Đây là điều bạn cần dạy cho con nếu muốn trẻ sở hữu trí tuệ xuất chúng như nhà bác học thiên tài Einstein

Thiên tài chí có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là sự nỗ lực. Cả thế giới không thể phủ nhận trí tuệ xuất chúng của Einstein. Các bậc cha mẹ luôn tìm kiếm những phương pháp dạy con ưu việt để những đứa trẻ phát huy hết khả năng và phát triển tốt nhất. Áp dụng các phương pháp học tập của Einstein để dạy con là chìa khóa giúp con trở thành người có trí thông minh vượt trội.

1. Luôn đặt câu hỏi về mọi thứ

Khi còn đi học, chúng ta thường ghi chép chính xác những điều được dạy và chấp nhận đó là chân lý. Nhưng Einstein thì không. Ông không chỉ tiếp thu mà còn đào sâu suy nghĩ, xem xét vấn đề ở nhiều mặt và luôn đặt câu hỏi. Nếu không đặt câu hỏi, bạn không thực sự học tập.

Khi dạy trẻ điều gì đó, đừng bắt chúng ghi nhớ và trả bài chính xác theo những gì bạn dạy. Thay vào đó, hãy hướng dẫn cách trẻ học hỏi mọi thứ một cách thực sự. Khuyến khích trẻ đặt câu hỏi về cuộc sống xung quanh và đừng tránh trả lời những câu hỏi của chúng.

2. Trí tưởng tượng là sức mạnh

Trí tưởng tượng đối với trẻ còn quan trọng hơn cả kiến thức. Nó giúp chúng ta hình dung ra tương lai và có thể phát hiện ra những điều chưa có.

Einstein khám phá ra những điều thú vị nhất trong những ngày cho phép bản thân được mơ mộng, suy nghĩ vu vơ. Theo ông, "dấu hiệu của sự thông minh không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng". Hãy cho phép trẻ được tự do suy nghĩ, mơ mộng, tưởng tượng bởi đó là những bài tập rèn luyện trí óc, kích thích sự sáng tạo.

3. Tìm ra cách học tốt nhất

Có thể bạn nghĩ rằng sự thông minh khi lớn lên của trẻ gắn liền với khả năng bẩm sinh. Tất nhiên, một số người có thể thông minh hơn người khác, nhưng bạn có thể giúp con bạn phát triển trí tuệ ngay từ đầu bằng cách dạy chúng cách học hỏi, nắm bắt kiến thức đúng và phù hợp.

Tron cuốn sách Mindset: The New Psychology of Success, tiến sĩ tâm lý Carol Dweck nhận định rằng, cách một đứa trẻ nhận thức về trí thông minh của chúng có ảnh hưởng tới khả năng học tập trong tương lai. Những đứa trẻ được dạy rằng sự thông minh là khả năng bẩm sinh và cố định thường phát triển không tốt bằng những đứa trẻ được dạy về cách bồi dưỡng trí tuệ liên tục.

Khi đi học Einstein đã nhờ những người bạn ghi chú bài học trên lớp trong khi ông vùi đầu vào những quyển sách về vật lý và toán học. Mặc dù, bạn không nên khuyến khích con làm việc riêng trong giờ, nhưng tìm ra một phương pháp học tập phù hợp nhất với chúng sẽ có hiệu quả hơn. Một khi hiểu ra cách con bạn ghi nhớ thông tin tốt nhất, bạn có thể điều chỉnh thói quen, thậm chí cả lịch học của con để chúng phát huy khả năng.

4. Ở bên cạnh những người thông minh

Giống như mọi thứ trong cuộc sống, thật dễ dàng làm được điều vĩ đại khi bạn làm việc và giao tiếp với những người tuyệt vời. Môi trường là yếu tố quan trọng hình thành nên trí thông minh của trẻ.

Tiếp xúc với những đứa trẻ thông minh, ham học hỏi, cha mẹ là những người có tri thức và định hướng tốt cho con, trẻ sẽ hình thành các thói quen tốt, kích thích trí não phát triển. Hãy giúp con có thói quen đọc sách về các tấm gương trí tuệ, những kiến thức về cuộc sống phù hợp với độ tuổi...

5. Đừng trở thành những chiếc máy copy và mong chờ điều kỳ diệu

Einstein thường xuyên thắc mắc về những kiến thức ông được giảng dạy ở trường và đặt câu hỏi ngược lại. Hãy dạy con bạn cách đặt câu hỏi, thảo luận với giáo viên, bạn bè về những kiến thức chúng được học. Đừng để chúng mặc nhiên chấp nhận mọi kiến thức như một thói quen mà khuyến khích chúng có thói quen suy nghĩ độc lập, có chính kiến từ những điều nhỏ nhất.

Những đứa trẻ có "tư duy phát triển", có xu hướng tò mò và chủ động tìm hiểu mọi thứ sẽ thông minh hơn khi lớn lên. Hãy nhớ ngợi khen quá trình học tập của con chứ không chỉ riêng kết quả của chúng. Và đừng bỏ qua những lời phê bình đúng lúc, phù hợp.

6. Hãy chủ động và biết cách chấp nhận thất bại

Einstein cũng từng thất bại. Ông vượt qua điều đó bằng cách chủ động tìm kiếm kiến thức thông qua các học giả, nghiên cứu sách vở có định hướng. Kiến thức của nhân loại bao la, chỉ có bản thân chúng ta mới quyết định được điều gì có giá trị và nên học tập điều gì.

Khi nói đến học tập, bạn phải dạy con cách cởi mở, mong đợi và cả cách chấp nhận thất bại. Khi giả định mọi thứ hoàn hảo, bạn đang gây bất lợi cho chính đứa trẻ của mình. Dạy con cách trưởng thành bằng việc đi tìm gốc rễ của vấn đề và tự giải quyết. Hãy để con bạn biết rằng, đôi khi chúng có thể thất bại, chúng cần học cách chấp nhận điều đó và rút ra các bài học cho bản thân.

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ/Lifehack