Đạt 3,9 tỷ USD, xuất khẩu điện thoại có chiều hướng giảm

Như vậy, hết tháng 5/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 161,28 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 79,3 tỷ USD, tăng 17,4%, tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 82 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2017 ước tính thâm hụt 800 triệu USD, bằng 4,7% kim ngạch xuất khẩu trong tháng. Tính đến hết tháng 5/2017, Việt Nam nhập siêu gần 2,7 tỷ USD, bằng 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Một điểm đáng chú ý khác là nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta bị sụt giảm về trị giá hoặc có mức tăng trưởng thấp.

Đáng kể nhất là mặt hàng điện thoại, sau 4 tháng đầu năm liên tục tăng trưởng và lập được dấu mốc xuất khẩu gần 4,4 tỷ USD chỉ trong tháng 4 vừa qua, bước sang tháng 5, nhóm hàng này có dấu hiệu đi xuống.

Theo ước tính của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 5 là 3,9 tỷ USD, giảm 11% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2017, trị giá đạt 16,05 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2016.

Ngoài điện thoại, các nhòm hàng chủ lực cũng có mức tăng trưởng khá thấp so với quy luật. Đơn cử như hàng dệt may ước chỉ tăng 1,4% so với tháng trước; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 9% so với tháng trước, trong khi từ đầu năm đến hết tháng 4 nhóm hàng nay luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao 2 con số...

Theo Thái Bình

Báo hải quan