Đây là 4 nguyên tắc khiến người Bắc Âu hạnh phúc nhất thế giới

1. Khiêm tốn và tôn trọng người khác

Ở các nước Bắc Âu có Luật Jante, đây là một bộ quy tắc nhấn mạnh hành vi ứng xử của mỗi cá nhân:

• Bạn đừng nghĩ rằng bạn là điều gì đó đặc biệt.

• Bạn đừng nghĩ rằng bạn tốt hơn người khác.

• Bạn đừng nghĩ rằng bạn thông minh hơn người khác.

• Bạn đừng nghĩ rằng bạn biết nhiều hơn người khác.

• Bạn đừng nghĩ rằng bạn quan trọng hơn người khác.

• Bạn đừng nên cười nhạo người khác.

• Bạn đừng nghĩ rằng tất cả mọi người cần quan tâm đến bạn.

• Bạn đừng nghĩ rằng bạn có thể dạy người khác.

Những điều này đã giúp tạo ra một xã hội cực kỳ thân thiện và hợp tác. Sự khiêm tốn và tôn trọng người khác luôn được đánh giá cao. Hơn nữa, luật này không khuyến khích người dân kiêu ngạo và khoe khoang.

2. Cân bằng công việc và cuộc sống gia đình

Người Bắc Âu hiểu được tầm quan trọng của việc dành thời gian cho gia đình. Hầu hết các văn phòng tại Đan Mạch đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Hơn nữa, người Đan Mạch không bao giờ làm việc thêm giờ. Ở Thụy Điển, một số công ty chỉ làm việc sáu tiếng một ngày nhằm gia tăng năng suất làm việc cũng như sự hạnh phúc của mỗi cá nhân. Các gia đình thường đi công viên, chơi thể thao và đi du lịch thường xuyên.

3. Gia đình quây quần bên lò sưởi

Ngồi bên lò sưởi vào một đêm lạnh, mặc một chiếc áo len ấm áp, uống rượu và ăn những món ăn ngon... Việc này tạo ra một bầu không khí ấm cúng, giúp mọi người tận hưởng cuộc sống bên bạn bè và người thân. Đó là một trải nghiệm thú vị, làm tăng sự gắn kết, chia sẻ tình cảm giữa những người thân yêu.

4. Sự kỳ vọng mang tính thực tế

Trong cuốn sách "Hạnh phúc như người Đan Mạch", Malene Rydahl thảo luận về những bí quyết để hạnh phúc của người Bắc Âu. Một trong những bí quyết quan trọng nhất để có một cuộc sống hạnh phúc là khả năng xây dựng những kỳ vọng mang tính thực tế - nhưng không ngừng mơ ước và đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng.

So sánh mình với những người khác sẽ không giúp bạn trở nên hạnh phúc hơn. Chúng ta thường so sánh cuộc sống của mình với những người xung quanh. Tuy nhiên, những so sánh này có xu hướng làm cho cuộc sống bất hạnh hơn. Chỉ cần ngừng so sánh với những người khác, bạn sẽ hạnh phúc với những gì mình có.

Theo Diệu Bảo

Trí thức trẻ