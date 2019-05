Đầu tư sinh lời “kép” với shophouse, villa mặt tiền biển tại The Hamptons Plaza Hồ Tràm

Theo nhận định của giới kinh doanh thì loại hình bất động sản này đang là trào lưu kể từ khi phân khúc được cho là "làm mưa làm gió" trên thị trường BĐS du lịch là condotel trùng xuống (thống kê của DKRA Việt Nam cho thấy sức tiêu thụ condotel trong năm 2018 giảm tới 46%). Thay thế vào đó chính là các sản phẩm shophouse, villa ven biển lại đang là tâm điểm của thị trường.



Shophouse, villa biển tại The Hamptons Plaza: Tiềm năng rộng mở

Một trong những lý do loại hình bất động sản này được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng là nguồn cung không quá ồ ạt, thậm chí còn trở nên khan hàng ở mỗi dự án. Trong số đó phải kể tới The Hamptons Plaza – dự án nằm trong quần thể Melia Hồ Tràm At The Hamptons (khu nghỉ dưỡng phức hợp lớn nhất Hồ Tràm với 31 hecta và 1.1km chiều dài bờ biển).

Melia Hồ Tràm Beach Resort đã hoàn thành và đưa vào vận hành với quy mô 17ha với 156 phòng khách sạn và 91 villas với các tiện ích của một resort chuẩn 5-sao quốc tế, luôn được khách du lịch trong và ngoài nước đánh giá cao. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động, resort đã luôn kín phòng, tiêu biểu là trong đợt lễ cuối tuần 30/4 vừa rồi mặc dù giá thuê là 15 triệu đồng/đêm cho villa 2 phòng ngủ và 35 triệu đồng/đêm cho villa 4 phòng ngủ mặt tiền biển.

Sự kiện ra mắt shophouse, villa biển của dự án The Hamptons Plaza đón nhận những tín hiệu tích cực từ các nhà đầu tư. Thông tin từ Tanzanite International, cho biết trong lần ra mắt dự án này, The Hamptons Plaza chỉ cung cấp và triển khai chương trình nhận đặt chỗ 22 căn villa mặt tiền biển và đặc biệt 31 căn Villa shop, shophouse, boutique hotel. Thực sự đây là hàng hiếm cho các nhà đầu tư thông thái.

Dự án The Hamptons Plaza thực sự là hàng hiếm "có một không hai" cho các nhà đầu tư thông thái.

Điều này một phần được lý giải bởi khả năng sinh lời từ cho thuê villa, shop tại The Hamptons Plaza có triển vọng cao. Nếu như nhiều dự án biệt thự biển cam kết sinh lời 100% trong 10 năm thì tại các sản phẩm thuộc The Hamptons Plaza, theo tính toán, nhiều khả năng lợi nhuận đem lại cho các chủ nhân từ 10-13% trong những năm đầu tiên và 30% trong những năm sau đó. Vậy với chỉ với 7,5 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ sở hữu một căn khách sạn phong cách mini, hoặc một căn shophouse, hoặc một căn nhà nghỉ dưỡng thứ hai rộng 340m2 có view hồ, view biển trong một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẹp nhất phía Nam Việt Nam này.

Tiềm năng tăng giá cao

Hiện nay, giá đất của khu villa, shophouse, boutique hotel tại The Hamptons Plaza chỉ từ 35 - 55 triệu đồng một m2 và chỉ từ 20 triệu đồng một m2 diện tích xây dựng (GFA). Mức giá cơ sở này được chủ đầu tư công bố khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ, bởi những căn villa ở khu vực Hồ Tràm từ lâu đã nổi tiếng đắt đỏ, thậm chí lên đến cả triệu USD mỗi căn. Vì thế, giới kinh doanh đánh giá khả năng tăng giá cao của villa, shophouse của dự án này trong thời gian tới.

Giới kinh doanh đánh giá khả năng tăng giá cao của villa, shophouse dự án The Hamptons Plaza.

Bên cạnh những tín hiệu rất tích cực từ thị trường BĐS Vũng Tàu, nhất là khu vực ven biển Hồ Tràm, Bình Châu…đang trở thành "điểm nóng" của giới đầu tư - khu vực hội tụ nhiều yếu tố đảm bảo cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 5 năm tới. Địa phương này đang thúc đẩy xây dựng phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, nổi bật như sân bay quốc tế Hồ Tràm, một nhà đầu tư quốc tế dự kiến xây khu du lịch suối nước nóng 1.400 tỷ đồng lớn nhất Đông Nam Á, một sân golf thứ hai cũng đang được lên kế hoạch đầu tư…

Đây là lý do chính khiến các nhà đầu tư đến với quyết định đầu tư vào The Hamptons Plaza, đó là sự cân bằng giữa rủi ro thấp và lợi nhuận hấp dẫn. Khả năng tăng giá cao trong tương lai nhờ vào những yếu tố tạo nên giá trị thương mại lớn cho BĐS này.

Một là, vị thế của đơn vị phát triển dự án là Tanzanite International - Nhà phát triển bất động sản quốc tế với đội ngũ chuyên gia có hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và đầu tư bất động sản trên toàn Châu Á, với tầm nhìn chiến lược, định hướng lâu dài đưa dự án trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng xứng tầm quốc tế.

Hai là, dự án được vận hành và quản lý bởi một thương hiệu hàng đầu thế giới đó là Melia. Điều này rất quan trọng bởi nó sẽ tạo nên giá trị cho một bất động sản có thương hiệu (branded residence), giá tài sản sẽ luôn gia tăng.

Với 2 đặc điểm, đó là khả năng cho thuê với lợi tức cao, thời gian hòa vốn nhanh và khả năng tăng giá của tài sản này khiến những căn villa, shop tại The Hamptons đang trở thành món hàng đắt giá cho những nhà đầu tư thông thái.

Từ tháng 04/2019, The Hamptons Plaza triển khai chương trình nhận đặt chỗ 22 căn villa mặt tiền biển và đặc biệt 31 căn Villa Shop hướng biển lần đầu tiên có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dự kiến quý 4/2020 sẽ khai trương khu thương mại mua sắm, chợ đêm, quảng trường trung tâm và cầu đi bộ ngắm biển cùng với bàn giao toàn bộ Villa Shop hướng biển tại The Hamptons Plaza.