"Dare to big dream": Hành trình của cô nàng văn phòng Việt Anh trở thành nhà điều hành startup công nghệ

Cụm từ "khởi nghiệp" không còn xa lạ ở thời điểm hiện nay. Đặc biệt với nhiều người trẻ, đây còn được coi như một mục tiêu phấn đấu dù không hề dễ dàng bởi theo báo cáo chỉ số khởi nghiệp Việt Nam 2015-2016, tỷ lệ thất bại các startup lên đến 90%. Chính vì thế hành trình của Việt Anh từ một cô nàng làm công việc văn phòng thường thấy trở thành nhà điều hành startup công nghệ trong 3 năm qua sẽ phần nào truyền cảm hứng tới mọi người, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến phụ nữ Việt Nam.



Việt Anh là đồng sáng lập của Macaw - một nền tảng quản lý công việc. Cô theo học ngành Khởi nghiệp kinh doanh - Entrepreneurship . Từ khi ra trường, cũng như nhiều sinh viên khác cô lựa chọn môi trường văn phòng để phát triển sự nghiệp. Sau hai năm, cô quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp từ 2016 tới nay mà như cô lý giải: "Tôi quyết định khởi nghiệp vì điều này cho tôi và những bạn đồng sáng lập được thỏa sức mạo hiểm, trải nghiệm, học và phát triển".

Chị có gặp khó khăn khi điều hành công ty ở lĩnh vực vốn là thế mạnh của nam giới hay không?

Thật thú vị là điều ngược lại xảy ra. Tôi còn nghĩ là chưa có công việc nào giúp phái nữ phát huy hết khả năng và thể hiện được mình trong môi trường kinh doanh như làm khởi nghiệp. Startup vốn là công việc cần nhiều sự sáng tạo và giải quyết vấn đề nhanh. Cho nên không chỉ có tôi mà các bạn nữ khác trong team đã đóng góp rất nhiều vào việc giúp cả team vận hành nhanh và ổn định hơn. Vì thế, tôi thật sự đánh giá cao các bạn nữ đang tham gia vào xu hướng khởi nghiệp giống tôi.

Phụ nữ nói chung, phụ nữ Việt nói riêng còn có áp lực về gia đình, về thiên chức làm mẹ. Theo chị đó có phải là điểm bất lợi lớn nhất của phái đẹp khi muốn khởi nghiệp?

Khi làm khởi nghiệp, cân bằng cuộc sống là điều gần như không thể. Bạn không thể làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Tại thời điểm này tôi chọn giải pháp phấn đấu hết mình cho dự án cũng như là tương lai sắp tới.

Thay vì ngồi yên chấp nhận cuộc sống an yên, mình phải vượt ra khỏi rào cản vùng an toàn để thay đổi và tiến bước. Vượt ra ngoài ý nghĩ chăm lo cho hôn nhân gia đình, khi mình có thể tự chủ tài chính và xây dựng bản lĩnh sẽ là động lực giúp phụ nữ kiểm soát tốt cuộc sống và cho dù đối mặt với bất kì nghịch cảnh nào mình cũng có thể tự lo cho bản thân được. Vì thế với tôi, áp lực có thể là bước cản nhưng cũng chính là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp.

Được biết chị cùng các đồng nghiệp đã tạo nên Macaw - một nền tảng quản lý công việc chuyên nghiệp. Chị có thể chia sẻ thêm về ý tưởng cũng như ý nghĩa tên gọi sản phẩm công ty mình?

Dự án xuất phát từ đam mê kinh doanh và hiểu rõ rằng ai làm kinh doanh cũng muốn được thành công và say mê với công việc, thay vì mãi vướng bận vào những lo lắng, làm chậm bước đi của họ. Vì vậy, chúng tôi tạo ra một nền tảng làm việc với lối tư duy "cũ mà mới". Đó là chỉ cần tập trung vào những gì diễn ra trong mỗi ngày, từ việc lên kế hoạch mỗi đầu ngày, phối hợp chặt chẽ theo kế hoạch trong ngày đã đề ra, tập trung vào hoàn thành nó nhằm đạt kết quả chung cho cả team.

Với Việt Anh, khởi nghiệp phải luôn ghi nhớ "không bao giờ từ bỏ!"

Sản phẩm được đặt tên Macaw (một loài vẹt to, được đánh giá là giống vẹt thông minh và đẹp nhất) với ngụ ý, khi thấy Macaw với màu sắc sặc sỡ của nó xuất hiện trong cuộc đời, đó là dấu hiệu bạn đang có một ngày tốt đẹp và hãy tận hưởng điều đó.

Từ ngày thành lập tới nay, startup của chị đã gặt hái được những thành tựu nào rồi?

Thành công lớn nhất mà chúng tôi tự hào là xây dựng được đội ngũ con người đầy tài năng, nhiệt huyết, đậm chất văn hóa startup đi cùng với MACAW từ ngày đầu. Thành công thứ hai là chúng tôi đã thử nghiệm thành công. Giải pháp của chúng tôi được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp, đội ngũ, nhà quản lý khác nhau.

Chúng tôi cũng hạnh phúc khi giúp ích được cho cuộc sống làm việc của mọi người, tạo ra môi trường để họ có thể tập trung tạo ra giá trị cho khách hàng. Đồng thời team Macaw chia sẻ tầm nhìn muốn giúp cho việc kinh doanh được phát triển tối ưu hơn.

Cô luôn tự nhủ những lúc thử thách làm mình suy sụp thì hãy nhớ rõ lý do mình bắt đầu

Chị có nhắn nhủ, chia sẻ gì tới mọi người, đặc biệt là phái đẹp đang ấp ủ dự định khởi nghiệp?

Khi khởi nghiệp, bạn cần xác định rõ lý do bắt đầu, vì sao bạn theo đuổi tầm nhìn này, dự án sẽ có ích cho xã hội như thế nào… Câu trả lời sẽ cho biết những điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem lại cho mọi người, lý do càng nhiều càng tốt. Sẽ có lúc thử thách làm bạn suy sụp thì hãy nhớ rõ lý do bạn bắt đầu.