại ấn tượng tốt về tổng thể. Với kích thước bề ngang 15.4cm và cao 35cm, OptiPlex 3060MT có trọng lượng là 7.93kg - tương đối gọn gàng, thuận tiện cho việc sắp xếp không gian làm việc. Vỏ máy đã trải qua thử nghiệm MIL-STD 810G - chuẩn quân đội Mỹ nên vô cùng chắc chắn, cứng cáp.

Máy cũng được thiết kế đơn giản, phần nắp lưng có thể dễ dàng tháo lắp, giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng nâng cấp thêm SSD qua khe cắm M.2 (hỗ trợ NVMe SSD), tùy theo nhu cầu sử dụng.

Chú trọng bảo mật - dễ dàng quản lý - kết nối tiện dụng

Là mẫu máy tính để bàn được thiết kế hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp - có nhu cầu bảo mật cao, do đó, OptiPlex 3060 được tích hợp module bảo mật TPM 2.0 - giúp máy khởi động an toàn và một nút bảo vệ, giúp thiết bị bên trong được an toàn. Ngoài ra, Dell Data Security cũng cung cấp khả năng bảo vệ máy khỏi những mối đe dọa toàn diện từ internet, giúp người dùng có thể tập trung nhiều hơn vào công việc.

Bên cạnh đó còn có Dell Client Command Suite - giúp tự động hóa và sắp xếp hợp lý hệ thống, cấu hình, giám sát và cập nhật hoàn toàn miễn phí tình trạng máy cũng là một tính năng hữu ích cho người dùng.

Đối với sản phẩm hỗ trợ gần như đầy đủ các cổng giao tiếp thông dụng như OptiPlex 3060, người dùng gần như không cần phải lo ngại "khâu" sao lưu, kết nối với các thiết bị thông minh khác. Các cổng giao tiếp bao gồm ổ đĩa quang DVD, HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.1 Type-A, USB 2.0 Type-A.

Hệ điều hành Windows 10 thông minh và tiện ích

OptiPlex 3060 hoạt động trên hệ điều hành Windows 10 Pro - Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp với vô số các ứng dụng thông minh và các tính năng đặc biệt như Hyper-V giúp truy cập mạng nội bộ, tạo và chạy máy ảo; Bitlocker giúp mã hóa dữ liệu để đảm bảo an toàn, và có thể kết hợp các tên miền; Windows Ink giúp lưu lại ý tưởng dễ dàng, tiện dụng; hay Windows Information Protection giúp kiểm soát dữ liệu kinh doanh hữu hiệu. Phiên bản Windows 10 dành cho Doanh Nghiệp hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm cả Tiếng Việt. Windows là nền tảng đáng tin cậy nhất và người dùng Pro cũng sẽ nhận được các bản cập nhật đặc biệt, miễn phí dành riêng cho doanh nghiệp.

