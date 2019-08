Đây là thời của các chuyên gia trẻ: Chịu khó làm ăn xa nhà trước 35 tuổi lại thành công nhất trong sự nghiệp lẫn tăng trưởng thu nhập

Theo Bảng Xếp hạng Tổng thể Khảo sát Chuyên gia nước ngoài về nơi sinh sống và làm việc tốt nhất năm 2019, các chuyên gia trẻ làm việc tại nước ngoài trước năm 35 tuổi sẽ có thu nhập nhiều hơn và được thăng tiến nhanh hơn.

Trả lời khảo sát của ngân hàng HSBC, các chuyên gia này cho biết mức lương trung bình họ nhận được sau khi chuyển ra nước ngoài sinh sống và làm việc nước ngoài tăng 35%, từ 40.353 USD lên 54.484 USD. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng thu nhập của nhóm chuyên gia lớn tuổi - chỉ tăng ở mức dưới 24% và nhóm trên 55 tuổi chỉ tăng trung bình 9%.

"Thời" của các chuyên gia trẻ • 47% chuyên gia trẻ chuyển ra nước ngoài để thăng tiến nghề nghiệp • Các chuyên gia được tăng 35% thu nhập khi sinh sống và làm việc ở nước ngoài • Các chuyên gia trẻ dự định sẽ sống và làm việc ở nước ngoài trung bình 11 năm • 45% số người được khảo sát hiện đang sở hữu một bất động sản

Trái ngược với định kiến nhiều năm, những người trẻ tuổi ra nước ngoài sinh sống và làm việc chủ yếu phát triển sự nghiệp (47%) và có cơ hội tăng lương (29%) so với bất kỳ nhóm tuổi nào khác. 31% số người được khảo sát cho biết họ được được thăng cấp nhanh hơn, trong khi 71% đã học hỏi thêm các kỹ năng mới. Trong khi đó, 55% người được khảo sát cho biết họ cảm thấy tự tin hơn và 36% tin rằng họ trở nên sáng tạo hơn.

Theo nghiên cứu của HSBC, thế hệ trẻ - những người trẻ thích ở nhà thuê cũng đang chú trọng đưa quyền sở hữu tài sản vào kế hoạch cuộc sống. Mua nhà là ưu tiên tài chính hàng đầu cho những người trẻ thuộc nhóm tuổi từ 18 - 34 khi sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Theo đó, 45% người được khảo sát cho biết đã sở hữu nhà ở ít nhất một quốc gia và 6% đang sở hữu nhà ở hai quốc gia khác nhau.

Ông John Goddard, Giám đốc toàn cầu của HSBC Expat cho biết: "Theo kết quả khảo sát của chúng tôi, những người đi làm ăn xa nhà trước năm 35 tuổi gặt hái nhiều lợi ích nhất về cơ hội phát triển nghề nghiệp, tăng lương và cải thiện nhiều kỹ năng cho bản thân.

"Chúng tôi biết rằng các chuyên gia trẻ tuổi khi bước chân ra khỏi biên giới của đất nước đã trở thành một nguồn lực lao động quan trọng cho nền kinh tế toàn cầu và họ dám thách thức bản thân, góp phần xây dựng cầu nối giữa các thị trường, xã hội và doanh nghiệp".

Top 3 quốc gia hàng "hot" dành cho các chuyên gia trẻ tuổi

Với các chuyên gia trẻ đầy tham vọng đang trên con đường tìm kiếm thành công cho bản thân trên toàn cầu, Bảng Xếp hạng Tổng thể của HSBC Expat gợi ý ba quốc gia "hot" dành cho các chuyên gia trẻ tuổi.

Hồng Kông: Trung tâm tài chính thúc đẩy sự nghiệp và các gói lương hấp dẫn

67% các chuyên gia trẻ tuổi chuyển đến Hồng Kông để phát triển sự nghiệp. Hồng Kông là một trung tâm tài chính nổi tiếng với nhiều cơ hội giúp các chuyên gia tăng thu nhập của mình – nhóm chuyên gia trong độ tuổi từ 18 đến 34 tăng thêm khoảng 41% thu nhập trung bình khi chuyển đến Hồng Kông. Và không hẳn chỉ làm việc mà không vui chơi, gần 71% những người sống ở Hồng Kông cho rằng họ được đi du lịch nhiều hơn từ khi làm việc tại đây.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE): Tài năng trẻ, nhiều cơ hội tuyệt vời

UAE đã thu hút nhiều chuyên gia toàn cầu trong gần một thập kỷ gần đây và đây là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực vùng Vịnh. Các chuyên gia trẻ tuổi đang tận dụng lợi thế này khi có khoảng 62% những người dưới 35 tuổi chuyển đến UAE để phát triển sự nghiệp. Mức tăng lương cho những người trẻ tuổi ở đây cũng nằm trong số cao nhất trên toàn cầu, với mức tăng thu nhập trung bình mỗi năm thêm khoảng 51% cho đối tượng từ 18 đến 34 tuổi.

Vương quốc Anh: Nâng cao kỹ năng của các chuyên gia trẻ tuổi với tham vọng lớn

Trong số những người chuyển đến Vương quốc Anh, 36% cho rằng để phát triển các kỹ năng. 59% các chuyên gia trẻ tuổi ở Anh nói rằng họ cảm thấy tự tin hơn trong công việc kể từ khi chuyển đến Anh và 36% tin rằng họ có thể kết nối ngoài xã hội hiệu quả hơn. 60% cũng cảm thấy rằng việc sinh sống và làm việc ở Anh cũng rất tốt cho việc phát triển nghề nghiệp của họ.

Việt Nam cũng đang thể hiện những thế mạnh của mình khi chuyển từ vị trí thứ 19 trong Bảng Xếp hạng năm ngoái lên vị trí thứ 10 trong năm nay. nhiều chuyên gia nước ngoài cũng nhận thấy môi trường làm việc tại Việt Nam rất thuận lợi. Việt Nam đứng thứ ba sau Thụy Sỹ và Ba Lan trong chỉ số phụ Kỳ vọng cá nhân – chỉ số tổng kết quan điểm của chuyên gia nước ngoài về nền kinh tế thị trường, cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức độ ảnh hưởng đối với những người mới chuyển tới sinh sống và làm việc.

Mức lương trung bình hàng năm cho một chuyên gia nước ngoài chuyển đến Việt Nam là 78.750 USD, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu là 75.966 USD. Trong số những người trả lời khảo sát, 67% đã đồng ý rằng thu nhập khả dụng của họ nhiều hơn khi chuyển đến Việt Nam so với thời gian ở quê nhà do chi phí sinh hoạt tại đây thấp hơn (ví dụ: chỗ ở, học phí, vận chuyển, hóa đơn y tế…), thu nhập tăng thêm và doanh nghiệp của họ chi trả một phần chi phí sinh hoạt. Tổng cộng có 71% chuyên gia nước ngoài cho rằng họ cảm thấy tự tin về nền kinh tế Việt Nam, đồng thời 76% cho rằng cảm thấy yên tâm về tình hình chính trị ổn định.