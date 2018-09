Đầu tư vào officetel, yếu tố nào quan trọng nhất?

Được xem như một sản phẩm bất động sản “sinh sau đẻ muộn” nhưng với điểm mạnh kết hợp giữa văn phòng, thương mại và nhà ở có giá bán vừa túi tiền mà cho thuê được giá nên officetel đang được giới đầu tư cả nước săn đón. Tại TP HCM hiện chỉ vài dự án đang tung ra lượng officetel ít ỏi này.

Sôi động officetel

Một công bố vừa qua của Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam, cho thấy dòng sản phẩm officetel đã tăng trưởng mạnh mẽ, được giới đầu tư ưa chuộng và sẽ còn bứt phá trong những năm tới. Cụ thể, nếu như nguồn cung tổng rổ hàng officetel năm 2014 dưới 600 căn. Đến quý cuối năm 2017 đạt trên 8.500 sản phẩm, tức tăng gấp 14 lần. Giao dịch thị trường này rất sôi động trong giai đoạn hiện nay

Theo JLL, officetel được thiết kế, phát triển và quảng cáo đều nhằm vào mục đích mua - cho thuê, góp phần làm đa dạng danh mục đầu tư cho khách hàng. Loại hình này có đặc điểm diện tích nhỏ, đòi hỏi khoản đầu tư thấp và thu hồi vốn nhanh.

Tổng Giám đốc một công ty có nhiều năm làm phân phối bất động sản cũng cho rằng có rất nhiều lý do khiến cho căn hộ officetel hút giới đầu tư vì ngoài diện tích nhỏ, giá cạnh tranh thì còn có chức năng để ở. Bên cạnh đó, số lượng officetel rất hạn chế, chiếm tỷ trọng thấp trong một dự án căn hộ. Tiếp đến là officetel phù hợp với số lượng lớn doanh nghiệp SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) có nhân sự 5 - 10 người, nhất là các bạn trẻ với xu hướng khởi nghiệp. Bởi nhu cầu thuê mặt bằng nhỏ, chất lượng vừa làm văn phòng vừa làm thương mại và có thể làm nơi lưu trú là rất lớn.

Lợi nhuận hấp dẫn

Báo cáo quý II/2018 về thị trường văn phòng, ông Alex Crane, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, khẳng định nguồn cung văn phòng hạng A rất giới hạn, giá chào thuê bình quân tiếp tục trong xu thế tăng. Cụ thể, giá thuê tăng 9% so với quý trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái do giá thuê tăng tại các toà nhà ở các vị trí thuận lợi trong khi nguồn cung cho thuê vẫn ít ỏi”.

Rõ ràng, việc văn phòng cho thuê tăng giá là lợi thế cho người đầu tư officetel hạng A để cho thuê.

Phố Wall Sài Gòn, Việt Nam.

Trao đổi với một số người đã đầu tư officetel cho biết họ cho thuê thu lợi nhuận rất ổn định. Trung bình 15-17 triệu đồng/tháng với số tiền bỏ ra chưa đến 1,8 tỉ đồng. Như trường hợp của chị Lê Thanh Nhàn (nhà quận 4), chia sẻ: năm 2016, chị mua căn hộ officetel tại một dự án nằm trên đường Bến Vân Đồn, quận 4 (TP.HCM) với giá 1,5 tỉ đồng (30m2). Hiện nay giá căn hộ này đã tăng lên 2 tỉ đồng và chị cho thuê được giá 16,5 triệu/tháng. Nếu bán đi, lấy 2 tỉ đồng gửi ngân hàng thì mỗi tháng chị Nhàn chỉ được hơn 10 triệu đồng mà không có khả năng tăng giá như officetel mà chị sở hữu.

Cũng tại đường Bến Vân Đồn, hiện nay đang được giới đầu tư săn đón căn hộ officetel. Điểm nhấn của khu vực này là hơn 100 văn phòng Millennium đang bàn giao, có giá bán chỉ từ 2 tỉ đồng/căn. Điểm hấp dẫn là dự án có sổ hồng sở hữu riêng lâu dài và chỉ cần thanh toán 30% là nhận văn phòng cho thuê ngay.

Đặc biệt, ngay trong cuối tháng 9 này, tại Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thiên Minh, sẽ đưa ra chính sách thanh toán cực kỳ tốt, ưu đãi dành cho khách hàng miền Bắc như: chiết khấu cao, đến 3,5%; hoặc tặng gói thiết kế, thi công nội thất đến 400-500 triệu đồng; cam kết lợi nhuận với ít nhất 7%/năm; hỗ trợ cho thuê ngay v.v…

Giới đầu tư tại TP HCM, thừa nhận vị trí thuận tiện của Milennium hiện nay, một vị trí đẹp của tuyến đường Bến Vân Đồn và dự án nổi bật tại Quận 4. Bởi về mặt phong thủy, với yếu tố “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, Millennium được tin tưởng sẽ mang lại sự thịnh vượng, tài lộc cho cư dân an cư trong sinh hoạt và phát đạt trong kinh doanh.

Đặc biệt, điểm cộng rất lớn là dự án chỉ cách khu vực được mệnh danh là trung tâm tài chính – ví như “Phố Wall của Việt Nam”. Đó là nơi quy tựu các đơn vị tài chính quan trọng của cả nước: Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM và hầu hết các nhà băng, công ty chứng khoán lớn, nhỏ. Đặc biệt đứng tại dự án, chúng ta có thể nhìn thấy chợ Bến Thành và chỉ mất 3 phút di chuyển.