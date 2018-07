Đâu là “Chìa khóa vàng” của PDR?

Hoạt động kinh doanh đột phá ấn tượng

Một trong những nhân tố cốt lõi tạo dựng niềm tin của PDR đối với giới đầu tư là sự chuyển mình ấn tượng của hoạt động kinh doanh với các con số tăng trưởng khả quan. Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt mức tăng trưởng kép 03 năm lên đến 85,4% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng không kém phần ấn tượng với mức tăng trưởng kép 03 năm đạt hơn 68%.

Năm 2017 đánh dấu một năm kinh doanh đầy thắng lợi của PDR với lợi nhuận hợp nhất gần 440 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 80% so với năm 2016. Biên lợi nhuận sau thuế hợp nhất cải thiện từ 16,2% năm 2016 lên 33,1% trong năm 2017.

Để đạt được những con số đó, Ban Điều hành PDR đã rất nỗ lực, tiêu biểu như việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm (The EverRich Infinity, Millennium), cải thiện mạnh hoạt động bán hàng và mang lại nguồn thu lớn cho công ty.

Bên cạnh đó, chính việc gặt hái hàng loạt giải thưởng uy tín như Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam tại BCI Asia Awards, Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018... đã khẳng định chất lượng và sự chuyên nghiệp của thương hiệu Phát Đạt, tạo bàn đạp tăng trưởng cho PDR.

Năm 2018, PDR đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với doanh thu hợp nhất đạt 2,000 tỷ đồng, tăng trưởng 51% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 640 tỷ đồng, kỳ vọng tăng trưởng 45,4% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2017. Tính đến hết quý 01/2018, doanh thu hợp nhất của PDR đạt hơn 381 tỷ đồng, tăng trưởng 86,5% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 19% kế hoạch doanh thu năm 2018. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 01/2018 đạt 152,5 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần cùng kỳ và hoàn thành 24% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

Quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu và minh bạch – “Chìa khóa vàng” của Phát Đạt

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua quá trình phát triển 18 năm. Chỉ tính trên hai sàn giao dịch HOSE và HNX, số lượng DNNY hiện tại đã lên đến con số 851, giá trị giao dịch bình quân phiên tính từ đầu năm 2018 đã lên đến 6.000 tỷ đồng – con số cao kỷ lục trong lịch sử vận hành của thị trường.

Một trong những động lực mở rộng quy mô thị trường chứng khoán là sự tham gia mang tính dài hạn của dòng vốn đầu tư trong nước và ngoài nước. Trong đó, hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR) vững mạnh được xem là nhân tố sống còn trong công tác huy động vốn của một DNNY. Tuy nhiên, hoạt động IR trên thị trường Việt Nam hiện nay vẫn chưa có sự tương đồng hợp lý. Những thiếu sót, vi phạm liên quan đến hoạt động công bố thông tin thường xuyên diễn ra, dù đã có chiều hướng suy giảm nhưng vẫn cần được cải thiện.

TS. Matthew Hibberd, Giám đốc chương trình cao học “Quản trị truyền thông” của Đại học Stirling (Anh) tại TP.HCM cho biết: “Khi hệ thống tín dụng quốc tế ngày một phát triển, các luật lệ, quy định về tài chính toàn cầu ngày càng tương đồng, thì hoạt động IR đang trở thành yếu tố “sống còn” đối với doanh nghiệp. Công ty cần phải xây dựng một bộ phận IR đúng nghĩa để giữ chân cổ đông hiện hữu và thu hút thêm nhiều cổ đông mới”.

Rõ ràng, hoạt động IR là một nhân tố vô cùng quan trọng để nâng cao vị thế của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp lớn không phải lúc nào cũng là một doanh nghiệp có hoạt động IR thành công. Tuy nhiên, một doanh nghiệp có hoạt động IR thành công sẽ luôn luôn là một doanh nghiệp lớn trong con mắt của nhà đầu tư trên thị trường.

Ý thức được điều này, PDR đang từng bước xây dựng và hoàn thiện công tác IR của mình. Các nghĩa vụ đối với cổ đông hiện hữu cũng như các nhà đầu tư triển vọng luôn được PDR chú trọng. Trong lịch sử niêm yết gần 09 năm, PDR tự hào là một trong những DNNY luôn hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ công bố thông tin đối với nhà đầu tư, bao gồm cả các sự kiện gặp gỡ, trao đổi với nhà đầu tư, các chuyên viên phân tích.

Đặc biệt hơn cả, PDR đang duy trì sợi dây liên kết với các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Deutsche Bank AG London, Vietnam Holding Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited; cùng các buổi tiếp xúc trực tiếp giữa PDR với các định chế tài chính như ngân hàng Thụy Sỹ UBS, tổ chức xếp hạng tín dụng Standard&Poor’s, HSC, Mirae Asset…

Phó Tổng Giám đốc Xây dựng Công ty Phát Đạt - Ông Phạm Trọng Hòa (giữa) nhận quà lưu niệm do SACA trao tặng.

Thông qua hoạt động IR, PDR khẳng định sứ mệnh mà doanh nghiệp hướng đến: Doanh nghiệp niêm yết đầu ngành Bất động sản hoạt động dựa trên 04 tiêu chí “Quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu và minh bạch” đối với cổ đông nói chung cũng như thị trường chứng khoán nói riêng.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, PDR đã xuất sắc vượt qua 221 DNNY khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam để góp mặt trong Top 45 DNNY chính thức bước vào vòng bình chọn của sự kiện IR Awards 2018 của báo Vietstock tổ chức. Đây chính là thành quả xứng đáng cho PDR đối với hoạt động IR và cộng đồng nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.