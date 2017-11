Đầu tư sinh lời cao từ căn hộ hạng sang trung tâm quận 1

Tháng 8 vừa qua, Đài CNBC (Mỹ) đăng bài chia sẻ của nhà đầu tư Rick Nayar rất thành công trong việc mua bán các căn nhà cho thuê từ việc ứng dụng các giải pháp chia sẻ căn hộ theo phương thức Uber có tên là Airbnb.

Từ năm 2013 đến nay, ông Nayar đã mua, cho thuê rồi bán lại hơn 1.000 căn nhà nhiều loại và nay đã phát triển nên một công ty bất động sản lớn tại Florida Mỹ. Ông và một số người thành công cùng ngành đã chỉ ra những nguyên tắc then chốt để thành công trong lĩnh vực này.

Chọn vị trí tuyệt vời

Vị trí của bất động sản đóng vai trò then chốt để tăng giá trị tài sản này trong lâu dài. Thực sự nguyên tắc này hoàn toàn chính xác với khu vực trung tâm Q.1 (TP.HCM), nơi giá bất động sản tăng cao trong thời gian gần đây - khi các tuyến phố đi bộ dần được hoàn thành cùng với hệ thống metro sắp đi vào hoạt động. Ở khu vực này, tòa nhà The One Saigon giáp 3 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm – Ký Con - Đặng Thị Nhu (Q.1) với hệ thống tiện ích sang trọng và đẳng cấp 5 sao, nên được ví như một viên kim cương thu hút giới đầu tư. Đây cũng là tòa nhà có vị trí đi lại thuận tiện khi mất chưa đầy 1 phút đi bộ để đến chợ Bến Thành.

Bắt đầu đúng khả năng

Đó cũng là một nguyên tắc của nhà đầu tư Nayar. Cũng từ nguyên tắc này, The One Saigon vừa giới thiệu 8 căn loft- penthouse, đây là sự kết hợp căn “loft” thông tầng 19-20 của tòa nhà và “penthouse” là biệt thự áp mái. Hiện nay, các loại căn hộ penthouse hay duplex đòi hỏi khoản đầu tư quá lớn, thì loft- penthouse chính là lựa chọn phù hợp bởi linh hoạt hơn về diện tích, chi phí, đồng thời dễ thu hút sự chú ý của người mua cũng như thuê. Loại căn hộ loft penthouse này của The One Saigon có không gian rộng rãi (70 - 90m2) đủ chỗ cho nhiều người và dễ dàng “tùy biến” theo sở thích với view nhìn tuyệt đẹp.

Đánh giá hiệu quả đầu tư

Đài CNBC dẫn lời các nhà đầu tư Mỹ khuyên rằng nên tính toán hiệu quả khi khai thác cho thuê trong lúc muốn duy trì tài sản đầu tư lâu dài. Giờ đây, Airbnb, cách cho thuê căn hộ theo phương thức kinh tế chia sẻ (sharing economy) tương tự taxi uber, đang tạo ra xu hướng mới về du lịch và cho thuê khai thác phòng nên đây cũng chính là cơ hội để sinh lãi lớn gấp 3 lần cách cho thuê theo kiểu truyển thống.

Với loft-penthouse của The One Saigon, tiện ích hiện đại và được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, đang hoạt động cho thuê Airbnb với tỷ suất sinh lời từ 10%-12% mỗi năm trên số tiền bỏ ra đầu tư. Loft-penthouse cho phép sinh hoạt thoải mái với 3-4 người nên được du khách ưa chuông để trải nghiệm “home-stay” với cảm giác khách sạn cao cấp 5 sao.

Và thực tế tại The One Saigon, các căn hộ cho thuê thông qua Airbnb thường đạt tỷ lệ lấp đầy trên 95%. Xét về hiệu quả đầu tư, The One Saigon là dự án đã hoàn thiện, được trao ngay “sổ hồng vĩnh viễn” nên nhà đầu tư dễ dàng vay vốn từ ngân hàng và hưởng lợi nhuận ngay khi được bàn giao căn hộ.

Các loft - penthouse có sẵn nội thất cao cấp.

Đừng tốn chi phí để nâng cấp căn hộ

Đây là điều quan trọng mà các nhà đầu tư chia sẻ với CNBC. Các loft-penthouse của The One Saigon cũng chiếm ưu thế về điều này khi tất cả đều được trang bị nội thất cao cấp. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể khai thác ngay sau khi mua mà không cần phải tiêu tốn gì thêm bất kỳ những chi phí nào để phục vụ khách thuê.

Chính vì thế, dựa vào những nguyên tắc đầu tư bất động sản của những doanh nhân được CNBC chia sẻ, thì việc chi tiền để sở hữu những căn loft- penthouse của The One Saigon chính là một chọn lựa thông minh để sinh lợi khủng trong lâu dài và dễ dàng tạo lập thành nhiều tài sản cho thuê trong một thời gian ngắn.

