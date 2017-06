Đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với Vũ Đình Duy

Quá trình điều tra vụ án, ngày 26-6, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc số 15/C46-P12 đối với Vũ Đình Duy (42 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

​Trước đó, ngày 16-6-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty PVTEX, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) và các đơn vị liên quan.

​Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 5 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can và lệnh khám xét đối với 5 bị can, gồm: Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT PVTEX; Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc PVTEX; Vũ Phương Nam, Kế toán trưởng PVTEX; Đào Ngọ Hoàng, nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng PVTEX và Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC.KBC về cùng tội danh nêu trên. Riêng bị can Đỗ Văn Hồng đã bị bắt tạm giam trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và PVC.KBC.

​Theo Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, đây là một trong những vụ án trọng điểm được Ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát khẩn trương điều tra. Nguồn gốc vụ án từ kết quả Thanh tra Chính phủ thanh tra hàng loạt dự án, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Tuy nhiên, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra, trước thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án trên, đối tượng Duy đã xin nghỉ để đi ra nước ngoài chữa bệnh. Bộ Công an đã đề nghị Ban Tổng Thư ký Interpol phát lệnh truy nã đỏ quốc tế đối với Vũ Đình Duy; Bộ Công an Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Interpol và cảnh sát các nước truy tìm, bắt giữ, dẫn độ Duy về nước để điều tra, xử lý.

​Liên quan đến những sai phạm của ông Vũ Đình Duy, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã triển khai việc khai trừ Đảng đối với ông Duy, niêm phong đồ đạc tại văn phòng làm việc của ông này.

Ông Vũ Đình Duy từng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVtex), chủ đầu tư dự án “đắp chiếu” xơ sợi Đình Vũ thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng.