Đây là iPhone X: Giá từ 1000 USD, thiết kế toàn màn hình, loại bỏ nút Home và Touch ID, nhận diện khuôn mặt Face ID, màn hình Super Retina Display

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra tại nhà hát Steve Jobs (Mỹ), Apple mới đây đã chính thức công bố chiếc iPhone X. Đây là chiếc máy đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt thế hệ iPhone đầu tiên vào năm 2007, mang nhiều thay đổi quan trọng về mặt thiết kế và công nghệ. Apple gọi iPhone X là lời chào đến với tương lai (Say hello to the future).

Thiết kế và màn hình

iPhone X sở hữu thiết kế hoàn toàn mới với mặt lưng bằng kính và khung viền thép. Tuy nhiên, ấn tượng mạnh nhất của iPhone X lại nằm ở mặt trước với màn hình không viền chiếm trọn. Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên sử dụng màn hình công nghệ OLED, kích thước 5.8 inch, độ phân giải cực cao 2436x1125 và được Apple gọi là "Super Retina Display".

Màn hình OLED của iPhone 8 mang đến nhiều ưu điểm như cho độ tương phản tốt hơn, độ sáng cao hơn, hỗ trợ dải màu rộng hơn và màu sắc chuẩn xác hơn. Nó cũng hỗ trợ các công nghệ như True Tone Display (điều chỉnh màu sắc dựa trên môi trường), HDR hay 3D Touch.

Loại bỏ nút Home và Touch ID, thay thế bằng nhận diện khuôn mặt Face ID

Với thiết kế mới, iPhone X không còn nút Home. Để thay thế, người dùng sẽ sử dụng các cử chỉ như chạm vào màn hình để mở máy, gạt từ cạnh dưới màn hình để về màn hình chính, hay sử dụng nút nguồn (nay được gọi là nút cạnh - "Side Button") để kích hoạt Siri.

Cảm biến vân tay Touch ID cũng đã không còn tồn tại, thay thế bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt mang tên Face ID. Face ID được Apple sử dụng rất nhiều công nghệ khác nhau cả về phần cứng lẫn phần mềm để đảm bảo quá trình nhận diện khuôn mặt là nhanh chóng và an toàn nhất.

Máy được trang bị cảm biến hồng ngoại (IR) và hai cảm biến được Apple gọi là "floor illuminator" và "dot projector", tạo nên hệ thống camera trước TrueDepth với khả năng nhận diện chiều sâu. Con chip A11 Bionic bên trong iPhone X cũng có một bộ phân mang tên "neural engine" dành riêng cho các thuật toán tự học, trong đó bao gồm việc nhận dạng khuôn mặt.

Theo Apple, Face ID có độ bảo mật còn cao hơn cả Touch ID, đạt tỷ lệ nhận diện sai chỉ là 1 trên 1.000.000 (1 triệu), trong khi Touch ID là 1 trên 50.000. Người dùng sẽ không thể đánh lừa Face ID bằng một tấm ảnh. Thông tin khuôn mặt của người dùng cũng được bảo vệ kỹ càng bằng bộ phận Secure Enclave bên trong con chip A11 Bionic. Nó cũng được hỗ trợ bởi dịch vụ Apple Pay và các ứng dụng bên thứ ba.

Hệ thống camera trước hỗ trợ Animoji và chụp ảnh selfie xóa phông

Hệ thống camera TrueDepth của iPhone X không chỉ nhằm mục đích phục vụ cho tính năng Face ID mà còn có nhiều công dụng khác. Trong đó, Animoji là một biến thể mới của Emoji, khi người dùng có thể ghép mặt mình vào các biểu tượng ngộ nghĩnh và gửi chúng qua iMessage.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể chụp những bức hình selfie xóa phông thông qua chế độ chân dung với nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau (mang tên Portrait Lighting).

Camera sau nâng cấp

Không chỉ camera trước, mà camera sau của iPhone X cũng nhận được những nâng cấp mạnh mẽ. iPhone X tiếp tục sở hữu hệ thống camera kép 12MP với ống kính góc thường và ống kính tele, nhưng nay đã đi kèm với cảm biến lớn hơn và ống kính của camera tele cũng có khẩu độ rộng hơn. Đặc biệt, cả hai camera của iPhone X đều được trang bị công nghệ chống rung quang học, cho khả năng zoom quang học tốt hơn, quay phim bớt rung hơn và phần nào giúp tạo ra những bức ảnh xóa phông đẹp hơn.

Khả năng quay phim của iPhone X cũng có những bước cải tiến lớn khi là smartphone đầu tiên cho phép quay phim 4K 60fps. Tính năng quay phim slow-motion cũng đạt độ phân giải Full HD ở mức 240fps.

Cuối cùng, hệ thống camera mới của iPhone X cũng được tối ưu hóa dành cho các tác vụ thực tế ảo tăng cường (AR).

Thời lượng pin, sạc không dây & AirPower

Apple cho biết thời lượng pin của iPhone X cao hơn 2 giờ so với iPhone 7. Hãng chưa công bố dung lượng pin cụ thể.

iPhone X, tương tự như iPhone 8 và 8 Plus, là thế hệ iPhone đầu tiên được trang bị công nghệ sạc không dây, sử dụng chuẩn Qi khá quen thuộc. Nhân đây, Apple cũng chính thức ra mắt phụ kiện mới của mình mang tên AirPower với khả năng sạc không dây cùng lúc cho iPhone 8, Apple Watch Series 3 và AirPods mới.

Ngoài ra, iPhone X cũng hỗ trợ khả năng sạc nhanh, đạt 50% trong 30 phút. Tuy nhiên để có thể đạt được điều này, người dùng sẽ cần phải sử dụng adapter sạc Apple với đầu ra là cổng USB-C, cộng thêm dây cáp USB-C to Lightning. Đây là hai phụ kiện không đi kèm trong hộp của iPhone X.

Chip Apple A11 Bionic

Bên trong iPhone X là con chip Apple A11 Bionic. Đây là con chip di động mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Apple với 4.3 tỷ transistors và 6 nhân xử lý, bao gồm 2 nhân hiệu năng cao và 4 nhân tiết kiệm điện. Trong đó, 2 nhân hiệu năng cao của A11 Bionic nhanh hơn 25% so với A10 Fusion, còn 4 nhân tiết kiệm điện nhanh hơn đến 70%. GPU của A11 Bionic cũng nhanh hơn 30%.

Giá và thời điểm bán

iPhone X sẽ có giá từ 999 USD cho phiên bản 64GB và 1149 USD cho phiên bản 256GB. Hai màu sắc để người dùng lựa chọn là Space Grey (xám không gian) và Silver (bạc). Máy sẽ cho đặt hàng từ ngày 27/10 và bán ra từ ngày 3/11.