Đào Nhật Tân bung nụ sớm, người trồng lo lắng "thất thu"

Thời tiết là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc đào ra hoa. Năm nay, thời tiết thất thường, nắng nóng kéo dài khiến hoa đào nở sớm. Từ khoảng giữa tháng 11 âm lịch, nhiều cành đào bích, đào phai... đã bung sắc, không kịp chờ Tết .

Chính vì vậy, các vườn đào lớn ở Hà Nội những ngày này đã nhộn nhịp người ra vào. Ngoài các bạn trẻ tìm đến các vườn đào để chụp ảnh lưu niệm, người dân Thủ đô cũng tranh thủ tới tận vườn để chọn mua những cành đào đỏ thắm chơi dịp Tết Dương lịch.

Thông thường, để đào nở đúng dịp, người trồng phải tuốt lá, tỉa cành trước đó khoảng 1 tháng. Thời điểm này, sự phát triển, tốc độ nở của hoa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Đây cũng là lúc cây đào cần được chăm sóc cẩn thận nhất.

Tuy nhiên, mùa đông năm nay tiết trời nóng bức, nhiệt độ cao hơn so với mọi năm khiến nhiều nông dân tính toán sai lệch, tuốt lá sớm nên đào nở sớm.

Ông Nguyễn Văn Quang, một người trồng đào lâu năm ở phường Nhật Tân cho biết, gia đình ông trồng hơn 300 gốc đào cổ thụ và đào cành. Nếu như mọi năm, gia đình ông có thể thu lời vài chục triệu nhờ bán và cho thuê đào. Tuy nhiên, thời điểm này vườn đào nhà ông đã có nhiều luống nở sớm, không có cách nào hãm lại được.

Cách vườn đào nhà ông Quang không xa, vườn của bà Nguyễn Thị Phương cũng hồng rực sắc đào. Đang dùng dây buộc lại mấy cành đào chưa kịp nở, thấy có khách, bà vội mời vào trong ngắm và lựa chọn. Bà bán 350.000 đồng cho 7 cành nhỏ, mỗi cành 50.000 đồng.

Bà phàn nàn, mọi năm bán đúng vụ phải được 100.000 – 150.000 đồng/cành, nhưng đào nở sớm thế này thì bán được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Đào cỡ lớn được giá hơn, nhưng vẫn mất nửa giá bởi nếu đã rộ hoa thì không thể không cắt bán. Tâm lý vớt vát như bà Phương cũng là tâm trạng chung của rất nhiều chủ nhà vườn có đào nở sớm.

Bởi vậy, nhiều nhà vườn đã cho người cắt cành, chở đào ra chợ bán với hi vọng gỡ gạc, không để lỗ vốn. Với những cành mới bắt đầu có búp nhỏ, chủ vườn cố gắng điều tiết, chăm bón để cây nở đúng dịp Tết Âm lịch. Giá đào bán tại vườn và các chợ đều thấp, chỉ bằng khoảng 30 – 50% so với năm trước.

Vườn đào Nhật Tân. Ảnh: TTXVN

Từ khoảng 2 tuần nay, các chợ hoa gần vườn đào Nhật Tân như Quảng An, chợ Bưởi... hay trên đường Lạc Long Quân, đào Tết đã được bày bán ngập tràn. Tại chợ hoa Quảng An, giá đào cành dao động từ 50.000 – 200.000 đồng tùy thuộc vào kích cỡ to nhỏ. Mức giá này được nhận định là thấp hơn nhiều so với giá phổ biến cùng thời điểm năm ngoái. Người mua đào chủ yếu để chơi Tết Dương lịch.

Chị Nguyễn Mai Hoa (phường Định Công, quận Hoàng Mai) cho biết, thấy đào rẻ nên mua liền 5 cành, vừa mang về nhà, vừa bày trên cơ quan chơi Tết dương và lâu hơn thì để đón rằm tháng Chạp. Đào bán với giá rất rẻ nhưng không nhiều người mua vì muốn chờ đến đúng Tết âm lịch.

Ở làng đào Nhật Tân, nhiều vườn bị bỏ bê, chủ vườn chán nản nên không buồn cắt. Vài ngày nay, nhiệt độ đã hạ thấp hơn, người trồng đào lại nỗ lực điều chỉnh kỹ thuật trồng, hy vọng sẽ “gỡ gạc” nhờ những gốc đào còn chưa nở.

Ông Nguyễn Văn Quang chia sẻ, đào nở sớm rất nhiều cho nên giá bán những gốc đào còn lại có thể tăng lên. Cả năm chỉ trông chờ vào mấy gốc đào này nên họ vẫn hy vọng có thể thu về được chút ít.

Tuy nhiên, theo những chủ vườn đào Nhật Tân thì năm nay Đào thế với nhiều kiểu dáng độc, lạ được dự báo sẽ tạo nên cơn "sốt" trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 bởi dáng đào cổ điển đã quá nhàm chán.

Để đào Tết cạnh tranh được với mai, quất hay các loại cây cảnh khác thì bắt buộc người trồng phải dùng cái đầu để nghĩ, cho dù có lợi thế là thương hiệu đào Nhật Tân. Nếu tạo hình được những dáng độc đáo, lạ mắt thì chắc chắn sẽ ăn điểm.

Năm ngoái, những gốc đào dáng độc, lạ rất hút khách và giá trị gấp mấy lần so với những dáng thuần túy truyền thống. Vậy nên, năm nay, nhà ông Quang chủ đích tạo ra những thế đào riêng, có một không hai - ông Quang cho hay.

Để tạo ra những dáng đào độc đáo, lạ mắt nhiều nghệ nhân trồng đào ở Nhật Tân đã sáng tạo ra nhiều kiểu mới lạ. Với những bật mí từ các chủ vườn, người tiêu dùng sẽ ngóng trông những thế đào đẹp, độc, lạ. Cũng hi vọng rằng, nhờ những thế đào riêng biệt mà đào Nhật Tân luôn giữ vững hình ảnh về một thương hiệu đào của riêng người Hà thành./.

Theo Mai Linh - Hà An

Bnewn/ TTXVN