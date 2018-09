Đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng: Pháp lý luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu

Pháp lý luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu

Phát biểu tại một hội thảo diễn ra cách đây không lâu, ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính cho hay, bản thân nhà đầu tư khi sở hữu bất cứ một sản phẩm nghỉ dưỡng nào thì vấn đề quan trọng hàng đầu chính là việc chuyển nhượng, mua bán, tài trợ… sẽ như thế nào? Nhà đầu tư thứ cấp có thể có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản không? Nếu họ muốn bán thì có dễ dàng không?…

“Nếu tôi sở hữu condotel, khi tôi cần bán hay thừa kế cho con tôi thì con tôi sẽ nhận chuyển nhượng thế nào, có dễ dàng không hay phải cần chủ đầu tư phải chấp thuận mới được? Vậy cần quan tâm đến tính pháp lý, thừa kế, chuyển nhượng…”, ông Hiếu nói.

Trên thực tế, vấn đề pháp lý luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu khi lựa chọn một sản phẩm đầu tư. Với những nhà đầu tư chuyên nghiệp hay những nhà đầu tư có thời gian dài theo đuổi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thì không khó có thể nhận ra pháp lý luôn là “gót chân Asin” của nhiều dự án condotel.

Nếu xét trên bài toán tài chính thì các dự án vẫn đảm bảo được lợi nhuận lớn và nhà đầu tư có vô số những lựa chọn trên thị trường đáp ứng được tiêu chí này. Tuy nhiên, nếu xét trên tâm lý đầu tư lâu dài bền vững hay sở hữu an tâm thì hẳn cũng khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn.

Trong bối cảnh đó, The Costa Nha Trang toạ lạc ngay chính trung tâm cung đường vàng Trần Phú đã hoàn thiện về cả pháp lý lẫn hạ tầng, sẵn sàng bàn giao và cấp sổ hồng cho khách hàng trở thành lựa chọn sáng giá cho những nhà đầu tư “ăn chắc mặc bền”. Theo đó, chủ sở hữu được quyền sử dụng căn hộ cho đa dạng mục đích dù là đầu tư, nghỉ dưỡng hay để ở, và cũng có thể mua bán, chuyển nhượng hay làm hồi môn, thừa kế…

Lợi thế cũng nghiêng về sự khác biệt

Giới kinh doanh địa ốc vẫn cho rằng, với cùng một khu vực, một địa phương nhưng tùy đặc thù của từng dự án, chủ đầu tư, đơn vị vận hành, mô hình mà giá trị mang lại cho nhà đầu tư lại khác nhau. Với dự án xuất sắc mức lợi nhuận khai thác kinh doanh 8-12%, hay thậm chí 15%/năm cho khách hàng đều nằm trong tầm tay. Còn với các dự án kinh doanh èo uột thì 3%-4%/năm cũng là quá sức.

Điều đó cho thấy, dự án nào có sự khác biệt thì dự án đó sẽ có ưu thế hơn cả.

The Costa Nha Trang nằm trong tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 3.000 tỷ đồng (khoảng 147 triệu USD). Nằm trên cung đường Trần Phú hướng ra Vịnh Nha Trang, The Costa là tổ hợp dự án nghỉ dưỡng căn hộ - khách sạn với hệ thống tiện ích đẳng cấp 5 sao, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế bậc nhất thành phố biển.

Dự án cung cấp những dịch vụ và tiện nghi theo tiêu chuẩn chất lượng 5 sao như hồ bơi ngoài trời, phòng tập gym hiện đại, khu vực spa thư giãn, nhà hàng và khách sạn sang trọng… Khu căn hộ của phức hợp The Costa Nha Trang gồm nhiều căn hộ với các diện tích khác nhau. Trong đó, nổi bật là hai căn penthouse và 14 căn Sky Villa sở hữu tầm nhìn đẹp ra biển Nha Trang.

Có thể nói, The Costa Nha Trang là điểm nhấn giữa trung tâm văn hoá, du lịch và thương mại của thành phố biển Nha Trang, mang đến không gian sống với những trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm cho du khách. Một trong số điểm nổi bật của dự án này ở khâu thiết kế do kiến trúc sư tài danh người Singapore - Tan Hock Beng đảm nhiệm. Ngoài ra, tổ hợp nghỉ dưỡng được vận hành và quản lý bởi chủ đầu tư của InterContinental và Colliers International.

Hiện giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và đã đưa vào khai thác với công suất lấp đầy phòng trong cao điểm đạt 98%. Với tiềm năng đó, đảm bảo một lượng khách hàng tiềm năng thường xuyên lưu trú tại đây, doanh thu kinh doanh khách sạn được kỳ vọng sẽ ổn định và tỷ lệ sinh lời bền vững.

Thêm vào đó, nhằm tối ưu hiệu quả cho nhà đầu tư, chủ đầu tư The Costa Nha Trang chính thức cho ra mắt chương trình hậu mãi ủy quyền khai thác kinh doanh cho cư dân. Với kinh nghiệm từ phía chủ đầu tư, khách hàng sẽ được đảm bảo về giá cho thuê ở mức cao, tài sản và trang thiết bị luôn được bảo đảm. Cùng với đó, khách hàng không mất thời gian và có thêm thu nhập khi không sử dụng căn hộ của mình cũng như bảo an ninh và an toàn tiện nghi cho cư dân.