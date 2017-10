DAP VINACHEM (DDV): Mục tiêu quý 4 lãi hơn 35 tỷ đồng

CTCP DAP – VINACHEM (mã chứng khoán DDV) vừa công bố Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 16/10/2017 về kế hoạch SXKD quý 4/2017.

Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch SXKD quý 4 với mục tiêu lượng DAP sản xuất và tiêu thụ đều đạt 73.500 tấn. Tổng doanh thu ước tính trên 620 tỷ đồng và lợi nhuận thực hiện được hơn 35,23 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch, công ty dự kiến sẽ duy trì sản xuất, tăng tối đa sản lượng DAP bột, sản xuất dòng sản phẩm DAP+Humic+TE đáp ứng nhu cầu thị trường. Đặc biệt, sẽ tiếp tục khống chế tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, thực hiện triệt để tiết giảm định mức tiêu hao.

Về tiêu thụ, thực hiện tối đa tiêu thụ trong nước để đảm bảo cung ứng đủ sản phẩm cho thị trường, thực hiện linh hoạt các cơ chế, chính sách phù hợp; bám sát thị trường phân bón để điều chỉnh giá bán một cách linh hoạt.

Năm 2017 DAP – VINACHEM đặt mục tiêu đạt 2.092,2 tỷ đồng doanh thu, và lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 DAP VINACHEM mới chỉ thực hiện được gần 919 tỷ đồng doanh thu, và đã báo lỗ đến 40,7 tỷ đồng. Tuy lỗ, nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đã cải thiện hơn rất nhiều so với số lỗ hơn 212,2 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái. Nguyên nhân chính khiến DDV giảm lỗ là do giá vốn hàng bán trong quý 2/2017 giảm sâu so với cùng kỳ.

Hiện tính đến 30/6/2017, DAP – VINACHEM ghi nhận lỗ lũy kế hơn 507 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu còn gần 959 tỷ đồng trong khi vốn góp của chủ sở hữu gần 1.462 tỷ đồng.