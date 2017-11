Đề xuất cho 10 xe điện kết nối buýt đường sông mỗi ngày

Động thái này xuất phát từ đề xuất của Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư dự án buýt đường sông ). Cụ thể, đơn vị này đề xuất sử dụng xe điện 4 bánh vận chuyển khách du lịch và người dân từ các bến tàu của các tuyến buýt đường sông, trước mắt là tuyến số 1 đến các khách sạn, địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn TP như chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyên Huệ, Bảo tàng TP…

Xe buýt điện đang hoạt động tại TP HCM dự kiến sẽ vận chuyển khách từ các bến tàu của buýt đường sông đến các địa điểm du lịch của TP

Trong đề xuất này cũng nêu rõ loại phương tiện sử dụng là loại xe từ 8 tới 14 chỗ, với 10 xe, hoạt động từ 5 giờ- 22 giờ mỗi ngày. Điểm đậu xe cũng được tính toán sẽ bố trí tại Bến thủy Vườn Kiểng, Bến thủy Bình An và Bến thủy Thảo Điền.

Tàu buýt đường sông (ảnh: Hoàng Triều)

Theo Sở GTVT TP HCM, việc thí điểm xe điện 4 bánh trong phạm vi phù hợp và hạn chế là cần thiết để phục vụ người dân đi lại và tham quan du lịch. Đồng thời, cũng phát huy hiệu quả của tuyến buýt đường sông chuẩn bị đưa vào khai thác.

Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP xem xét và đề nghị Bộ GTVT có ý kiến thống nhất và hướng dẫn triển khai thực hiện đối với đề xuất trên.

Lộ trình các tuyến xe điện được đề xuất:

Lộ trình 1: Bến Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Đông Du - Mạc Thị Bưởi - Công trường Lam Sơn - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Phạm Ngũ Lão – Yersin - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ - Tôn Thất Đạm - Võ Văn Kiệt - Bến Nguyễn Thái Bình - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ - Công trường Mê Linh - Bến Bạch Đằng. Điểm đón, trả khách phục vụ khách du lịch dọc theo lộ trình hoạt động như New World, Sheraton, Rex, Majestic, Renaissance Riverside, Park Hyatt, Continental, chợ Bến Thành (cửa Bắc), Nhà hát TP, Bảo tàng Mỹ thuật TP, phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Lộ trình 2: Bến thủy Bình An - đường số 20 - Trần Não - đường song hành Xa lộ Hà Nội - Tòa nhà Paskson Cantavil - Pháp viện Minh Đăng Quang - Mai Chí Thọ - đường Đông Tây (thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú) - đường số 24 - đường song hành Xa lộ Hà Nội - Trần Não - đường số 20 - Bến thủy Bình An. Điểm đón, trả khách phục vụ khách du lịch dọc theo lộ trình hoạt động như Siêu thị Metro An Phú, Tòa nhà Paskson Cantavil, Pháp viện Minh Đăng Quang và Khu dân cư An Phú.

Lộ trình 3: Bến thủy Thảo Điền - đường số 66 - Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng - đường số 66 - Bến thủy Thảo Điền. Điểm đón, trả khách phục vụ khách du lịch dọc theo lộ trình hoạt động: Xe được đón, trả khách tại các vị trí theo nhu cầu của hành khách đảm bảo an toàn giao thông và không bị hạn chế theo quy định dọc theo lộ trình tuyến.