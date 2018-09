Đấu giá 53,4 triệu cổ phiếu MBB của VCB: Chỉ có nhà đầu tư nội

Khối Phân tích Công ty Chứng khoán HSC cho rằng, chỉ có nhà đầu tư trong nước tham gia đợt đấu giá 53,4 triệu cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã MBB) do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank , mã VCB) nắm giữ, và giá đấu thành công sẽ khá sát so với giá khởi điểm, trong bản tin chứng khoán chiều ngày 18/09/2018.

Vietcombank sẽ tổ chức bán đấu giá 53,4 triệu cổ phiếu MBB, tương đương 2,47% cổ phần tại MBB vào ngày 15/10, với giá khởi điểm 19.614 đồng/cổ phiếu. Mục đích của đợt thoái vốn này là để tuân thủ quy định của Thông tư 36, yêu cầu tỷ lệ sở hữu tối đa của một tổ chức tín dụng tại một tổ chức tín dụng khác là 5%.

Số lượng cổ phiếu chào bán tương đương khoảng 9,5 lần khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày cổ phiếu MBB trong ba tháng gần đây. Sau thoái vốn, tỷ lệ sở hữu của VCB tại MBB sẽ giảm xuống 4,5%, hay nói cách khác, VCB sẽ không còn là cổ đông lớn của MBB nữa.

HSC ước tính, nếu bán đấu giá thành công, VCB sẽ thu được khoản lãi ít nhất 608 tỷ đồng từ thoái vốn. Room nước ngoài của MBB được khóa ở mức 20% và đã kín từ lâu, do vậy, chỉ có nhà đầu tư trong nước tham gia đợt đấu giá lần này.

Vì không có sự tham gia của khối ngoại cộng với tỷ lệ free float của cổ phiếu MBB cao nên HSC kỳ vọng giá đấu thành công sẽ khá sát so với giá khởi điểm.

HSC cho rằng, trên thực tế giá cổ phiếu MBB đã chịu áp lực giảm trong vài tháng qua và điều này một phần là do ảnh hưởng từ kế hoạch thoái vốn của VCB. Hiện với các thông tin quan trọng đã được công bố gồm ngày thực hiện thoái vốn, cơ chế thoái vốn và giá khởi điểm đã được công bố, đây sẽ là sự kiện tích cực đối với cổ phiếu MBB trong trung dài hạn.

Theo HSC, MBB sẽ tiếp tục tăng trưởng trên mức bình quân nhờ cơ cấu tài sản ưu việt và bộ máy lãnh đạo năng động. MBB hiện sở hữu 3% thị phần cho vay. Ngân hàng có thế mạnh trong cho vay khách hàng cá nhân và cho vay các doanh nghiệp SMEs được hỗ trợ từ nguồn huy động chi chi phí thấp nhờ tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn cao nhất trong ngành, khoảng 40%.

MBB vẫn luôn nghiêm ngặt trong các quy trình cho vay và xử lý nợ xấu khá nhanh. Do đó, các hệ số an toàn của Ngân hàng luôn được đảm bảo, tạo điều kiện cho tín dụng tăng mạnh hơn so với hầu hết các ngân hàng đối thủ. Và với chi phí dự phòng của ngân hàng mẹ sẽ không tăng mạnh và thậm chí có thể giảm, thì tăng trưởng tín dụng sẽ chuyển thành lợi nhuận.

Hai mảng kinh doanh mới, MCredit và MBAL đánh dấu sự mở rộng của MBB vào mảng tài chính tiêu dùng và bảo hiểm nhân thọ. Mặc dù bắt đầu phát triển hai mảng này muộn hơn, MBB có lợi thế khi sở hữu nguồn khách hàng trung thành và do đó cùng với ngân hàng mẹ, hai mảng kinh doanh này sẽ tiếp tục phát triển tốt.

HSC dự báo lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 64,4% đạt 7.586 tỷ đồng cho năm 2018; tăng 21,4% và đạt 9.211 tỷ đồng cho năm 2019.