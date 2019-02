Đánh giá Mercedes-Benz C-Class 2019 trước giờ G

Mercedes-Benz C-Class luôn nằm trong danh sách một trong những mẫu xe có nội thất sang trọng nhất trong phân khúc, nhưng cảm giác lái lại là điểm trừ của mẫu xe này, chúng tôi đã cầm vô-lăng chiếc Mercedes-Benz C300 một lần nữa, nhưng là phiên bản 2019 để xem nó đã thay đổi như thế nào.

Dù "sức mạnh" vốn không phải vấn đề của C-Class, nhưng hãng xe Đức vẫn trang bị cho mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ của mình khối động cơ mới, loại tăng áp 2.0L, 4 xy-lanh, cho công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 340 Nm. Công suất cực đại đạt ở 5.800-6.100 vòng/phút, chậm hơn so với mức 5.500 vòng/phút của đời cũ. Tương tự, mô-men xoắn đạt cực đại ở 1.800-4.000 vòng/phút, thay vì 1.300-4.000 vòng/phút như đời cũ.

Mercedes-Benz C300 2019 có động cơ mạnh mẽ.

Việc nâng cấp động cơ cải thiện đáng kể khả năng tăng tốc. Mercedes-Benz C300 2019 tăng tốc 0-96 km/h trong 5,5 giây, nhanh hơn nửa giây so với "người tiền nhiệm" C300 đời cũ. Nếu so với các đối thủ trong phân khúc, C300 2019 ngang bằng với BMW 330i 2017 (5,5 giây), nhanh hơn Lexus IS 200t F Sport 2017 (7 giây) và Genesis G70 2.0T 2019 (7,4 giây), nhưng lại chậm hơn Audi A4 2.0T Quattro 2017 (5,2 giây).

Phản ứng chân ga nhanh nhạy khiến việc lái chiếc C300 cảm thấy hứng thú hơn. Không giống như một số xe sang, mỗi chế độ lái thực sự là một điều khác biệt. Khi tăng tốc ở vị trí đứng yên, bạn sẽ thấy phản ứng chân ga rất rõ ràng ở chế độ Sport+, đầu bạn bị hút vào tựa đầu và có thể cảm nhận chuyển động của hệ thống treo. Giống như đời cũ, bạn cũng có thể tìm đến cảm êm ái với chế độ Comfort. Thế hệ mới cũng gợi lên cảm giác chắc chắn hơn.

Chỉ số của Mercedes-Benz C300 2019 trong bài thử 400 mét. Thời gian để kết thúc đoạn thẳng 400 mét là 14,1 giây, tốc độ đạt được là 160 km/h, trong khi đời cũ là 14,5 giây và tốc độ tối đa 155 km/h. Chỉ số của các đối thủ đồng hạng BMW 330i 2017 (14,2 giây, tại 159 km/h) và Audi A4 2.0T Quattro 2017 (14 giây, tại 158 km/h). Và cách xa đối thủ Genesis G70 2.0T 2019 (15,7 giây, tại 148 km/h) và Lexus IS 200t F Sport 2017 (15,4 giây, tại 145 km/h).

Nhưng lại C300 2019 lại tỏ ra không ấn tượng ở bài thử sa hình, ít nhất là so với các đối thủ. Chiếc xe hoàn thành bài thử trong 27,7 giây, trong khi BMW 330i 2017 hoàn thành trong 26,1 giây, tiếp đến Lexus IS 200t F Sport 2017 (26,3 giây), Genesis G70 2.0T 2019 (25,6 giây) và Audi A4 2.0T Quattro 2017 (26,3 giây). Thậm chí, chỉ số thời gian hoàn thành bài thử sa hình của C300 2019 còn thấp hơn cả đời cũ (25,7 giây).

Biên tập viên chuyên gia đánh giá xe Chris Walton mặc dù rất thích động cơ và hộp số của C300 2019, nhưng ông vẫn thất vọng về kết quả bài thử sa hình của mẫu xe này.

Mercedes-Benz C300 2019 giống như một người tập yoga, chứ không phải một vận động viên chạy nước rút. Bởi mẫu xe này đặc biệt lanh lẹ ở tốc độ thấp và trung bình. Vô-lăng phải xoay nhiều thêm một chút mỗi khi bạn muốn rẽ tới hướng mong muốn, bánh xe có một chút nặng nề như để tạo cảm giác thể thao.

Có thể nói nội thất là điểm Mercedes-Benz C300 2019 làm tốt nhất. Màn hình trung tâm được nâng cấp lên loại 10,3 inch (tiêu chuẩn), cải thiện đáng kể về mặt thẩm mỹ và sử dụng so với màn hình nhỏ của đời cũ.

Khó có chiếc xe nào trong phân khúc có nội thất sang trọng như Mercedes-Benz C300 2019.

Nhưng vẫn thật tệ khi mẫu xe này không nhận được hệ thống thông tin giải trí MBUX (cụm đồng hồ nối liền màn hình giải trí) mới như chiếc A-Class vốn có giá bán rẻ hơn. MBUX cũng cung cấp tính năng ra lệnh giọng nói có thể học thói quen người dùng bằng trí thông minh nhân tạo và điều khiển cảm ứng trên màn hình. Trong khi hệ thống giải trí của C-Class vẫn phải điều khiển bằng núm xoay ở dưới.

Và không giống như A-Class với cụm đồng hồ và màn hình trung tâm nối liền trông giống như một màn hình cỡ lớn, cụm đồng hồ và màn hình trung tâm của C-Class 2019 vẫn tách rời. Nhưng ít nhất, màn hình tùy chọn 12,3 inch mới hiển thị sức nét hơn, bảng cảm ứng điều khiển cũng dễ dàng để chuyển các danh mục trên màn hình. Màn hình mới xem hiển thị hình ảnh từ camera rất tốt, dù điều kiện trời sáng hay tối.

Nếu bạn đang thắc mắc những tính năng nào là tiêu chuẩn thì Mercedes-Benz C300 có một số nổi bật, bao gồm điều hòa tự động 2 vùng, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 5 loa, đèn pha và đèn hậu LED, phanh tự động khẩn cấp.

Nếu cảm thấy không đủ, bạn có thể tùy chọn thêm đèn viền nội thất 64 màu, hiển thị thông tin lên kính lái HUD, hệ thống âm thanh vòm Burmester và gói hỗ trợ lái xe gồm hỗ trợ chuyển làn chủ động, hỗ trợ giữa làn đường,... Tổng cộng chiếc xe mà chúng tôi đang lái có giá 58.905 USD, cao hơn mức khởi điểm 16.510 USD.

Nếu bạn lựa chọn Mercedes-Benz C300 2019, bạn sẽ nhận được một chiếc xe có động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và nội thất sang trọng hàng đầu phân khúc.

Theo MotorTrend