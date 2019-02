Đầu tư lớn vào hãng tương cà Kraft Heinz, Warren Buffett mất hơn 4 tỷ chỉ trong một ngày

Tập đoàn Berkshire Hathaway của huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã mất tới 4,3 tỷ USD chỉ trong một ngày, sau khi cổ phiếu của hãng thực phẩm nổi tiếng Kraft Heinz trượt dốc "không phanh" do việc cắt giảm cổ tức và cuộc điều tra của chính phủ.

Cổ phiếu của gã khổng lồ ngành thực phẩm, sở hữu những sản phẩm nổi tiếng như tương cà Heinz Tomato Ketchup, đã sụt tới 27% vào phiên giao dịch ngày 22/1, đóng cửa với 34,96 USD. Và đối với Berkshire, công ty nắm giữ hơn 325 triệu cổ phiếu vào cuối năm 2018, thì cú lao dốc này thực sự "thảm khốc". Tập đoàn của Warren Buffett đã mất tới 4,31 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch ngày thứ Sáu này. Kraft là cổ phiếu được Bershire nắm giữ số lượng lớn thứ 6, đứng sau Apple, một số ngân hàng và hãng đồ uống Coca-Cola.

Là một trong những nhà quản lý tiền bạc giàu kinh nghiệm nhất thế giới, Buffett nổi tiếng với chiến lược mua cổ phiếu thương lượng tích hợp và đưa nó trở thành một triết lý đầu tư bền vững, ngắn gọn. Mặc dù chiến lược này đơn giản và không thú vị như một số chiến thuật khác ở Phố Wall đó là định thời điểm của thị trường với những giao dịch ngắn hạn, nhưng Buffett từ lâu đã là "hình mẫu" mang tính chuẩn mực dành cho những nhà đầu tư muốn có được nguồn lợi nhuận đáng tin cậy, không biến động mạnh trong một khoảng thời gian dài.

Những cổ phiếu Berkshire Hathaway nắm giữ số lượng lớn nhất.

Huyền thoại đầu tư nói vào thời điểm đó: "Nếu bạn lựa chọn cổ phiếu của hãng tương cà Heinz Ketchup, thì cực kỳ, cực kỳ khó để bán ra. Thật khó để bán cổ phiếu của hộp kem phô mai Philadaelphia. Họ đang kinh doanh rất tốt"

Các nhà đầu tư nhận thấy rằng sức mạnh đằng sau thương hiệu Kraft Heinz đã không còn được như trước, do xu hướng lựa chọn thực phẩm đã thay đổi cùng những thỏa thuận giữa các nhà bán lẻ và các hãng thực phẩm đóng gói lớn.

Những lo ngại đó còn trở nên rõ ràng hơn vào ngày thứ Năm, khi Kraft Heinz cho biết các loại chi phí tăng cao và áp lực đối với giá trị thương hiệu đã ảnh hưởng mạnh tới kết quả kinh doanh quý IV. Thương hiệu trị giá 15,4 tỷ USD của Kraft và Oscar Mayer bị giảm sút khiến doanh thu quý IV của công ty chứng kiến mức lỗ đáng kể. Do đó, nhà sản xuất thực phẩm này đã trải qua một năm đáng nhớ trong suốt thời gian dài kiểm soát chi phí nghiêm ngặt và có mức lợi nhuận dẫn đầu ngành.

CFO của công ty đã đề xuất về việc công ty tiếp tục bán đi những thương hiệu có giá trị giảm sút mạnh vì như vậy có thể sẽ khắc phục được điểm yếu. Vị giám đốc phát biểu trong cuộc họp hôm thứ Năm rằng: " Các giao dịch được công bố, bao gồm hãng giải khát Ấn Độ và phô mai tươi Cananda, đã tạo ra tiền lệ tốt cho những hành động bổ sung nhằm loại bỏ những thương hiệu không tạo ra lợi thế cạnh tranh và bán tài sản ở mức định giá cao."

Kraft Heinz đã công bố bản báo cáo doanh thu với 84% ESP, đạt 6,89 tỷ USD trong quý IV do giá trị thương hiệu giảm sút, mất 6,7% so với 1 năm trước. Cả hai con số này đều thấp hơn so với dự đoán từ các nhà phân tích.

Công ty này cho biết Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố trát hầu tòa cho công ty vào 10 về một cuộc điều tra về chính sách kế toán đầu vào.

Hãng thực phẩm thông báo họ đã mở một cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này sau khi nhận được trát hầu toà. Sau đó, Kraft Heinz nói công ty đã tăng thêm 25 triệu USD vào giá thành của các sản phẩm, sau khi xác định việc đó là "không quan trọng cho tới quý IV năm 2018 và đã được báo cáo vào năm 2017, 2018 và giai đoạn từ năm trước đến nay."