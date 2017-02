Đây chính là lý do dự án Huế Green City tăng giá 10% vẫn được "săn đón"

Bán uy tín trước khi bán sản phẩm

Mua đất mua nhà là việc hệ trọng nên đa phần khách hàng đều có suy tính, chọn lọc nhiều dự án rồi mới quyết định, trong đó, yếu tố uy tín của nhà đầu tư thông qua những dự án trước đó là yếu tố hàng đầu mà khách hàng thường quan tâm.

Chị Nguyễn Thanh Nga (TP Huế) chia sẻ: “Lựa chọn được một lô đất ưng ý không khó, tuy nhiên, trong tình hình BĐS như hiện nay, tìm một dự án có độ tin cậy cao không dễ. Một số khách hàng bỏ tiền mua nhưng sau đó thủ tục phát sinh nhiều vấn đề, hạ tầng chậm tiến độ... Vì vậy, tôi chỉ quan tâm đến các dự án đã hoàn thiện, pháp lý rõ ràng và có giá thành hợp lý”.

Với những nhu cầu đó từ phía khách hàng, ngay khi triển khai dự án Huế Green City, Đất Xanh Miền Trung đã cung cấp cho người mua những thông tin hết sức thiết thực, bao gồm tài liệu về tính pháp lý dự án, đảm bảo hạ tầng hoàn thiện với hệ thống đường quy hoạch từ 6m, 7m5, 10m5 và 24m; hệ thống điện âm hoàn chỉnh, những tiện ích đã đi vào hoạt động như công viên cây xanh và hồ sinh thái rộng hơn 8ha.

Đơn vị cũng tổ chức hàng tuần cho các khách hàng có nhu cầu đến tham quan trực tiếp dự án, tham quan dãy nhà phố thương mại cũng như nhìn thấy sự “thay da đổi thịt” của dự án qua từng ngày với việc cộng đồng dân cư được hình thành ngày một đông đúc và sầm uất.

“Đảm bảo pháp lý, hạ tầng, cam kết bàn giao đúng hẹn, chú trọng không gian sống, tiện ích… là những tiêu chí Đất Xanh Miền Trung muốn “bán” cho khách hàng trước khi bán sản phẩm. Nếu không uy tín thì rất khó thuyết phục, dù sản phẩm hoàn thiện cũng khó bán, chưa nói đến việc tăng giá mà khách vẫn hỏi mua”, Ông Tống Phước Hoàng Hưng – trưởng đại diện Đất Xanh Miền Trung, VP tại Huế chia sẻ về việc triển khai thành công dự án Huế Green City.

Vị trí đón đầu quy hoạch

Trên thực tế, những dự án có vị trí tốt luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía khách hàng, đặc biệt là những dự án đi trước đón đầu quy hoạch. Huế Green City tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của tỉnh Thừa Thiên Huế, liền kề nội thành là dự án sở hữu những giá trị đắt giá đó.

Hơn 200 sản phẩm dự án Huế Green City hết hàng ngay trong giai đoạn 1 của dự án.

Dự án nằm trong định hướng phát triển mở rộng về phía Đông của tỉnh, hội tụ đầy đủ những lợi thế và tiềm năng gia tăng giá trị thương mại khi liền kề các khu đô thị cao cấp đã đi vào hoạt động như khu đô thị An Cựu, khu đô thị An Vân Dương; kết nối trực tiếp đến bãi biển du lịch Thuận An, sân bay Phú Bài.

Huế Green City cũng là sự án hiếm hoi vừa nằm trong vùng quy hoạch phát triển vừa đầy đủ các hệ thống dịch vụ đẳng cấp như: hệ thống giáo dục với trường quốc tế Huế Star, Viện sinh học – Đại học Huế, trường Nghiệp vụ thuế, liền kề hệ thống y tế, trung tâm hành chính tỉnh như Sở văn hóa lao động tỉnh, Sở thông tin và truyền thông…

Chính vì điều này, hơn 200 sản phẩm đất nền nhà phố đã hết hàng ngay tromg giai đoạn 1 và trong giai đoạn 2 của dự án, mức giá cho một sản phẩm đất nền nhà phố tại Huế Green City tăng 10% (435 triệu/nền) vẫn đang được khách hàng săn đón.

A.D

Theo Trí thức trẻ