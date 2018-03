Đấu giá xe biển xanh doanh nghiệp tặng: Ế... vẫn chưa hạ giá!

2 chiếc xe gắn biển 80A do doanh nghiệp tặng đang được bán đấu giá nhưng cả tháng chưa có người hỏi mua. Ảnh: Internet

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An, cho biết trung tâm vẫn đang rao bán đấu giá 2 chiếc xe Toyota Land Cruiser 4.7 XV do các doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An vào năm 2014 và 2015. Tuy nhiên đến nay (sau tròn 1 tháng rao bán) vẫn chưa có bất cứ ai hỏi mua.

Trước đó, tháng 3/2014, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tặng Tỉnh ủy Nghệ An chiếc Toyota Land Cruiser có giá thị trường hơn 2,7 tỷ đồng. Tháng 1/2015, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) tặng tỉnh Nghệ An một xe Toyota Land Cruiser 4.7 VX, cũng trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng. UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và sử dụng 2 chiếc xe nói trên trong hơn 3 năm qua.

Lý do bán được đại diện UBND tỉnh Nghệ An giải thích là do 2 chiếc xe này có giá trị lớn hơn so với quy định xe dành cho lãnh đạo tỉnh được phép sử dụng. Số tiền thu được từ việc bán đấu giá cả 2 chiếc xe sẽ được nộp vào ngân sách địa phương.

Được biết, chiếc xe Toyota Land Cruiser 4.7 XV mang biển số 80A - 017.88, do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Lộc tặng, được đưa vào sử dụng từ năm 2014 (Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An quản lý) rao bán giá khởi điểm 2,4 tỉ đồng.

Xe Toyota Land Cruiser 4.7 XV mang biển số 80A - 167.68 được rao giá khởi điểm 2,5 tỉ đồng. Cả 2 xe được Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An rao bán từ ngày 11/2/2018.

Khi được hỏi về việc trung tâm có kế hoạch giảm giá bán xe nếu tiếp tục không có người hỏi mua, ông Minh nói rằng: Việc này phụ thuộc vào tỉnh uỷ và UBND tỉnh. Hiện, chúng tôi vẫn đang rao bán với giá cũ và chưa có kế hoạch điều chỉnh giảm giá.