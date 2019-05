DELTA tiếp tục làm tổng thầu những dự án nghìn tỷ của Crystal Bay

Đây là một trong những bước đi hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn DELTA và Crystal được ký kết vào tháng 4/2019.



Crystal Marina Bay tọa lại tại bến du thuyền quốc tế Ana Marina Park, trung tâm phát triển mới của Nha Trang, với địa thế tầm nhìn ôm trọn vịnh và toàn bộ thành phố biển Nha Trang. Dự án có tổng tiện ích dịch vụ du lịch lên tới 106.207 m2 trong 2 tòa nhà (chiếm 65,6% tổng diện tích xây dựng) với khoảng 2.000 căn ApartHotel theo tiêu chuẩn quốc tế 5.



Tổ hợp Crystal Marina Bay mang đến trải nghiệm vui chơi giải trí phong phú cho du khách: Bãi tắm biển, các hoạt động thể thao trên biển, khu phố đi dạo bờ biển, câu lạc bộ trẻ em, khu vui chơi giải trí trong nhà, hồ bơi vô cực, các phòng chiếu phim VIP, khu mua sắm du lịch, khu spa làm đẹp, trung tâm hội nghị quốc tế... Crystal Marina Bay hứa hẹn sẽ là tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí biển hấp dẫn nhất Nha Trang.

Phát biểu tại lễ động thổ dự án, Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay Nguyễn Đức Chi bày tỏ: "Crystal Bay là tập đoàn đầu tư phát triển hệ sinh thái du lịch. Với kinh nghiệm của mình trong hoạt động quản lý khai thác bất động sản du lịch, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn bè Quốc tế một hòn ngọc Viễn Đông Việt Nam bằng các sản phẩm du lịch chất lượng tốt nhất mà chúng tôi có. Đối với tập đoàn Crystal Bay nói chung và tôi nói riêng, khi mỗi dự án của Crystal Bay được khởi công ra mắt đều là khát vọng kiến tạo những điểm đến mới, những điểm lưu trú lữ hành đẳng cấp xứng tầm. Chúng tôi rất tin tưởng vào lựa chọn của mình, khi chọn DELTA-V thuộc Tập đoàn DELTA, đơn vị đã và đang thực hiện cùng chúng tôi rất nhiều dự án quan trọng như: Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang và Crystal Marina Bay."

Trước đó, ngày 14/4/2019, Tập đoàn Crystal Bay và Tập đoàn DELTA đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực phát triển lĩnh vực bất động sản du lịch. DELTA Group một tập đoàn xây dựng với gần 30 năm kinh nghiệm, luôn nằm trong top những thương hiệu uy tín và bền vững nhất ngành xây dựng Việt Nam.

DELTA là tập đoàn đi lên bằng sức mạnh công nghệ, tiên phong dẫn hướng công nghệ thi công xây dựng tại Việt Nam. Những dự án DELTA thực hiện có thể kể tên là: Keangnam Hanoi Landmark, Lotte Center Hanoi, Bitexco Financial Tower;… xây dựng các khu đô thị: Gold Mark City, Royal City, Times City, chuỗi đại dự án Vinhomes City, chuỗi đại dự án Vincity, khu đại đô thị An Phú An Khánh; các khu nghỉ dưỡng Vinpearl, Cocobay Đà Nẵng…

P.TGĐ DELTA Nguyễn Xuân Thu.

Đại diện DELTA Group, Ông Nguyễn Xuân Thu, P.TGĐ DELTA-V cảm ơn sự tin tưởng của Tập đoàn Crystal Bay cũng nhưng cam kết sẽ thực hiện dự án Crystal Marina Bay bằng chất lượng và tiến độ tốt nhất. Tổng thầu DELTA-V đã điều động đầy đủ máy móc cũng như nhân sự để bắt tay triển khai dự án ngay trong sáng ngày hôm nay.