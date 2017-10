Đến FBI cũng không unlock được iPhone

Theo một báo cáo mới từ The Associated Press, tính riêng hơn 1 năm vừa qua, FBI đã nhiều lần thất bại trong việc truy cập những thiết bị mình muốn unlock. Tuần vừa rồi, Giám đốc FBI Christopher Wray tuyên bố tại một hội nghị FBI rằng cần có sự cân bằng giữa mã hóa để đảm bảo riêng tư và an toàn cộng đồng.

Theo Wray, FBI đã không thể giải mã và truy cập dữ liệu hơn 6.900 thiết bị di động trong 11 tháng trở lại đây. Tuy không nói cụ thể bao nhiêu phần trăm trong con số đó là iPhone hay iPad, ông cho biết đây là một vấn đề “cực kỳ nghiêm trọng” và các thiết bị tình nghi đều có liên quan đến những vụ án về chống khủng bố, băng đảng, lợi dụng trẻ em:

“Nói theo cách nhẹ nhàng nhất, đây là vấn đề cực kỳ lớn, nó ảnh hưởng tới việc điều tra ở mọi mặt - buôn bán ma túy, buôn người, chống khủng bố, chống gián điệp, băng đảng, tội phạm có tổ chức, lợi dụng trẻ em”.

Wray nói tiếp về quan điểm của mình và cho rằng cần có sự cân bằng nhất định giữa mã hóa dữ liệu và an nguy cộng đồng, không quên nhấn mạnh về tình trạng cực đoan trong nước cũng như các tổ chức khủng bố ngoài nước vẫn đang tiếp tục tăng:

“Chúng tôi hiểu rằng bảo mật là điều tối quan trọng, nhưng vẫn cần có sự cân bằng giữa mã hóa dữ liệu và tầm quan trọng của việc cho chúng tôi đủ dụng cụ và biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn của người dân. Mối đe dọa chúng ta đang ngày phải đối mặt vẫn tiếp tục tăng cao, chúng phức tạp và đa dạng hơn bao giờ hết”.

Bình luận của vị Giám đốc FBI sau một năm kể từ vụ Apple công khai từ chối giải mã iPhone 5C của FBI, được cho là của tên khủng bố San Bernadino. Cuối cùng FBI cũng có thể unlock chiếc iPhone 5C mà không cần sự trợ giúp của Apple, nhưng hiển nhiên Táo Khuyết vẫn đang ngày đêm cải thiện bảo mật trên iOS nói riêng và hệ sinh thái Apple nói chung, điều đó chỉ khiến FBI ngày một khó khăn hơn để truy cập lượng dữ liệu mà Cục cho rằng mình cần để đảm bảo an toàn cộng đồng.

Chưa rõ tại thời điểm này biện pháp của FBI là gì để truy cập dữ liệu người dân, nhưng Tổng thống Donald Trump đã công khai kêu gọi Apple hợp tác hơn với FBI, đe dọa sẽ tẩy chay nếu công ty Cupertino từ chối bắt tay. Trong khi đó, CEO Apple Tim Cook đã gọi việc phát triển công cụ unlock điện thoại là “phiên bản phần mềm của căn bệnh ung thư”.

Với việc FBI công bố số liệu về lượng thiết bị không thể "crack" được lớn như vậy (ngầm hiểu phần nhiều trong số đó là thiết bị Apple), có lẽ fan hâm mộ thế giới cũng như Thượng nghị viện Hoa Kỳ không cần phải lo lắng quá nhiều về tính năng Face ID trên iPhone X sắp được bán ra - vốn dĩ thu thập đầy đủ dữ liệu chi tiết về khuôn mặt người dùng để làm cơ sở mở khóa điện thoại một cách an toàn.