Đề cao cảnh giác khi được nhờ cầm, giữ đồ tại sân bay

Bất kỳ hành khách nào cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm ma túy. Đây vấn đề nan giải của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nguyên nhân có thể do sự bỡ ngỡ, không nắm rõ những quy tắc cơ bản, hoặc chỉ vì lòng tốt, cầm hộ đồ khi đi máy bay, mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của những kẻ phạm pháp.

Năm 2013, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Hom Kosal, Quốc tịch Campuachia về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy". Tại phiên tòa, Kosal khai nhận không trực tiếp cất giấu 5kg ma túy vào trong vali, mà bị những người quen biết trước đó "lừa" vận chuyển hộ.

Còn mới đây, một sinh viên đại học ở TP.HCM đã nhận án chung thân sau khi đi du lịch nước ngoài và được nhờ mang hành lý cho một người quen về nước mà không biết trong đó có cất giấu heroin. Câu chuyện cũng khiến nhiều người đau lòng.

Cục Hải Quan Mỹ cũng từng đăng tải đoạn clip về thủ đoạn vô cùng tinh vi của tội phạm ma túy, khi một thanh niên vô tình cầm hộ chai nước cho một người phụ nữ mà không biết phía trong chứa lượng lớn ma túy tổng hợp. Những tên tội phạm có thể nhét ma túy vào chai, trái cây, lon bia hay thậm chí là gửi nhờ hàng hóa với lý do hành lý quá cân.

"Nhà chức trách luôn luôn khuyến cáo hành khách đi luôn phải biết rằng hàng hóa do chính mình đóng gói, hành lý phải do chính mình kiểm tra nội dung" - ông Tô Tử Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh, Cục Hàng không Việt Nam, cho biết.

Bên cạnh đó, hành khách cần nắm rõ một số nguyên tắc cơ bản trước khi bước qua cửa kiểm soát và máy soi an ninh tại sân bay với hành lý xách tay: cần quan sát và đợi những người đã đi trước mình lấy xong hành lý của họ rồi mới đặt hành lý của mình lên băng chuyền, đảm bảo băng chuyền đang chạy đều và đồ của bạn không bị lẫn sang giỏ đồ của người khác.

Buôn lậu hàng cấm và ma túy bằng đường hàng không đang ngày một tinh vi. Để không vô tình trở thành nạn nhân của tội phạm ma túy, trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản khi đi máy bay là điều vô cùng cần thiết.

Theo PV

VTV1