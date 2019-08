Dầu khí An Pha (ASP) lãi ròng 25 tỷ đồng quý 2, gần gấp đôi cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã CK: ASP) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019 với mức lãi ròng tăng trưởng tương đối so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần đạt gần 461 tỷ đồng, giảm hơn 27% so với cùng kỳ 2018. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ có sự tăng mạnh, lên 30% trong khi quý 2/2018 là 20%. Lợi nhuận gộp của ASP theo đó cũng tăng gần 13% so với cùng kỳ 2018, tương ứng ghi nhận gần 141 tỷ đồng.

Trong kỳ ASP có 8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ. Chủ yếu đến từ khoản cổ tức, lợi nhuận được chia 5,6 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá hơn 1,6 tỷ đồng mà ASP thu về trong quý 2/2019.

Đáng chú ý là khoản chi phí tài chính gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, lên tới hơn 14 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh, từ hơn 1 tỷ trong quý 2/2018 lên hơn 6 tỷ trong quý 2/2019. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng biến động tương đối nên kết quả ASP lãi ròng gần 25 tỷ đồng tăng 90% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, ASP đạt hơn 1.379 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn tăng cao nên LNST đạt hơn 36 tỷ đồng tăng 85% so với nửa đầu năm 2018.

Năm 2019 ASP đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.164 tỷ đồng và 80 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc 6 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành được 44% mục tiêu về doanh thu và 45% mục tiêu về lợi nhuận.

Trong quý 2/2019, ASP đầu tư vào công ty liên doanh liên kết với tổng giá trị khoản đầu tư gần 76 tỷ đồng, gấp hơn 2,6 lần đầu năm 2019. Trong đó, ASP đã góp vốn vào 2 đơn vị mới là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Thảo 9,2 tỷ đồng (nắm giữ 49%) và CTCP Ngọn lửa thần 35 tỷ đồng (nắm giữ 40%).

Sau đợt giảm mạnh xuống mức giá 5.840 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 1 vừa qua, cổ phiếu ASP đã phục hồi và hiện đang giao dịch quanh mức 6.310 đồng/cổ phiếu.