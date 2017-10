Đề xuất Chính phủ đổi giờ làm việc từ 8h30 kết thúc lúc 17h

Tại buổi thảo luận tình hình kinh tế xã hội sáng ngày 31/10, đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề xuất Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh giờ khung giờ làm việc đối với khối hành chính, dịch vụ công, giáo dục. Đại biểu dẫn chứng các nước châu Á và trên thế giới thường bắt đầu giờ làm việc từ 8h30-9h00 và rút ngắn giờ nghỉ trưa để nâng cao hiệu quả làm việc.

Theo ông việc điều chỉnh khung giờ làm việc đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của đất nước như: Tiết kiệm năng lượng; giúp nâng cao sức khỏe người lao động, giảm sức ép giao thông tại các đô thị lớn trong giờ cao điểm; thay đổi khung giờ làm việc còn giúp nâng cao sức khỏe cho học sinh, giúp các bậc phụ huynh chăm sóc con em tốt hơn...

Bên cạnh đó, đại biểu cũng góp ý Chính phủ tiến hành rà soát, bố trí vốn đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, tránh dàn trải, gây lãng phí.

Theo ông Cảnh, hiệu quả của phương tiện giao thông công cộng cũng tăng lên đáng kể do số lượng xe buýt tăng lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi khi so sánh quãng thời gian xe buýt có thể phục vụ cho người dân từ 6h đến 8h30 so với khoảng thời gian từ 6h đến 7h hoặc 7h30 như ngày nay.

Về sức khoẻ người lao động và hiệu quả công việc, vị đại biểu đoàn Bình Định cho rằng, các nghiên cứu về việc nghỉ trưa ngắn khoảng 20 đến 30 phút sẽ giúp hồi phục năng lượng, tỉnh táo và cải thiện trí nhớ, nâng cao hiệu quả làm việc. Tuy nhiên nghiên cứu cũng cho thấy giờ nghỉ trưa kéo dài thì có nguy cơ mắc bệnh huyết áp, mỡ máu, tim mạch, đột quỵ não, bệnh phổi, dẫn đến tử vong cao hơn nhiều so với các đối tượng khác.

"Ngủ trưa quá lâu cũng gây nhức đầu, mệt mỏi do các cơ quan trong cơ thể sau thời gian ngủ dài chưa sẵn sàng làm việc dẫn đến hiệu quả làm việc vào buổi chiều sụt giảm" - ông Nguyễn Văn Cảnh nói.

Nếu thực hiện việc làm muộn, gia đình có đủ thời gian trong buổi sáng để cha mẹ lo bữa ăn cho con, có thời gian quan tâm đến việc học tập, sinh hoạt, vui chơi của con ở trường. Chúng ta sẽ không còn thấy hình ảnh mẹ chở con đi học vội vã, con ngồi sau một tay cầm ổ bánh mì, một tay cầm hộp sữa, vừa không tốt cho sức khoẻ trẻ em, vừa mất an toàn giao thông. Hay nhiều trường hợp cha đi làm mà chưa thấy mặt con.

"Việc nhiều học sinh phải thức dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị đi họp, vừa đi vừa ăn, có bé mẹ đưa đến trường vẫn còn ngủ gật cho thấy thời gian đi học hiện nay cần thay đổi để nuôi dạy trẻ em được tốt hơn" - đại biểu Cảnh nói.

Ai cũng có nhu cầu được giao lưu với bạn bè, giải quyết công việc cá nhân. Làm việc sớm thì không tránh khỏi việc cá nhân công chức sử dụng giờ làm việc của cơ quan để giải quyết việc riêng của mình, dù là ngồi ở quán nước hay ngồi ở cơ quan. Nếu làm việc muộn thì nhu cầu giao lưu bạn bè, giải quyết công việc cá nhân sẽ được giải quyết trước giờ làm việc. Như vậy thời gian làm việc ở cơ quan sẽ được cá nhân công chức thực hiện tốt, hiệu quả hơn.

Theo ông Cảnh, khi thực hiện làm việc từ 8h30 sẽ tiết kiệm được năng lượng đáng kể do không sử dụng thiết bị chiếu sáng trong khoảng 1 đến 1,5 tiếng trong ngày.

Cho rằng việc đổi giờ làm không tránh khỏi những khó khăn nếu áp dụng vào thực tế do sẽ thay đổi thói quen làm việc trước đây, ảnh hưởng đến điều kiện sống, sinh hoạt, học tập của nhiều cá nhân, gia đình, nhưng theo đại biểu, có thay đổi thì mới có phát triển. Nếu thay đổi đem lại lợi ích lớn hơn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thì cần ưu tiên cho cái lớn hơn.

Tuy nhiên, nếu thay đổi mà không đánh giá hết các mặt thuận lợi, khó khăn từ tất cả các đối tượng chịu tác động thì thay đổi đó sẽ khó khả thi, khó đem lại hiệu quả cao. Vì vậy, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ cho nghiên cứu việc đổi giờ làm, cần lấy ý kiến đầy đủ từ người dân đến doanh nghiệp, tổ chức hội thảo đánh giá tác động với các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế để đánh giá đầy đủ tác động và tính hiệu quả của việc đổi giờ làm.

Xem Video: Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Cảnh tỉnh Bình Định đề xuất nghiên cứu điều chỉnh khung giờ làm việc