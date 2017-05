Đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.288 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội, trong đó có 741 ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và 2.547 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Theo báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cử tri và Nhân dân nhiều địa phương có kiến nghị cho rằng, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành đã tăng cường giám sát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm thông qua chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, chương trình phối hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hoạt động thanh tra, kiểm tra của các bộ, ngành và chính quyền địa phương . Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp, bảo quản và chế biến thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn ở nhiều nơi . Các bộ, ngành có liên quan đến nay vẫn chưa ban hành đủ các quy định về sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản và thực phẩm an toàn để làm cơ sở cho vận động thực hiện và giám sát, kiểm tra về an toàn thực phẩm…

Đối với những bất cập trong ngành nông nghiệp, tại kỳ họp này, trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các địa phương 6 kiến nghị trong đó có vấn đề quy hoạch và phát triển ngành.

Cụ thể, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt hơn nữa việc tái cơ cấu nền nông nghiệp. Cần tập trung vào công tác quy hoạch ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm an toàn, có tiềm năng xuất khẩu tốt; có chính sách hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản; đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã kiểu mới như là các đơn vị kinh tế phù hợp để thực hiện liên kết giữa Nhà nước, Nhà nông, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học và Ngân hàng và tiếp nhận, triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và giúp nông dân đàm phán, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam, giảm dần sản xuất manh mún, tự phát của hộ gia đình, phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ