Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh đã phê bình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chưa chủ động, tích cực trong triển khai lập hồ sơ, thủ tục các dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và phân khu 3, khu tái định cư Bình Sơn; chưa tuân thủ đúng quy định, chế độ thời gian và thủ trưởng ký báo cáo gửi UBND tỉnh.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung lập hồ sơ thủ tục các dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và phân khu 3, khu tái định cư Bình Sơn; trong đó, đặc biệt ưu tiên để sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật dự án khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn trong tháng 4/2020.

Ngoài ra, tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc với UBND huyện Long Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, lựa chọn khoảng 500 lô tái định cư để tổ chức cắm mốc, ưu tiên triển khai xây dựng hạ tầng để bố trí, di dời các hộ dân thuộc giai đoạn 1 của dự án; đồng thời xác định các hạng mục, công trình cấp bách như trường học, trạm y tế, chợ… sớm triển khai xây dựng, đảm bảo đồng bộ để phục vụ tốt khi người dân về ở.

Được biết, để thực hiện dự án xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi đất của 18 tổ chức và 5.283 hộ gia đình cá nhân với tổng số 15.716 thửa đất; trong đó, giai đoạn 1 của dự án có diện tích 1.810 ha. Dự kiến năm 2021 sẽ khởi công xây dựng sân bay Long Thành, đến năm 2025 sẽ đưa vào khai thác giai đoạn 1 của dự án.

Để đảm bảo tiến độ giao mặt bằng thực hiện dự án sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành và huyện Long Thành báo cáo kế hoạch và chương trình triển khai của từng đơn vị trong thực hiện dự án sân bay Long Thành trong năm 2020. Qua đó, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, theo dõi, đánh giá công vụ của từng đơn vị.