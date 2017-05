Đây là lý do tại sao đến tỷ phú Bill Gates cũng thích đọc tiểu thuyết

Tiểu thuyết không chỉ là cuốn sách dành cho những cậu thanh thiếu niên đang lớn, tỷ phú Bill Gates cũng thường gợi ý tên một vài cuốn tiểu thuyết mà ông yêu thích trên blog cá nhân của mình. Elon Musk nói rằng đọc những cuốn tiểu thuyết như "Lord of the Flies" và cuốn khoa học viễn tưởng "Foundation" giúp ông định hình thế giới quan. "The Fountainhead" là cuốn sách yêu thích nhất của tỷ phú Mark Cuban.

Không phải tình cờ mà những con người đặc biệt thành công lại thích đọc tiểu thuyết hoặc khoa học viễn tưởng. Nghiên cứu cho thấy hành động đó không phải chỉ đem lại cảm giác vui vẻ. Những người thành công có lý do để làm như vậy.

1. Cải thiện từ vựng và năng lực ngôn ngữ

Theo một nghiên cứu độc lập được thực hiện bằng cách quét não bộ của các sinh viên sau khi được đọc một cuốn sách kinh dị, kết quả cho thấy hoạt động liên quan đến ngôn ngữ và cảm giác đã tăng lên.

Chưa kể đọc sách, không quan trọng là loại sách gì, giúp gia tăng vốn từ vựng và thúc đẩy hoạt động của não bộ về ngôn ngữ.

Đọc sách cũng giúp con người ghi nhớ lâu hơn. Nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Học viện thần kinh Mỹ kết luận rằng những người tham gia vào các hoạt động kích thích não bộ như đọc sách thì chậm giảm trí nhớ hơn là những người không đọc sách.

"Nếu thông minh hơn có nghĩa là có nhiều vốn từ vựng hơn và hiểu biết hơn, đọc sách có thể khiến con người thông minh hơn", chuyên gia tâm lý học Keith Stanovich viết trong một nghiên cứu được đặt tại Thư viện Quốc gia trực thuộc viện Y tế Quốc gia Mỹ.

2. Kích thích trí tuệ cảm xúc

Theo những nghiên cứu được thực hiện bởi Thư viện Khoa học cộng đồng, Tạp chí nghiên cứu nhân cách và Tạp chí nghiên cứu truyền thông châu Âu, những người đọc tiểu thuyết thường có sự thấu hiểu và trí tuệ cảm xúc cao hơn người bình thường.

Từ những năm 1900, mặc dù các định nghĩa truyền thống về trí tuệ nhấn mạnh tới yếu tố nhận thức như là trí nhớ và khả năng giải quyết vấn đề, nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trong lĩnh vực trí nghiên cứu trí tuệ đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của khía cạnh "ngoài nhận thức".

Một trong năm đặc điểm của trí tuệ nhận thức là kỹ năng giao tiếp. Người có trí tuệ cảm xúc cao thường là người có khả năng giao tiếp tốt. Đây là một yếu tố rất quan trọng trong công việc. Sau khi quan sát 943.008 công việc được đăng tải trên toàn cầu, một phân tích chỉ ra rằng hầu hết các nhà tuyển dụng đều tìm kiếm ứng viên có khả năng giao tiếp tốt với người khác.

Anh Sa

Theo Trí thức trẻ/CNBC