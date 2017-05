Đây là 10 cuốn sách về kinh doanh và tiền bạc đang được nhiều người đọc nhất trên thế giới hiện nay

Cho dù bạn muốn bắt đầu một công việc kinh doanh, xây dựng một thói quen làm việc mới hay đơn giản là tái sắp xếp lại ngôi nhà hoặc căn hộ của mình, những cuốn sách dưới đây sẽ đem đến cho bạn những ý tưởng và lời khuyên từ các chuyên gia để bạn có thể bắt đầu tốt nhất.

Vì thế, chẳng có lý do gì để bạn không bắt đầu và làm chủ cuộc chơi ngay từ bây giờ.

1. ‘Option B’ (Tạm dịch: Phương án B) - Sheryl Sandberg & Adam Grant

Đây là cuốn sách do “nữ tướng Facebook” Sheryl Sandberg viết, dưới sự trợ giúp của nhà tâm lý học Adam Grant, tác giả của một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới “Give and Take” (tạm dịch: Cho và Nhận). Sheryl Sandberg hi vọng cuốn sách này sẽ giúp những người đang đối mặt với khó khăn có đủ mạnh mẽ để vượt qua, khôi phục tinh thần, sức khỏe và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống.

Sau sự ra đi đột ngột của chồng, Sandberg từng cho rằng cuộc sống của bà và các con sẽ chẳng bao giờ tìm thấy niềm vui thực sự nữa. “Tôi đã ở trong một khoảng trống. Một sự trống rỗng lấp đầy trái tim, phổi và khiến tôi không thể suy nghĩ hay hít thở”, bà viết. Tuy nhiên, nhà tâm lý học Adam Grant đã chỉ ra cho bà những bước cụ thể để vượt qua đau khổ và phục hồi từ đau khổ.

2. ‘The ONE Thing’ (Tạm dịch: Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc của cuộc đời) - Gary Keller

Gary Keller là đồng sáng lập và chủ tịch Hội đồng Quản trị của Keller Williams Realty International, công ty kinh doanh nhượng quyền bất động sản lớn nhất nước Mỹ. Thông qua cuốn sách “The one thing”, ông muốn đề cập đến những sự lựa chọn trong cuộc sống và công việc của mỗi người.

Sống có trách nhiệm; thanh lọc phiền nhiễu; chống lại sự cám dỗ; đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian ngắn hơn; xây dựng động lực hướng tới mục tiêu của bạn; phục hồi năng lượng; biến những gì quan trọng đối với bạn trở thành thói quen… Cuốn sách này đem lại những kết quả kinh ngạc trong mọi lĩnh vực của đời sống, công việc, cá nhân, gia đình, và tinh thần của mỗi người.

3. ‘Unshakeable’ (Tạm dịch: Bền vững) - Tony Robbins

Sau khi phỏng vấn hơn 50 nhà quản lý tài chính giỏi nhất thế giới và “chấp bút” cho cuốn sách tài chính bán chạy số 1 theo bình chọn của tờ New York Times “Tiền: làm chủ trò chơi tiền bạc”, Tony Robbins trở lại với một cuốn sách playbook với hướng dẫn từng bước, đưa bạn vào một cuộc hành trình để biến đổi cuộc sống và tăng tốc chặng đường đến tự do tài chính của bạn.

Không quan trọng về vấn đề tiền lương hiện tại của bạn, hay bạn đã trải qua điều gì trong cuộc sống của minh, hoặc bạn bắt đầu như thế nào, cuốn sách này sẽ cung cấp những công cụ để giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình nhanh hơn bạn có thể nghĩ.

4. ‘I Will Teach You To Be Rich’ (Tạm dịch: Tôi sẽ dạy bạn cách trở nên giàu có) - Ramit Sethi

Quản lý tài chính cá nhân là một trong những môn học bị bỏ qua đáng tiếc nhất trong hầu hết các chương trình giáo dục hiện nay. “I Will Teach You To Be Rich” tập trung đưa đến cho độc giả 4 nguyên tắc tài chính cá nhân: ngân hàng, tiết kiệm, ngân sách và đầu tư được thể hiện một cách dễ hiểu, dễ đọc rất phù hợp với những người trẻ.

Thông qua cuốn sách, doanh nhân kiêm tác giả Rmit Sethi đưa ra một chương trình thực tế, gồm 6 tuần tài chính cá nhân cho những ai muốn kiếm được nhiều tiền trong tương lai.

5. 'The Life-Changing Magic of Tidying Up’ (Tạm dịch: Phép màu thay đổi cuộc sống đến từ việc dọn dẹp nhà cửa) - Marie Kondo

Bạn đã bao giờ dọn dẹp một cách điên cuồng, để rồi nhận ra rằng căn nhà hay chỗ làm việc của bạn lại bừa bộn như cũ chỉ sau một thời gian ngắn? Nếu vậy, hãy đọc cuốn sách của tác giả người Nhật Marie Kondo để có thể tìm thấy thành công.

Hãy bắt đầu bằng việc vứt bỏ. Sau đó dọn dẹp lại không gian của bạn một cách kỹ lưỡng và toàn diện, trong một lần duy nhất. Khi nhà cửa đã được dọn dẹp xong, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rõ rệt. Một khi bạn được trải nghiệm một ngôi nhà ngăn nắp thực sự, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới bừng sáng hơn. Bạn sẽ không bao giờ quay lại tình trạng bừa bộn nữa, đó chính là phép màu của việc dọn dẹp nhà cửa.

6. ‘Habit Stacking’ (Tạm dịch: Chất đống thói quen) - S.J. Scott

Bạn muốn có nhiều thời gian hơn để làm việc cho những mục tiêu quan trọng? Bạn cần xây dựng một thói quen cụ thể? Bạn đang vật lộn tìm cách thay đổi cuộc sống? Hãy thử tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào khi bạn bắt đầu mỗi buổi sáng bằng những hành động nhỏ nhưng lại tạo phản ứng dây chuyền tích cực cho cuộc đời bạn.

Bạn có một bữa sáng đủ chất, một cuộc trò chuyện vui vẻ với những người mà bạn yêu quý và sau đó bắt đầu ngày làm việc tập trung vào những mục tiêu quan trọng. Trong suốt cả ngày, bạn cũng sẽ hoàn thành được những thói quen khác ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của mình.

7. ‘The Power of Habit’ (Tạm dịch: Sức mạnh của thói quen) - Charles Duhigg

Trong The Power of Habit, Charles Duhigg đưa độc giả đến với những khám phá khoa học kỳ diệu lý giải nguyên nhân tại sao thói quen tồn tại và cách chúng ta có thể thay đổi thói quen.

Thông qua cuốn sách, chúng ta cũng hiểu được tại sao một số cá nhân hoặc doanh nghiệp phải chật vật đấu tranh để thay đổi hàng năm trời, trong khi số khác dường như chỉ mất một đêm để tự làm mới bản thân. Chúng ta sẽ được ghé thăm những phòng thí nghiệm nơi các nhà khoa học khám phá ra cơ chế của thói quen và vị trí chính xác chúng nằm trong não bộ.

8. ‘StrengthsFinder 2.0’ (Tạm dịch: Khám phá sức mạnh 2.0) - Tom Rath

Bạn có cơ hội để làm những gì bạn giỏi nhất mỗi ngày không? Đa phần câu trả lời là không. Đã thành thông lệ, tài năng bẩm sinh của chúng ta không được tận dụng. Từ hồi còn nằm trong nôi cho đến lúc chống gậy, chúng ta dành quá nhiều thời gian để sửa chữa điểm yếu hơn là phát triển sức mạnh thực sự. Đó là những cuộc đời bị lãng phí.

Nếu bạn đã sẵn sàng để không phí thời gian làm những việc bạn không giỏi, chương trình StrengthsFinder 2.0 (Khám Phá Sức Mạnh 2.0) của Tom Rath sẽ giúp bạn tăng hiệu suất, giảm stress và tận hưởng trái ngọt từ công việc.

9. ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ (Tạm dịch: 7 thói quen của người thành đạt) - Stephen R. Covey

Thông qua cuốn sách, Stephen Covey muốn giới thiệu một phương pháp kết hợp toàn diện và thực tiễn để giải quyết các vấn đề về tính cách con người và sự nghiệp. Bằng những giai thoại sâu sắc và ý vị, tác giả cho ta thấy từng bước của con đường phải đi để sống một cuộc đời trung thực, nhất quán, lương thiện và xứng với nhân phẩm.

Đây là cuốn sách kỳ diệu có thể biến đổi cuộc đời mỗi chúng ta, giúp mỗi người đi từ làm chủ bản thân vươn lên hợp tác thành công trong công việc và cuộc sống.

10. ‘Business Boutique’ - Christy Wright

Cuốn sách của nữ nhà văn Christy Wright đem đến một phong trào mới cho phụ nữ tận dụng những cơ hội mà Chúa đã ban để làm những gì họ yêu thích và kiếm được tiền. Nếu bạn là phụ nữ và đã sẵn sàng tham gia phong trào, đây sẽ là cuốn sách dành cho bạn. Nó giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực.

Hà My

Theo Trí thức trẻ/Business Insider