Đất nền phía Tây Hà Nội rục rịch tăng giá

Quan sát trên thị trường BĐS 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, phân khúc đất nền, biệt thự, liền kề khu vực phía Tây đã có sự điều chỉnh về giá, thậm chí tại một số dự án giá đã tăng gấp rưỡi, gấp đôi chỉ trong một thời gian ngắn.

Cụ thể như giá đất nền tại dự án Thanh Hà Cienco 5 đã bị đẩy lên khá mạnh. Giá rao bán trên thị trường thứ cấp hiện nay cao hơn từ 1,5 lần so với giá trên hợp đồng. Khu vực gần hồ, đất đang được đẩy lên mức giá khoảng 25 - 28 triệu đồng/m2 so với giá hợp đồng 16 triệu đồng/m2, những mảnh có vị trí đẹp vốn chỉ có giá 24 triệu đồng/m2 nhưng đang được chào mời khách trên thị trường với giá từ 50-55 triệu đồng/m2.

Mặc dù giá được đẩy lên khá cao nhưng theo quan sát cơn sốt đất nền Thanh Hà Cienco 5 chỉ là số ảo bởi lượng giao dịch èo uột, lượng hàng bán ra rất nhiều, chưa có tình trạng khan hiếm hàng xảy ra.

Trong khi đất Thanh Hà Cienco 5 bị đẩy lên thành cơn sốt ảo thì tại một số khu vực khác phía Tây Hà Nội tình trạng tăng giá, khan hàng xảy ra là có thật. Những dự án dọc tuyến đường Trần Hữu Dực, sau khi cầu vượt thông xe cũng đẩy giá tăng mạnh theo.

Đơn cử như tại tại dự án Foresa Villa do Công ty cổ phần Tasco làm chủ đầu tư chỉ trong vòng gần 2 năm, giá bán các căn biệt thự, liền kề tại đây đã tăng lên trung bình 40%. 813 căn biệt thự, liền kề tại đây cũng nhanh chóng hết hàng chỉ sau hơn 1 năm mở bán.

Không chỉ đất nền dọc đường Trần Hữu Dực tăng giá mà theo quan sát tuyến đường 70 thuộc địa bàn Xuân Phương (Nam Từ Liêm) và Vân Canh (Hoài Đức), khu Nam An Khánh (Hoài Đức), một số khu vực ở Hà Đông... từ nửa cuối năm ngoái đến nay, giá tăng khoảng 30-40%.

Sự sôi động của thị trường đất nền, biệt thự khu vực Tây Hà Nội đã khiến hàng loạt doanh nghiệp BĐS lên kế hoạch gia nhập thị trường.

Mới đây nhất, Công ty TNHH Hibrand Việt Nam cũng vừa giới thiệu ra thị trường dự án La Casta tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông gồm 359 lô liền kề thấp tầng diện tích đất 71 - 176m2, trong đó có 199 căn nhà phố thương mại. La Casta cũng là dự án duy nhất tại khu vực Hà Đông sở hữu công viên lõi gần 1ha, ngoài ra còn có công viên thể dục thể thao rộng hơn 50ha sẽ được xây dựng liền kề dự án.

Ngoài La Casta, từ giờ đến cuối năm khu vực phía Tây Hà Nội tiếp tục đón nguồn cung hàng nghìn căn nhà biệt thự, liền kề đến từ các dự án lớn như dự án The manor Central Park với quy mô lến đến 600 căn, biệt thự liền kề Splendora giai đoạn 2 với 878 căn...

Theo đánh giá của bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu CBRE, nửa cuối năm 2017 được dự đoán sẽ là năm khá sôi động đối với thị trường biệt thự, nhà liền kề đặc biệt là khu vực phía Tây Hà Nội. Cũng theo bà An, phần lớn các dự án hạ tầng giao thông lớn đã và đang được triển khai ở Hà Nội đều nằm ở phía Tây và khu vực Hà Đông, do đó sẽ tác động tích cực đến thị trường biệt thự, liền kề khu vực này trong thời gian tới.

“Khi tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội được hoàn thành sẽ khiến giá bất động sản tại các trục Hà Đông, Từ Liêm có thể tăng thêm ít nhất 5 - 10%”, đại diện CBRE nhận định.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ