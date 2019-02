Đất nền Thái Nguyên hấp lực đầu tư ngay đầu xuân 2019

Theo xu hướng biến động chung của thị trường bất động sản, khi quỹ đất trống tại Hà Nội và TP HCM không còn nhiều đẩy giá đất tăng lên quá cao thì rất nhiều CĐT và cả những NĐT bất động sản đã dần chuyển dịch sang xu hướng ôm tiền về các vùng đất vệ tinh xung quanh bởi dư địa của phân khúc đất nền tại các tỉnh vùng ven còn rất lớn, giá rẻ và mức cầu đang cao…

Mục tiêu được các NĐT nhắm đến là những tỉnh tập trung đông các khu công nghiệp, khu chế xuất và có hạ tầng kết nối giao thông, hạ tầng đô thị tương đối tốt. Vì thế, Thái Nguyên được chọn là điểm sáng đầu tư dẫn đầu tại khu vực miền Bắc, dự báo năm 2019 thị trường BĐS Thái Nguyên sẽ phát triển mạnh mẽ với sản phẩm chủ đạo là nhà đất và đất nền. Trong đó, Thị xã Phổ Yên sẽ là điểm đầu tư mũi nhọn.

Ngay từ những ngày đầu khai xuân 2019, các nhà đầu tư Hà Nội, Bắc Ninh và các tỉnh phụ cận đã nhộn nhịp săn lùng các dự án đất nền Thái Nguyên để xuống tiền đầu tư khai xuân với quan niệm “Đầu năm mua đất, cuối năm chốt lời”. Theo chia sẻ của một số nhà đầu tư, lợi thế rõ nét nhất khiến họ không ngần ngại “ôm tiền” về đầu tư ở Thái Nguyên là bởi dư địa tại đây còn rất lớn, giá còn mềm, dù là thị trường khá non trẻ nhưng lại mang khả năng tăng giá khủng do mức cầu thực tế tại khu vực đang cao hơn so với nguồn cung thị trường.

Qua ghi nhận từ các nguồn tin, chỉ mới bước vào những tháng đầu tiên của năm 2019, số lượng các giao dịch mua bán bất động sản tại Thái Nguyên đã tăng lên nhanh chóng, thị trường bất động sản tại đây đang rất nhộn nhịp và sôi động, sức tiêu thụ dòng sản phẩm đất nền tăng rõ rệt từ 20 – 30%, rất nhiều dự án vừa tung bán đã hết hàng. Với dòng tiền nhàn rỗi đầu năm khá lớn dự báo xu hướng săn lùng các dự án bất động sản tầm trung và cao cấp, đặc biệt là phân khúc nhà đất và đất nền tại khu vực trung tâm TX Phổ Yên và các khu công nghiệp sẽ càng thể hiện rõ nét hơn trong thời gian tới.

Đất nền Thái Nguyên và cuộc đua bứt tốc của các nhà đầu tư

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đất nền vẫn là kênh đầu tư dẫn đầu trong năm 2019 bởi độ an toàn cao, khả năng sinh lời bền vững, tính thanh khoản nhanh chóng với chi phí đầu tư ban đầu thấp. Do đó, phân khúc đất nền dự án Thái Nguyên luôn được giới đầu tư quan tâm, tìm kiếm.

Đất nền phân lô KDC Vinaconex 3 điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà đất tại khu vực không ngừng tăng mà nguồn cung các dự án đất nền lại đang trong tình trạng khan hiếm, một số dự án thậm chí còn không có nguồn hàng thứ cấp giá cao để bán lại cho khách mua đã thực sự tạo ra cuộc đua về giá và cả sức mua. Vì thế, ngay từ những ngày đầu khai xuân, đã có rất nhiều nhà đầu tư từ khắp các tỉnh thành từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương… ôm tiền về săn lùng các dự án đất nền Thái Nguyên để đầu tư với hy vọng đi trước đón đầu cơ hội.

Một trong số dự án đất nền tại Thái Nguyên đang được giới đầu tư săn lùng nhiều hiện nay là dự án khu dân cư Phổ Yên Residence của chủ đầu tư Vinaconex 3. Đại diện đơn vị chủ đầu tư cho biết, ngay từ những ngày đầu khai xuân 2019, tại văn phòng kinh doanh dự án đã và đang đón tiếp rất nhiều lượt khách đầu tư từ Hà Nội, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận xuống tham quan và đặt mua các lô đất dự án. Các giao dịch mua bán đất dự án hiện nay đang rất sôi động, hơn 80% bảng hàng dự án đã có chủ, cơ hội trở thành chủ nhân của những lô đất đẹp mang lại “giá trị kép” tại Phổ Yên Residence không còn nhiều. Cơ hội cuối cùng chỉ giành cho những khách hàng thực sự nhanh tay.

Nhìn nhận sức nóng của thị trường bất động sản Thái Nguyên những ngày đầu năm 2019 cho thấy đất nền tỉnh thành này sẽ là “miền đất hứa” được giới đầu tư nhắm đến trong nhiều năm tới.