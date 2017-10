Đêm tri ân khách hàng dự án The EverRich Infinity khẳng định vị thế

Với khâu tổ chức được thực hiện hoành tráng và đầy tinh tế, những gì mà chủ đầu tư Phát Đạt mang lại cho khách hàng, đối tác và các đơn vị truyền thông trong sự kiện tri ân này, đó là sự chỉnh chu tuyệt đối, thể hiện tròn đầy lời cám ơn từ chủ đầu tư Phát Đạt.

"Không ai có thể tự thành công một mình"

Phải nói rằng, đó là mục tiêu và tôn chỉ hàng đầu với bất kỳ doanh nghiệp nào, ngay kể cả với Phát Đạt. Ngay từ khi mới bước chân vào lĩnh vực bất động sản cách đây 13 năm, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt đã khẳng định không ai khác, chính khách hàng là nhân tố hàng đầu để Phát Đạt phát triển bền vững.

Bởi chỉ khi được khách hàng đặt niềm tin, cùng đồng hành thì doanh nghiệp mới có thể có cơ sở để xây dựng và kiến tạo những công trình để đời, được thị trường đón nhận.

Vì thế, trong quá trình phát triển các chuỗi dự án mang thương hiệu The EverRich, đặc biệt là The EverRich Infinity, Phát Đạt luôn đặt thái độ và trách nhiệm của mình lên cao nhất từ khâu lên kế hoạch, thiết kế quy hoạch, triển khai và mở bán dự án cũng như chăm sóc khách hàng sau hậu mãi. Đặc biệt là chương trình Dạ tiệc tri ân diễn ra vừa qua là sự kiện tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay do Phát Đạt tổ chức.

Với sự tham dự của những ca sĩ, nghệ sĩ hàng đầu tại Việt Nam, Dạ tiệc Tri ân đã mang tới cho các thực khách – những chủ nhân tương lai tại The EverRich Infinity món ăn tinh thần chất lượng.

Từ những bản nhạc du dương đầy cảm xúc của nghệ sĩ violon... đến những lời thì thầm trôi chảy nhẹ nhàng của ca sĩ Ái Phương qua bài hát "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", rồi "Bản Tango cho em" đầy trữ tình của ca sĩ Trung Dũng và cuối cùng là ca khúc Cám ơn tình yêu do Ca sĩ Phương Linh thể hiện.

Tất cả được đạo diễn dàn dựng và lồng ghép một cách hài hòa, hợp lý mang tới cho những khán giả trải nghiệm những phút giây thư giãn với nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ có vậy, lời các bài hát cũng là những gì mà Phát Đạt muốn gửi gắm về dự án The EverRich Infinity cũng như lời cảm ơn trân thành sâu sắc tới sự ủng hộ và tin tưởng đồng hành của dự án này.

Ra mắt 2 năm, tới nay, với nhiều lợi thế "nặng ký" về kiến trúc, cảnh quan, chất lượng thi công cũng như chính sách hậu mãi hợp lý, đã có 99% trên tổng số 439 căn hộ và 325 căn hộ văn phòng đã được bán thành công. Và hiện tại vẫn có rất nhiều khách hàng vẫn dành sự quan tâm tới dự án của Phát Đạt.

The EverRich Infinity – Tri ân dẫn lối thành công

Chia sẻ tại buổi lễ tri ân, ông Nguyễn Tấn Danh, Phó chủ tịch HĐQT Phát Đạt cho biết, Phát Đạt luôn nỗ lực đem lại các dự án thật sự chất lượng và hơn hết, chúng tôi hiểu khách hàng, chúng tôi không xây dựng các dự án với mục tiêu doanh thu, mà mong muốn nhận được nhiều hơn thế, đó là niềm tin, sự hài lòng và sự đồng hành vững bền của Quý vị dành cho Phát Đạt.

“Không chỉ quyết tâm xây dựng một khu đô thị hiện đại, đẳng cấp tại Tp.HCM, chúng tôi luôn nỗ lực để phát triển The EverRich Infinity trở thành nơi nơi hội tụ tinh hoa con người - phong thủy, từ đó góp phần xây dựng Tp.HCM ngày một thịnh vượng, hiện đại hơn. Thông qua tất cả hoạt động tại buổi lễ tri ân, chúng tôi mong rằng quý cư dân cảm nhận được sự quan tâm, đầu tư của Phát Đạt trong việc kết nối, hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa. Đây cũng là lời cảm ơn chân thành của Chủ đầu tư đến quý khách hàng đã tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng dự án trong suốt thời gian qua”. Ông Danh cho biết.

tại đêm Dạ tiệc Tri ân khách hàng The EverRich Infinity Night đã tiến hành tìm kiếm chủ nhân của các phần quà có giá trị lên tới gần 5 tỷ đồng dành cho khách hàng thân thiết của toàn hệ thống.

Sự minh bạch của lễ trao giải được khẳng định khi lễ quay số được diễn ra công khai qua 2 bước, gồm quay lồng quay trực tiếp do khán giả thực hiện trên sân khấu để chọn “tệp khách hàng” may mắn và sau đó mới quay tiếp bằng phần mềm trên hệ thống để lựa chọn chính xác số lượng khách hàng trúng giải.

Ngay tại buổi lễ, TGĐ... đột ngột bước lên sân khấu để kiểm tra 2 liên của phiếu rút thăm xem đã trùng khớp hay không của giải nhất, nhì, ba. Đây là một trong những điểm thú vị nhất tại đêm Dạ tiệc vừa diễn ra.

Dạ tiệc Tri ân khách hàng The EverRich Infinity Night tiếp tục khẳng định chiến lược xây dựng quan hệ bền vững, gắn bó lâu dài vượt trội giữa Phát Đạt với những khách hàng đang đồng hành gắn bó lâu dài cùng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của tập đoàn.

Ra mắt tháng 12/2015 toạ lạc ngay trung tâm Quận 5, mặt tiền đường An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM. Xây dựng theo mô hình khép kín của một resort 5 sao với nhiều tiện tích như hồ bơi tràn trên không, phòng gym, spa, nhà hàng, café, cùng với hệ thống cây xanh, vườn hoa nội khu kết hợp các đài phun nước điều hòa…

Ngày 2/6/2017, The EverRich Infinity đã được vinh danh tại Giải thưởng bất động sản Việt Nam 2017 (Vietnam Property Awards 2017) do Tập đoàn truyền thông PropertyGuru tổ chức với hạng mục giải thưởng Best High End Condo Development (Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất).