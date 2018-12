Đất nền khu Tây Bắc Sài Gòn đang diễn biến như thế nào?

Giao dịch trở lại

Khảo sát thực tế thị trường những ngày này tại một số "điểm nóng" khu vực Tây Bắc TP.HCM, cho thấy hoạt động mua bán, giao dịch nhà đất rục rịch trở lại sau thời gian chừng 3 tháng yên ắng. Nhiều nhà đầu tư "săn' đất thổ cư dịp cuối năm, hiện tượng gom nhiều lô đất cũng đang diễn ra. Một số nhà đầu tư cho biết họ thường gồm những lô đất 80-100m2, sau đó sang nhượng lại vào dịp Tết nhằm kiếm lời.

Ghi nhận tại một số phòng công chứng huyện Củ Chi, Hóc Môn hay khu vực Tỉnh lộ 8 (Đức Hòa, Long An), một số khu vực giáp ranh giữa Củ Chi và Long An…thời điểm này, lượng hồ sơ đăng kí đất đai bắt đầu "tăng nhiệt" trở lại.



Nếu cuối tháng 5/2018, chúng tôi thực tế tại khu vực này, lượng hồ sơ giảm nhiệt so với đầu năm thì khoảng 2-3 tháng nay, văn phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ tăng khoảng 30-40% so với tháng 5&6/2018. Loại hình sản phẩm được NĐT tìm kiếm mạnh nhất là đất thổ cư phân lô pháp lý rõ ràng, xây dựng tự do, có diện tích trên dưới 100m2/nền.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc trong khu vực cũng tranh thủ bán ra các sản phẩm đất nền dự án với giá trung bình khoảng 12-14 triệu đồng/m2. Có thể kể tới như Công ty CP Yeshouse, Cát Tường Group, Á Châu Land…Theo đại diện một số doanh nghiệp phát triển dự án đất nền tại đây cho biết, đây là thời điểm giao dịch đất nền sôi động nhất trong năm, đa phần sự quan tâm là các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Yeshouse chia sẻ, thời điểm cuối năm, đất nền Tây Bắc xuất hiện 3 dạng đầu tư nổi bật.

Thứ nhất, NĐT dài hạn mua đất làm tài sản để dành, khi có điều kiện sẽ xây nhà phố hoặc phòng trọ cho thuê, những NĐT lớn hơn mua một lúc nhiều nền, thậm chí hàng chục nền để làm các dịch vụ tiện ích như nhà nghỉ, phòng trọ cho thuê… trong thời gian cuối năm dòng tiền nhàn rỗi của các NĐT nhỏ lẻ rất lớn khi họ tổng kết kinh doanh hoặc tiền tích lũy của cả năm đi làm, để cuối năm đầu tư lâu dài vào BĐS.



Thứ hai, NĐT ngắn hạn, họ thường chọn thời điểm bán ra là vào quý 1 và 2/2019. Theo quan sát trong cuối năm 2017, khi NĐT mua đất cuối năm 2017, đến quý 1&2/2018 có thể chốt lời ở mức 20% - 30% lợi nhuận, đây hoàn toàn có thể là kịch bản cuối năm 2018, đầu giữa năm 2019.

Thứ ba, các NĐT mua đất xây nhà bán: Trong quý 4/2018, khách hàng mua nhà để ở thường tăng hơn các quí khác trong năm, vì thế các NĐT thường chọn thời điềm này mua đất xây nhà bán cho khách hàng có nhu cầu an cư sở hữu nhà đón Tết.

Tuy vậy, theo ông Tuấn, mặc dù đất nền là phân khúc thích hợp để đầu tư ở mọi thời điểm, nhưng hiện tượng NĐT lướt sóng ngắn hạn ở thị trường giai đoạn thị trường này không nhiều, chủ yếu tập trung ở các dự án hot. "Nếu thời gian đầu tư đất nền càng lâu thì khả năng sinh lời càng cao", ông Tuấn đưa lời khuyên.

Theo khảo sát, đất nền khu vực Tây Bắc bán ra ở giai đoạn này cũng có hiện tượng "tăng nóng" về giá. Ghi nhận từ các sàn giao dịch và nhà đầu tư khu vực, so với đầu năm giá đất nền tăng ít nhất 25%, một số nền vị trí đẹp, mặt tiền giá tăng từ 30-35%/năm. Theo dự báo của các chuyên gia, trong thời gian tới, khi được nhiều NĐT chú ý, BĐS Tây Bắc sẽ tăng trưởng mạnh, mức độ tăng giá không thua kém khu Đông.

Vì sao NĐT lại dễ dàng bỏ tiền vào đất nền Tây Bắc?

Theo chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang, NĐT là đối tượng rất "nhanh nhạy" khi bỏ tiền vào thị trường BĐS. Họ thường là những người đi đầu trong xu hướng lựa chọn khu vực hoặc đón sóng hạ tầng để nhắm đến lợi tức. Tại hội thảo mới đây, ông Quang cho rằng, chính sách chung của TP thì nguồn cung BĐS nội đô sẽ hạn chế nên BĐS đất nền vùng ven tỉnh lân cận Tp.HCM là sự lựa chọn của các NĐT và người mua thực trong năm 2019.

Nói một cách khách quan,các khu vực phát triển đất nền lân cận Tp.HCM thực sự đang có lợi thế lớn ở giai đoạn nay. Các NĐT, chuyên gia đã chỉ ra những lợi thế của Tây Bắc khiến thị trường này nhộn nhịp rõ nét ở giai đoạn hiện nay.

Trước tiên, quỹ đất dồi dào và giá BĐS tại khu vực này thấp hơn hẳn so các khu vực khác của Tp.HCM. Do đó, mức độ tăng giá trong tương lai được dự báo sẽ mạnh mẽ, nhất là khi cơ sở hạ tầng khu vực được đồng bộ và mở rộng.

Bên cạnh đó, Tây Bắc là vùng đất cao không ngập nước, thời gian vừa qua các khu vực khác bị ngập do mưa bão nhưng khu vực này thì không, yếu tố này tạo mã lực cho người thực sự có nhu cầu ở về đây sinh sống. Đây cũng là tiền để để các chủ đầu tư dự án tìm về khu vực này phát triển dự án.

Hạ tầng được xem là đòn bẩy làm tăng giá trị BĐS khu vực Tây Bắc. Ảnh: Minh họa

Ngoài ra, việc thống nhất lựa chọn phía Tây Bắc TP để mở rộng hạ tầng giao thông, phát triển đô thị tạo động lực cho vùng đất này bứt phá. Song song với hạ tầng giao thông thủy, bộ, sắt đầy đủ như sông Sài Gòn,dự án cao tốc Mộc Bài, dự án hệ thống tàu điện Metro tạo sự kết nối thuận tiện, đường Vành Đai 4 là tuyến đường huyết mạch kết nối 3 trung tâm kinh tế trọng điểm Long An - HCM – Bình Dương… được xem là những đòn bẩy làm tăng giá trị BĐS khu vực. Nhu cầu sở hữu đất nền khu vực tăng lên, theo các chuyên gia là điều dễ hiểu.

Ông Hoàng Tuấn cho rằng, trước bối cảnh thị trường cạnh tranh thì không quan trọng chủ đầu tư làm dự án lớn hay nhỏ mà điểm mấu chốt vẫn là làm sao chủ đầu tư phải chọn được khu đất làm dự án có vị trị đẹp, kết nối các khu tiện ích chung của khu vực một cách dễ dàng, và đặc biệt chủ đầu tư phải đầu tư bài bản, hoàn thiện được các chức năng tiện ích ngay trong dự án, từ đó sẽ thu hút được khách hàng an cư về ở. Khi dự án thu hút được nhu cầu ở thực về mới là dự án thành công và tạo được giá trị thực sự cho thị trường.

"Còn đối với NĐT, lựa chọn sản phẩm pháp lý hoàn thiện, nhắm được khả năng gia tăng giá trị trước những yếu tố hiện hữu, đảm bảo được dòng tiền đầu tư là điều kiên quyết khi "xuống tiền"", ông Tuấn nhấn mạnh.

