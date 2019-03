Đầu năm 2019, dự án nào kích cầu thị trường Bất động sản Phú Quốc?

Năm 2018, du lịch Việt Nam đón trên 15.5 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa. Đạt tổng thu từ du lịch trên 620.000 tỷ đồng trong năm 2018 - tăng 21.4% so với cùng kỳ - có thể xem đây là động lực để Việt Nam phấn đấu mục tiêu định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nét mới của du lịch Việt Nam là sản phẩm du lịch ngày càng phát triển đa dạng, có nhiều sản phẩm chất lượng cao, tạo cơ sở hình thành một số điểm đến hấp dẫn, các vùng động lực phát triển. Hệ thống hạ tầng và doanh nghiệp du lịch phát triển nhanh chóng, cùng sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, sự vươn lên của du lịch Quảng Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang) là những ví dụ điển hình.

Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đón 12.2 triệu lượt khách du lịch, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017. Khách quốc tế đạt 5.2 triệu lượt, tăng trên 22% so cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 24.000 tỷ đồng, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2017. Góp phần mang lại tầm vóc mới cho du lịch Quảng Ninh là hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đường bộ, đường biển và đường hàng không đang được đồng bộ hóa dần.

Trong khi đó, trên 4 triệu lượt khách ghé thăm đảo Phú Quốc – Kiên Giang trong năm 2018 là kết quả đáng nể, vượt hơn 1 triệu lượt so với 2017. Đáp ứng cho làn sóng du khách đổ vào Phú Quốc là 248 dự án đầu tư du lịch với tổng vốn đầu tư trên 14 tỉ USD (tương ứng khoảng 335.448 tỉ đồng). Trong đó, nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng với quy mô ngang tầm quốc tế, đạt tiêu chuẩn 4 – 5 sao.

Điều đáng chú ý là những địa bàn này đều nằm trong chiến lược đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch và bất động sản (BĐS) của Công ty BĐS BIM Land (thuộc Tập đoàn BIM Group). Với quỹ đất phát triển hơn 5.6 triệu m2 tại Hạ Long, Phú Quốc, Hà Nội, Lào…

BIM Land liên tục cho ra mắt khu đô thị, khu phức hợp du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế, gắn với các đơn vị quản lý hàng đầu trong ngành khách sạn, nghỉ dưỡng toàn cầu, như: InterContinental Hotels Group – Vương quốc Anh (InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort, Crown Plaza Vientiane, Regent Phú Quốc (Regent - thương hiệu cao cấp nhất của IHG); Ascott Limited – Singapore (Citadines Marina Halong); Sailing Club Leisure Group (Sailing Club Villas Phú Quốc, tổ hợp vui chơi giải trí Sailing Club Phú Quốc); Frasers Hospitality - Singapore (khách sạn Fraser Suites Hanoi)…

Sailing Club Villas Phú Quốc – Mô hình BĐS linh hoạt và hiện đại

Thời điểm này, khu vực Phú Quốc đang chứng kiến “cuộc chiến” cam go của các nhà đầu tư nổi tiếng nhằm tạo ra những khu nghỉ dưỡng sang trọng, hiện đại theo hệ sinh thái riêng cùng sự khác biệt để phục vụ cho những khách hàng, nhà đầu tư khó tính nhất.

Tập đoàn BIM Group đã đặt nhiều dự định tại tổ hợp dự án Phú Quốc Marina - không chỉ là một quần thể nghỉ dưỡng sang trọng hiện đại mà còn là tổ hợp vui chơi giải trí thời thượng.

Sau khi khu nghỉ dưỡng 5 sao InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort đi vào hoạt động vào tháng 12/2018, tiếp đó vào tháng 1/2019, BIMGROUP ra mắt Sailing Club Phú Quốc – một câu lạc bộ giải trí thời thượng góp phần tăng thêm “màu sắc sống động’’ cho cuộc sống giải trí tại Phú Quốc vốn còn chưa thực sự quá hấp dẫn, nhiều lựa chọn cho du khách.

Không dừng lại ở đó, tháng 3/2019, BIM Land tiếp tục “chào sân” Sailing Club Villas Phu Quoc do GFAB thiết kế dưới sự dẫn dắt bởi kiến trúc sư người Anh - Gary Fell. Ông vốn là bậc thầy trong thiết kế những khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, biệt thự riêng cho giới siêu giàu, như: Ritz Calton Resort Phuket, Novotel Bali, Mia Resort Nha Trang...

Xu hướng BĐS nghỉ dưỡng hiện đại tại các villas rộng (villas – stay), phù hợp các nhóm khách đang tăng mạnh. Đặc biệt, xu hướng eco friendly – thân thiện với môi trường đang ngày được ưa chuộng tạo nên đòn bẩy phát triển dự án theo mô hình villas nghỉ dưỡng hiện đại, nhiều khoảng không cho cảnh quan, khi nhà thiết kế tạo ra tổ hợp tiện ích thương hiệu Sailling Club tiêu chuẩn quốc tế, được xây dựng ngay trong khuôn viên dự án dành riêng cho cho du khách và chủ sở hữu villas

Đây cũng là một trong những dự án villas hiếm hoi tại Phú Quốc áp dụng hình thức sở hữu lâu dài và là mô hình BĐS linh hoạt và hiện đại, với hình thức chính sách đầu tư và mức giá tốt. Nhà đầu tư có thể vừa sở hữu lâu dài, vừa nhận được cam kết cho thuê dưới sự quản lý và vận hành của thương hiệu uy tín Sailing Club Leisure Group.

Sở hữu 25 năm phát triển, Sailing Club Leisure Group được xem đơn vị quản lý – giải trí – nghỉ dưỡng số 1 Đông Nam Á. Với bề dày kinh nghiệm, Tập đoàn này là đối tác uy tín của các khách sạn, các khu nghỉ dưỡng và các thương hiệu F&B độc lập tại Việt Nam. Đó là đảm bảo “kép”, giúp nhà đầu tư sinh lời lợi nhuận, vừa có được sự gia tăng giá trị đầu tư trong tương lai, nhờ đầu tư vào dự án của BIM Land.

