Dâu tây nhập khẩu từ Hàn Quốc phải được ghi rõ “For Vietnam”

Theo đó, dâu tây phải được sản xuất, sơ chế đóng gói, xử lý, bảo quản tại các cơ sở đã được đăng ký với cơ quan kiểm dịch thực vật của Hàn Quốc. Bên ngoài bao bì hộp quả dâu tây phải ghi rõ dòng chữ “For Vietnam” và tên (hoặc mã số đăng ký) của cơ sở sản xuất và đóng gói.

Đối với lô dâu tây xuất khẩu phải được cơ quan kiểm dịch thực vật Hàn Quốc kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ghi rõ (tại phần khai báo bổ sung – additional declaration): “The consignment was inspected in the Republics of Korea and found free from quarantine pests specified at Annex 1 of Phytosanitary import requirements for the importation of fresh strawberry fruits (Fragaria ananassa Duchense) from the Republics of Korea into Vietnam” (Lô hàng đã được kiểm tra tại Hàn Quốc và trong quá trình kiểm dịch không có lẫn sâu bệnh trong sản phẩm theo đúng quy định tại Phụ lục về tiêu chuẩn kiểm dịch đối với dây tây nhập khẩu từ Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam – PV).

Lô hàng không được lẫn đất, lá cây và các bộ phận khác của cây.

Dâu tây là sản phẩm có sức cạnh tranh cao của Hàn Quốc nhờ hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt và đang được xuất khẩu đi 20 nước trên thế giới như Hồng Kông (TQ), Singapore, Malaysia, Thái Lan… Tại Việt Nam, quả dâu tây Hàn Quốc là một sản phẩm mới được Chính phủ Việt Nam cấp phép kiểm dịch và bắt đầu được nhập khẩu vào Việt Nam từ 12/2016.

Tại Hàn Quốc, dâu tây được trồng ở nhà kính thông minh (smart farm), hoàn toàn tự động hóa từ trồng cho đến chăm sóc nhằm giảm tối đa việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy trình quản lý thực hành nông nghiệp tốt (GAP - Good Agricultural Practice).

Theo Xuân Thảo

Báo hải quan