DATC muốn thoái sạch vốn khỏi ngân hàng MSB

Theo thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang đấu giá hơn 4 triệu cổ phần tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).



Số lượng cổ phần chào bán cụ thể là 4.033.512 cổ phần. Đây cũng là toàn bộ cổ phiếu mà DATC đang sở hữu tại MSB, tương đương với 0,34% vốn điều lệ ngân hàng.

Thời gian đấu giá dự kiến là ngày 18/6/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá cho nhà đầu tư từ ngày24/05/2019 đến 15h30 ngày 11/06/2019 tại các đại lý đấu giá. Nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá trước 16h00 ngày 14/06/2019.

Quý 1/2019, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 73 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do chi phí hoạt động tăng mạnh. Cuối tháng 3, tổng tài sản của MSB là 134.944 tỷ đồng, giảm 2,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm nhẹ 0,2% xuống 47.682 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng 3,1% đạt 65.484 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2018, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 1.087 tỷ đồng, tăng 560% so với năm 2017 và vượt 460% tức vượt hơn 5 lần so với kế hoạch được cổ đông thông qua.