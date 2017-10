DAP - Vinachem đã có lãi sau một năm rưỡi liên tục kinh doanh thua lỗ

CTCP DAP – VINACHEM (UpCom: DDV ) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2017 với khoản lãi 8,4 tỷ đồng so với con số lỗ 112 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016. Đây cũng là khoản lãi đầu tiên của DDV kể từ năm 2016.

Cụ thể, trong quý III, DDV đạt 449,4 tỷ đồng, tăng 187 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, doanh số Công ty đã vượt giá vốn và có lãi 45,5 tỷ đồng so với con số lỗ gộp 62 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

DDV cho biết sản lượng DAP tiêu thụ trong quý III/2017 là gần 56 ngàn tấn, tăng 21,5 ngàn tấn so với cùng kỳ. Cùng với việc giá bán chưa trừ chiết khấu bình quân quý III/2017 là 8,2 triệu đồng/tấn, tăng 465.000 đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước là nguyên nhân giúp DDV có lãi.

Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm gần 3 tỷ so với cùng kỳ, chi phí quản lý cũng không biến động nhiều giúp DDV đạt 8,4 tỷ đồng lãi trước thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DDV đạt 1.368 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Do khoản lỗ trong 2 quý đầu năm, DDV ghi nhận mức lỗ ròng 32 tỷ đồng. Dù vậy, đây cũng là kết quả tương đối khả quan so với khoản lỗ 324 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/9/2017, DDV ghi nhận mức lỗ lũy kế gần 500 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT DDV cũng đã thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2017 vơi mục tiêu sản lượng DAP sản xuất và tiêu thụ 73.500 tấn. Tổng doanh thu ước tính trên 620 tỷ đồng và lợi nhuận thực hiện được hơn 35 tỷ đồng.

Năm 2017, DDV đặt mục tiêu đạt 2.092 tỷ đồng doanh thu, và lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,2 tỷ đồng.