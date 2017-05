Danh y chăm sóc sức khoẻ cho lãnh đạo TQ: 6 "lời vàng" cho lãnh đạo, ai cũng nên áp dụng

Cục sức khỏe Trung ương là cơ quan chuyên môn quản lý và phục vụ chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ cấp cao của Trung Quốc với những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần những danh y có tay nghề cao. Chuyên gia Vương Mẫn Thanh là một trong những thành viên đặc biệt của cục này.

Kể từ năm 1954, ông được mời tham gia Tổ chăm sóc sức khỏe Trung Nam Hải, phục vụ các lãnh đạo nhà nước Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Chu Đức, Đặng Tiểu Bình, Dương Thượng Côn… Việc làm cố vấn sức khỏe cho các nhân vật tinh hoa với sự tận tâm và cẩn thận trong suốt cuộc đời đã để lại cho ông những kinh nghiệm quý giá.

Sức khỏe bản thân tốt thì mới chăm sóc người khác tốt

Kết quả xét nghiệm từ năm 2002 đến 2016 của ông Thanh đều có chỉ số bình thường.

Trong bảng kiểm tra sức khỏe của bác sĩ Thanh, từ năm 2002-2016, tròn 15 năm ông đều đạt chỉ số sức khỏe tốt. Cho đến khi 88 tuổi, kết quả xét nghiệm tất cả các chỉ số đều bình thường.

Nhìn bảng kết quả xét nghiệm của một người 88 tuổi, bạn có thể sẽ phải ghen tị vì bản thân mình khó sánh nổi.

Huyết áp, đường máu, mỡ máu, mật độ xương, điện tâm đồ, kết quả siêu âm đều có chỉ số bình thường, kể cả người trẻ tuổi cũng khó lòng đạt được.

Nhiều người sẽ thắc mắc, vậy có phải ông sinh ra đã khỏe mạnh hay không? Trên thực tế, ông Thanh không hề khỏe.

Khi 70 tuổi, do không cẩn thận nên ông bị ngã gãy xương, sau đó mắc bệnh viêm phổi, thậm chí bị ung thư thực quản, nhưng ông đều áp dụng những kiến thức chăm sóc sức khỏe để vượt qua bệnh tật.

Sự ổn định dài hạn số cân nặng là một trong những chỉ số quan trọng đánh giá khỏe mạnh, Bản thân ông Thanh đã duy trì cân nặng của mình ổn định liên tục trong suốt 60 năm và điều đó liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của ông.

6 lời vàng chăm sóc sức khỏe từng được áp dụng cho các lãnh đạo Trung Quốc

1. Quá cầu kì bao bọc thì không thể khỏe mạnh

Ngày xưa cuộc sống khó khăn, chiến tranh khắc nghiệt, ăn uống thiếu đói, y dược hạn chế, một lọ thuốc cũng trở nên quý hiếm, trường hợp đặc biệt mới được dùng.

Ngày nay điều kiện đầy đủ, ăn no mặc ấm, nhà cửa xe cộ đều tốt, ngồi đâu cũng phòng kín điều hòa, ra khỏi nhà một bước lên xe, thư thái nhẹ nhàng không lo mưa gió.

Nhưng trong điều kiện tốt như vậy mà ai cũng không đủ khỏe, đại đa số người đều có những vấn đề về thể lực, thể chất càng ngàng càng tệ, bệnh tật càng ngày càng nhiều.

Điều nghịch lý đó là do đâu? Nếu so sánh với trước đây, thì nguyên nhân chỉ có thể là do chúng ta quá cầu kỳ, quá câu nệ, quá nuông chiều bản thân.

Ông Thanh giải thích, nếu muốn khỏe mạnh, điều quan trọng là nên thích ứng với quy luật vận động tuần hoàn của cơ thể, không nên kỹ tính quá mức. Nên ăn ít một chút, uống rượu ít một chút, đi bộ nhiều lên.

Khi trời lạnh, cơ thể cũng nên chịu lạnh một chút. Khi trời nóng, hãy cứ để cơ thể đổ mồ hôi, nếu không, dần dần cơ thể sẽ mất hết sức đề kháng tự nhiên, hệ miễn dịch sẽ thoái hóa.

Ví dụ, người nào ngồi điều hòa suốt ngày, ra ngoài một chút là dễ bị ốm. Trẻ con ở lâu trong nhà, hễ ra gió là sinh bệnh. Người ít vận động, mỗi lần đi đâu là mỏi mệt rã rời. Gặp việc gì cũng ngại khó, ngại khổ.

2. Giấc ngủ tốt quan trọng hơn những bữa ăn ngon

Người có một giấc ngủ tốt thông thường sẽ ngủ từ 11h đêm đến 7 giờ sáng hôm sau. Tôi mỗi ngày đều lên giường lúc 10h, khoảng 10h30 thì ngủ, thường sẽ ngủ một mạch khoảng 7-8 tiếng mới tỉnh. Nếu khi nào không ngủ đủ, thì ít nhất cũng đảm bảo chu kỳ có một giấc ngủ ngon trong vòng 24h.

Đừng trì hoãn việc ngủ bằng bất kỳ lý do gì. Người ta có thể không ăn một ngày nào đó cũng không quan trọng. Nhưng nếu không ngủ, sức mạnh thể chất và khả năng miễn dịch sẽ suy giảm và khó phục hồi trở lại.

Chỉ có đảm bảo giấc ngủ tốt thì mới có thể duy trì được hệ miễn dịch tự nhiên tốt, từ đó mới có đủ khả năng miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

3. Dù là loại thuốc tốt nhất thế giới cũng không bằng khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể

Nhiều người không coi trọng sức khỏe trong một thời gian dài, đến khi xuất hiện vấn đề thì bạn luôn nghĩ đến việc dùng thuốc để khắc phục, đó là một quan điểm sai lầm không thể biện minh.

Cơ thể chúng ta có một đội "cảnh vệ phản ứng nhanh" gọi là hệ miễn dịch, đây chính là cơ quan bảo vệ cơ thể quan trọng số một. Nói một cách đơn giản, nó chính là những chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu chống lại bệnh tật, bảo vệ cơ thể bạn.

Nhiều người hễ ốm một chút đã uống thuốc, tiêm truyền, mà không biết rằng "1 phần thuốc chứa 3 phần độc". Trung Quốc có cuốn sách nổi tiếng "Trung Quốc dược điển" ghi chép rất rõ những loại thuốc và tác dụng phụ của chúng, không có loại thuốc nào là không có tác dụng phụ.

Vốn dĩ công việc chữa bệnh cho cơ thể là nhiệm vụ của hệ miễn dịch, thì bạn lại dùng thuốc để làm việc đó. Có một số bệnh nhỏ, hệ miễn dịch đều phải "ra tay" để chữa, nếu bạn dùng thuốc thay thế, không những "cướp việc" của hệ miễn dịch, mà còn khiến tài năng của chúng bị hao mòn, dần dần sẽ mất đi thiên chức tự nhiên vốn có.

10 năm trước, tôi bị ung thư vòm họng, phải phẫu thuật cắt khoảng ¾ chức năng vùng dây thanh âm. Sau khi phẫu thuật, tôi không xạ trị, cũng không hóa trị, thậm chí không uống thuốc. Tôi hoàn toàn dựa vào chức năng của hệ thống miễn dịch thiên bẩm, tôi đã thắng trong cuộc chiến này.

Tôi đã không thể chấp nhận được liệu trình hóa trị vì chúng sẽ giết đi rất nhiều tế bào khỏe mạnh. Điều này thật sự chúng ta cần suy nghĩ.

Hãy để hệ thống miễn dịch của bạn ra tay chiến đấu. Khi hệ thống miễn dịch càng hoạt động mạnh, thì chúng càng được rèn luyện, sẽ càng ngày càng khỏe mạnh hơn.

4. Con người thuộc nhóm động vật, nếu không vận động thì sẽ sớm sinh bệnh

Chúng ta đều biết, động vật là phải yêu sự "động", nghĩa là vận động, di chuyển, tập thể dục . Nếu không làm việc đó, cơ thể sẽ sớm héo mòn, sinh bệnh mà chết.

Vận động nhiều không chỉ giúp cơ thể hưởng thụ cuộc sống, mà còn duy trì các chức năng bình thường, mới có thể khỏe mạnh, trường thọ. Điều này tốt hơn rất nhiều so với việc bạn ăn uống tẩm bổ suốt ngày.

Nếu ăn nhiều, Đông y cho rằng bạn sẽ sớm mắc bệnh "tam cao" (huyết áp, đường huyết, mỡ máu), béo phì, huyết quản bị tắc nghẽn do tích tụ mỡ thừa, làm tổn thương sức khỏe nghiêm trọng. Muốn được khỏe mạnh, hãy nghiêm khắc một chút với chính mình.

Tôi thường đi bộ, tuân thủ các kế hoạch hoạt động thể chất. Vào ngày thường, nếu không vội vàng, không phải xách vật nặng thì tôi sẽ không đi xe, kể cả ngồi xe miễn phí cũng không. Khi lên xuống cầu thang, tôi luôn cố gắng đi bộ thay vì đi thang máy.

Khi 78 tuổi, có lần tôi đi sinh nhật thầy giáo tiểu học thọ 101 tuổi, đến nhà thầy khi còn sớm, tôi đã đi bộ thong thả từ tầng 1 lên tầng 22 chung cư nhà thầy. Lên đến nơi, cơ thể vẫn giữ được sự bình thường, không thở dốc hay mệt mỏi gì cả.

Hãy dành thời gian, bỏ công sức ra để tập thể dục đúng mực, không xem thể dục là việc vui đùa, được chăng hay chớ, cũng đừng để phải trả giá cho việc sức khỏe bị tổn hại theo thời gian.

5. Vạn vật muốn phát triển được phải dựa vào ánh nắng mặt trời, thiếu ánh nắng là chết

Bây giờ có rất nhiều người đi đến các phòng tập để rèn luyện thể dục. Điều này không có gì sai, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa hiệu quả sức khỏe mà bạn nhận được, đó là thiếu ánh sáng mặt trời.

Con người cũng như vạn vật trong giới tự nhiên đều cần đến ánh sáng, dựa vào đó để phát triển và tồn tại, vì vậy, cần phải phơi nắng nhiều hơn. Rất tiếc là nhiều người không biết tận dụng điều này, thậm chí nhiều người còn sợ ánh sáng, tránh ánh sáng, che chắn kín khi đi ra ngoài.

Ví dụ, các nước Bắc Âu thường thiếu ánh sáng mặt trời, vì vậy người dân các nước này duy trì một hình thức giải trí và hưởng thụ tốt nhất, chính là tắm nắng.

Một số người vì sợ ánh sáng mặt trời làm đen da, luôn luôn che chắn thật kỹ, thậm chí hiếm khi đi ngoài trời, mà không hề nghĩ rằng ánh sáng mặt trời là một trong những loại thuốc tự nhiên tốt nhất cho cơ thể.

Ánh sáng mặt trời không chỉ là chất hoạt hóa vitamin D, mà còn là loại thuốc bổ miễn phí, thuốc hạ huyết áp, thuốc trợ tim miễn phí. Sở dĩ nói ánh sáng mặt trời chữa bách bệnh là bởi vì hầu hết các cơ quan nội tạng trong cơ thể đều dựa vào dương khí để vận hành. Khi dương khí trong cơ thể đủ sẽ hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, từ đó, khả năng miễn dịch của cơ thể được nâng cao.

Khi tắm nắng, không nên ngồi bên trong kính, vì ánh sáng xuyên qua kính sẽ cản trở tia tử ngoại, không có lợi cho cơ thể tổng hợp vitamin D, sẽ không đạt được hiệu quả thiết thực. Do đó, khi phơi nắng mặt trời là tốt nhất là ở những nơi có cây lá, không khí trong lành và môi trường hoàn toàn tự nhiên ngoài trời.

6. Nghỉ hưu là nghỉ việc cơ quan, chứ không phải ngừng hoạt động

Đông y có quan niệm rằng, cái gì dùng đến thì sẽ phát triển, cái gì không dùng sẽ hỏng hóc. Điều này nghĩa là, khi cơ thể không hoạt động, tự nó sẽ sinh bệnh và ốm yếu. Dù bạn về hưu, vẫn nên tìm việc để làm, có việc để thực hiện.

Về hưu không có nghĩa là sống nhàn nhã, cơ thể người có khả năng nội tại vô tận, nên tiếp tục sử dụng khả năng đó một cách liên tục không ngừng nghỉ mới tốt. Nếu không dùng tới, các chức năng cơ thể sẽ dần cuống cấp và thoái hóa nhanh chóng, cơ bắp teo đi.

Ông Thanh đã nghỉ hưu cách đây hơn 20 năm, nhưng ông tiếp tục được mời tham gia vào các hoạt động xã hội, ông cho rằng việc cung cấp những kiến ​​thức về chăm sóc sức khỏe cho người khác sẽ có giá trị lớn thay vì việc im lặng mang nó lên thiên đường.

Ông tiếp tục cập nhật kỹ thuật công nghệ, dùng mạng xã hội, tin nhắn, điện thoại di động và mát tính, internet và gửi thư điện tử cho bạn bè.

Ông khuyến cáo rằng những người già về hưu tuyệt đối đừng để mình nhàn rỗi, không việc thì có thể viết thư pháp, nếu không thì có muôn vàn cách khác tương tự. Có thể rủ những người hàng xóm đi tập thái cực quyền, hãy làm những điều tốt nhất cho sức khỏe.

Sau khi nghỉ hưu, ông Thanh thường xuyên tham gia các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe.

Thời gian rảnh, ông luyện viết thư pháp để thư giãn và dưỡng sinh.

*Theo Health/TT/ Tô Châu

Theo Vân Hồng

Trí thức trẻ