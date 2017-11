Đầu tư BĐS nghỉ dưỡng – Hãy trở thành nhà đầu tư thông minh

Chính sách nhà nước – Có phải là lúc thiên thời?

Trong quyết định trong hội nghị “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050” thì vùng đô thị trung tâm TP.HCM sẽ phát triển không gian về phía Đông và Đông Bắc.

Ngoài ra các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đã nhận được phê duyệt và triển khai. Cụ thể là dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (quý 4/2020 đưa vào khai thác), sân bay Long Thành (hoàn thành giai đoạn 1 năm 2025), sân bay Hồ Tràm (đã được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt).

Địa lợi – Yếu tố có một không hai

Từ minh chứng thực tế ở Thái Lan, Pattaya và Hua Hin (có thể di chuyển tới bằng xe hơi trong 2-3h từ Bangkok) thu hút lượng khách du lịch lớn gấp 8 lần so với Phuket, Koh Samui (nơi phải di chuyển bằng máy bay), người ta thấy rằng thị trường BĐS nghỉ dưỡng phụ thuộc nhiều vào khoảng cách với các đô thị lớn. Do đó với khoảng cách chưa đến 2 giờ lái xe từ TPHCM, Hồ Tràm được dự đoán sẽ trở thành thiên đường nghỉ dưỡng mới cho du khách.

Nắm bắt xu hướng thị trường – Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng

Theo phân tích của ông Nguyễn Nam Sơn – chủ tịch Tanzanite International, do sự phát triển du lịch nhanh chóng nên đến nằm 2018 Hồ Tràm sẽ cần 8,000 phòng, đặc biệt là các dịch vụ nghỉ dưỡng khi nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp đang tăng cao. Tuy nhiên lượng cung ứng dự đoán chỉ được 3000 phòng, vẫn còn cách cầu môt khoảng khá xa.

Đón đầu xu hướng đó, Melia Hồ Tràm at The Hamptons được xây dựng trên tiêu chí là một resort nghỉ dưỡng năm sao. Hơn hết, do quỹ đất khan hiếm tại Hồ Tràm, các nhà đầu tư liền nhanh chóng vào tìm kiếm cơ hội vì giá BĐS ven biển nơi đây sẽ tăng đáng kể theo kinh nghiệm từ Mũi Né trước đó.

Chất lượng dự án – Nền tảng của thành công

Đầu tư BĐS nghỉ dưỡng cao cấp thì chất lượng dự án chính là gốc rễ quyết định sự thành công. Melia Hồ Tràm at The Hamptons là dự án với thiết kế chuẩn 5 sao quốc tế với thiết kế độc đáo khi dành 84% diện tích để đầu tư xây dựng cảnh quan cây xanh và đường nội bộ, với hệ số sử dụng đất 0.36 thuộc vào loại thấp nhất tại Việt Nam.

Dự án Melia Hồ Tràm at The Hamptons.

Bên cạnh đó, các tiện ích nội khu cao cấp (nhà hàng mặt tiền biển, spa, quầy bar, hồ bơi chân mây rộng hơn 1500m2…) kết hợp với các tiện ích ngoại khu đẳng cấp như “Sân Golf mới tốt nhất thế giới” The Bluff, Casino, khu công viên nước, suối nước nóng… càng hoàn thiện cho không gian sống cao cấp tại nơi đây.

Chất lượng dự án đã được chứng nhận qua các thành tích: Chiến thắng 3 hạng mục tại giải thưởng BĐS Việt Nam 2016, 2 hạng mục tại giải thưởng BĐS Đông Nam Á 2016.

Lựa chọn đơn vị quản lý uy tín – Nhân hòa là yếu tố quan trọng nhất

BĐS nghỉ dưỡng là loại hình đòi hỏi việc quản lý và bảo trì rất khắt khe và phụ thuộc rất lớn vào đơn vị vận hành và quản lý resort. Nhìn từ thực tế của Melia Hotels International – nhà quản lý resort hàng đầu tại 40 quốc gia trên thế giới, có thể thấy được rằng sự thành công của hơn 370 khách sạn và khu resort cao cấp đều đậm mang dấu ấn của tập đoàn quản lý này.

Với kinh nghiệm và uy tín của mình, Melia Hotels International cam kết sẽ đưa Melia Hồ Tràm at The Hamptons trở thành khu resort nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu, thu hút lượng lớn khách du lịch từ đó đảm bảo tỷ lệ lấp đầy phòng cao. Thêm vào đó, Melia Hotels International sẽ đảm bảo cho khu resort luôn được duy trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Melia Hotels International.

Đặc biệt, lễ khai trương biệt thự mẫu vào ngày 25-26/11/2017 sắp tới tại Hồ Tràm sẽ cho quý khách cơ hội “mục sở thị” các sản phẩm tại Melia Hồ Tràm at The Hamptons – dự án đang “được lòng” các nhà đầu tư khó tính.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, xin vui lòng liên hệ hotline: +84 90 750 8668 hoặc để lại thông tin tại đây.